Este jueves de mañana, en la sede del Partido Independiente (PI), en 18 de Julio y Pablo de María, tuvo lugar la primera reunión de coordinación de la coalición fuera del Parlamento. Participaron representantes partidarios y algunos legisladores del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC) y, por supuesto, de los dueños de casa, del PI. La anterior reunión de estas características fue a principios de octubre en el Parlamento, sin ninguno de los dos diputados de Cabildo Abierto (CA), que ya expresaron más de una vez –en particular, el representante Álvaro Perrone–, que no participarán en estas instancias. En la reunión de este jueves tampoco hubo cabildantes.

“El mensaje central de esta reunión es que hay coalición; claro, concreto y firme”, dijo el senador y secretario general del PC Andrés Ojeda en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro, que duró cerca de una hora. Aclaró que eso no quiere decir que se haya tocado “algún tema electoral” en la reunión; de hecho, no hablaron “de ningún tema electoral”, porque eso “es operativo y es para más adelante”. “Es un mensaje político claro a la ciudadanía: hay coalición, porque hay un grupo de partidos políticos que, manteniendo su identidad, tienen ideas y un programa que los une y que han gobernado juntos cinco años”, insistió.

Por lo tanto, Ojeda señaló que, “bien lejos de la próxima campaña”, empezaron a planificar “su propia narrativa”, para “fortalecer una identidad de coalición que en nada ataca a la identidad de los partidos”. “Aquí tienen miembros de todos los partidos de la coalición, de todos los sectores, que confluimos en esta idea clara de que hay coalición, va a haber coalición para adelante y vamos a ir al balotaje, en el esquema que sea, en coalición, y si nos toca gobernar, gobernaremos en coalición”, resaltó.

Luego, Ojeda se adelantó a la que para él iba a ser la primera pregunta de la prensa, porque es tan “evidente que rompe la vista”. Dijo que CA no formó parte de la reunión porque los liderados por Guido Manini Ríos ya se han expresado sobre el tema y han sido claros en que como oposición no forman parte de la coalición. “CA tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par, las 24 horas del día. De hecho, ellos mismos han sido claros al decir ‘por ahora, no’, pero el tiempo dirá. Espero que en la próxima reunión no tengamos la misma pregunta porque la respuesta va a ser la misma”, sostuvo.

Ojeda aclaró que a partir de que CA se pronunció contrario a participar en estas instancias, “obviamente” no los van a estar invitando “todos los días” a una reunión a la que ya se negaron. “Pero quiero desdramatizar el tema rápidamente”, acotó. El senador colorado subrayó que a nivel parlamentario el diálogo con CA “existe y es fluido”, y a nivel de los partidos también, todos conversan.

Delgado: “Esto es paso a paso”

Por su parte, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, resaltó que “se había reclamado un espacio de coordinación” y empezaron por el principio, con una coordinación parlamentaria, que se instaló y, a instancias del PI, se planteó generar este ámbito de “coordinación política, más estratégica, sobre algunas líneas de acción vinculadas a decisiones del gobierno y sobre algunas líneas programáticas” sobre las que piensan “lo mismo”.

“Para nosotros, esta instancia de coordinación es clave, de administración de cuáles son las visiones, incluso dentro de cada partido, para llevar posiciones comunes, nos parece fundamental. Queríamos hacerlo antes de que terminara el año, darle un mensaje a la gente de que hay coalición”, señaló. Delgado adelantó que seguramente a lo largo de 2026 tendrán reuniones para definir “algunas posiciones firmes sobre algunos temas de coyuntura o de estrategia a largo plazo, que tiene que ver con visiones comunes de estos tres partidos sobre el futuro”.

“Obviamente, con un objetivo, que es votar juntos en un balotaje, en el proceso que viene, pero, además, gobernar juntos. Hoy se habló de la coordinación política, esto es paso a paso”, señaló. Delgado insistió con que cada partido de la coalición tiene su perfil pero “hay un objetivo común”, con un programa que los une y un rumbo que comparten.

En tanto, el líder del PI, Pablo Mieres, dijo que fue una reunión “muy a fondo sobre lo que significa esta experiencia” de la Coalición Republicana, “que no es que se haya juntado hoy”, sino que viene “desde hace ya unos cuantos años”. “Desde 2019 a la fecha la Coalición Republicana ha tenido una constante en su identidad y en su funcionamiento, y este ámbito va a funcionar de manera periódica para analizar los grandes temas del país e intercambiar posiciones”, indicó. “Sin perjuicio de que, por supuesto, cada partido mantiene, como lo hemos dicho, su identidad, sus ideas, historias y tradiciones”, subrayó. Pero destacó que, al mismo tiempo, tienen una idea en común “de cómo llevar adelante el país y de cómo actuar siendo oposición”.

Por último, un integrante del encuentro dijo a la diaria que el motivo de la reunión no fue otro que el que se mencionó en la conferencia, “dar la señal de que la coalición sigue viva” y que tienen el compromiso de “trabajar para el futuro”. No hubo “más que eso”, afirmó. Además, como viene el verano y “la gente ya está en otra cosa”, querían subrayar a la ciudadanía: “Cuenten con nosotros, que estamos acá, que estuvimos juntos y seguimos juntos”.