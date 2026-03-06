“La inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más, en eso creo que estamos todos de acuerdo”, señaló el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, al empezar una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo el jueves de tarde. La instancia fue para informar que impulsará una interpelación al titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro. La conferencia la brindó junto con varios senadores de la Coalición Republicana: los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, y los blancos Javier García y Carlos Camy.

Bordaberry –que será el miembro interpelante– subrayó que en la Coalición Republicana “hace rato que se está hablando” de la seguridad, así como también es un tema “que se viene trabajando hace rato” dentro del PC. “En el MI vemos inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante. Asumieron el gobierno hace un año sin un plan; yo nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de la importancia del MI, que alguien asuma sin un plan, y que el plan sea que van a construir un plan”, sostuvo. Bordaberry agregó que tuvieron “infinita paciencia con esa improvisación”, ya que el MI prometió el plan para 2025 y luego cambió la fecha varias veces, pero “el plan no está, y los problemas de los uruguayos en materia de seguridad no pueden esperar más”.

El líder de Vamos Uruguay subrayó que resolvieron interpelar a Negro no solo por ese motivo. Recordó que “hace rato” que los partidos de la coalición vienen exigiendo “la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del MI”, y subrayó que, en su caso, lo reclama desde 2012. Bordaberry señaló que el presidente Yamandú Orsi “dice que está de acuerdo”, así como también Negro y los legisladores de Frente Amplio (FA). “Presentamos el proyecto en febrero del año pasado y se lo mandamos al Poder Ejecutivo y al ministro. No lo presentan, no lo traen, y dicen que presentaron un borrador a la bancada del FA. De vuelta: este es un tema que no puede esperar más, porque el problema de la rehabilitación de los reclusos pega en la reincidencia y en la seguridad”, sostuvo.

Bordaberry agregó que eso no es todo, ya que el gobierno tampoco está cumpliendo con el anuncio –que hizo en campaña– de 2.000 policías más, “y es peor todavía, dice que se va a cumplir con llenado de vacantes”. “Entonces, se dice ‘2.000 policías nuevos’, pero, en realidad, cuando se va un policía y se pone a otro en su lugar, se toma como que ese es el policía nuevo. Es una tomada de pelo. Vamos a exigir las plazas que prometieron porque Uruguay necesita más policías”, subrayó. Agregó que al gobierno le dieron “un año y ahora llegó el momento de exigir resultados, pero no por un tema político, sino por los uruguayos”.

García: “Llegó el momento de pasar línea”

“El gobierno está desconectado de la realidad”, dijo el senador García, y señaló que “si uno mira la agenda que tiene el gobierno, está muy lejos de la agenda que tienen los uruguayos”. “El combate al crimen debe ser el problema más importante que tiene el Uruguay y del que menos respuestas ha dado el gobierno. Segundo, quienes estamos acá sentados, integrantes de la Coalición Republicana, tenemos la autoridad política para reclamar esto, porque no esperamos un año sin hacer nada. Fuimos al diálogo al que invitó el gobierno, y llevamos propuestas concretas en materia de seguridad, proyectos de ley, ideas e iniciativas administrativas”, recordó.

Pero –añadió García–, un año después de haber tenido “una actitud constructiva para atender el combate a la inseguridad, el gobierno no ha tenido nada, incluso el propio ministro del Interior desestimó las propuestas” que llevaron, “una cosa muy particular”. “Por eso creo que llegó el momento de pasar línea, hacer reaccionar al gobierno y que termine con el quietismo y la inacción que tiene en materia de combate al crimen”, dijo.

Mediante un documento, Bordaberry adelantó que los ejes temáticos de la interpelación serán cinco. El “Plan Nacional de Seguridad Pública”, la “evolución del crimen organizado en el país, dinámica territorial de los homicidios y de la violencia en barrios, presencia de organizaciones criminales transnacionales y estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y la protección de la población”. También la “evolución reciente de los delitos contra la propiedad, en particular hurtos callejeros, así como de los ciberdelitos y ciberestafas”. Además, el “sistema penitenciario, rehabilitación y gobernanza carcelaria” y “recursos humanos, gestión institucional y reformas normativas”.

Diferencias en la interna colorada

A todo esto, en la previa a la conferencia surgieron diferencias en la interna colorada sobre en qué cámara se debía hacer la interpelación y también sobre el momento del llamado. El diputado del PC Felipe Schipani, del sublema Unir Para Crecer, señaló a la diaria que “estratégicamente, lo más razonable es interpelar en la Cámara de Representantes, porque en el Senado ya se sabe cuál va a ser el resultado de la interpelación: el apoyo al ministro”. En cambio, “en Diputados, el final es incierto, y a la luz de algún pronunciamiento” del representante Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, “uno puede intuir que tiene una visión crítica en torno a la gestión de seguridad del gobierno” (por lo tanto, podría dar lugar a la aprobación de una moción que critique a Negro, dado que el FA no tiene mayoría en la cámara baja).

A su vez, el diputado colorado dijo que también hay una cuestión de “timing”, ya que él “esperaría a que se presente el plan” de seguridad para impulsar la interpelación, porque si no, “lo que generás es un escenario para que el ministro vaya a presentar el plan a la interpelación”. En tanto, el secretario general del PC, Andrés Ojeda (de Unir Para Crecer), antes del anuncio, en entrevista con el programa de Canal 10 Arriba Gente, dijo que “si va a estar el plan [de seguridad] en poco y nada, quizás amerite tener una conversación para ver la oportunidad para hacer esta interpelación”.