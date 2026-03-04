El martes de tarde, en la sede del Partido Colorado (PC), tuvo lugar una nueva reunión de coordinación de la Coalición Republicana. La anterior había sido en diciembre en la casa del Partido Independiente (PI), ya que la idea de estas instancias es que roten de lugar. Al encuentro, que duró casi una hora, asistieron, entre otros, el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, y dos representantes de otros sectores blancos: el senador Javier García (cabeza de Alianza Pais) y Luis Alberto Heber (líder del herrerismo). También estuvo el líder del PI, Pablo Mieres, y su único diputado, Gerardo Sotelo. Por los locales marcaron presencia el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, y el también senador Robert Silva, ambos del grupo Unir para Crecer. A diferencia de la reunión pasada, faltó el senador colorado Tabaré Viera, de Vamos Uruguay, quien le dijo a la diaria que no pudo asistir.

Luego de la reunión, Delgado, Ojeda y Mieres encabezaron una conferencia de prensa. Ojeda dijo que en el encuentro se puso “como centro de agenda los temas principales del país”; en ese sentido, subrayó que, “naturalmente”, el primer tema que trataron fue la seguridad pública. “Compartimos una enorme preocupación por la inacción del gobierno en esta materia, por la verdadera ausencia del sentido de la urgencia de implementar medidas en materia de seguridad. Seguimos esperando un plan que no llega”, dijo el senador colorado.

Según Ojeda, estamos en un país en “donde mueren una o dos personas todos los días, producto de homicidios”. Por lo tanto, señaló que el mensaje de la coalición al gobierno es “bien claro”, en el sentido de que van a estar “monitoreando de cerca la gestión en seguridad pública”.

La economía

Por su parte, Delgado dijo que en la reunión también trataron la situación económica “de Uruguay de hoy, y en el contexto en el que se da, además, con una situación internacional muy compleja que agudiza el problema”. El presidente del PN sostuvo que “todos los supuestos que tenía el gobierno en materia económica se han derrumbado” y están “muy fuera de las proyecciones que hacía el ministro de Economía”, Gabriel Oddone. “Tenemos mucho para hablar de temas que nos preocupan. Todos los días estamos viendo situaciones de empresas que se van, generalmente multinacionales, con muchos trabajadores despedidos, y nos genera mucha preocupación”, señaló. Agregó que también les preocupa “la desaceleración de la economía y el aumento del desempleo”, que se dio “sobre todo en el último semestre” de 2025.

Luego, Delgado se refirió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que “entraría en vigencia el 1° de mayo, provisionalmente”. Dijo que esto puede ser una “gran oportunidad para tomar las medidas vinculadas a la competitividad, para darle a la producción uruguaya las condiciones necesarias para ser competitivos y aprovechar el acuerdo internacional”. “Y la verdad es que no vemos que el gobierno esté poniendo el énfasis necesario para generar las condiciones de competitividad y sobre todo de trabajo”, sostuvo.

El agua y el Ministerio de Justicia

En tanto, Mieres dijo que el tercer tema que tocaron en la reunión fue “la problemática del abastecimiento de agua potable”, porque “el gobierno está errando el camino”. “Todos los datos climatológicos de los últimos años indican que los episodios de sequía se van a reiterar de manera permanente, y no sabemos este año hasta dónde van a llegar. Pero nos preocupa enormemente el error que ha cometido el gobierno al dejar sin efecto el proyecto Neptuno, para sustituirlo por algo que no va a resolver los problemas, y que además va a implicar un enorme gasto de parte del Estado”, sostuvo.

Mieres subrayó que no entienden “el capricho y la falta de obviedad, porque esto lo entiende cualquiera”, ya que “el único camino que existe es que haya otra toma desde otro cauce, del Río de la Plata”. “Es paradójico que un país que tiene su orilla a lo largo de cientos de kilómetros frente al río más ancho del mundo, y con un caudal inagotable, no tome agua de esa fuente y siga encerrado en la cuenca del río Santa Lucía, que ya está agotada”, aseguró.

Por lo tanto, Mieres dijo que en el marco de la reunión resolvieron “mandar una carta al presidente” Yamandú Orsi, “firmada por todos los partidos de la coalición, planteándole que, por favor, por el país y los uruguayos, no nos deje de herencia un proceso que va a ser un desastre, y que revise esta posición”.

Por último, la prensa les consultó si en la reunión hablaron del proyecto para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que anunció Orsi el lunes ante la Asamblea General. Ojeda contestó que “el gobierno ha logrado abroquelar a la coalición de una forma fantástica”. “Por diferentes razones, hoy todos estamos en contra de la creación del Ministerio de Justicia y no vamos a permitir que ese debate tome el centro de la agenda, cuando hay otros debates mucho más importantes”, finalizó.