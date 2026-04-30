“Yo creo que algunos elementos de los anuncios son muy importantes”, declaró este jueves el senador del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Óscar Andrade, consultado en rueda de prensa sobre las medidas anunciadas por el gobierno en materia de protección y seguridad social.

En primer lugar, destacó el hecho de que las medidas buscan “proteger las jubilaciones más bajas”. “Estamos muy convencidos de que hay que trabajar en la suficiencia de las prestaciones, sobre todo en la jubilación mínima; es de una importancia extraordinaria que no se licúe el suplemento solidario”, resaltó Andrade.

En segundo lugar, valoró positivamente que se garantice el acceso a la jubilación a los 60 años, más allá de que después habrá que evaluar “la letra chica” del proyecto de ley que se presente. Señaló que “la gente no elige quedarse sin trabajo a los 60, pero de los que se quedan sin trabajo a los 60, la mayoría no vuelve a conseguir trabajo”. “Es muy difícil, particularmente en la actividad privada y particularmente para los segmentos de más bajos ingresos, que alguien te tome a esa edad. Entonces, correr la edad jubilatoria sin atender la condición de empleabilidad de la población hace que muchos trabajadores queden sin ninguna opción”, indicó. Recordó que hoy en Uruguay, la edad de jubilación es en promedio a los 64 años, pero consideró que hay que atender la situación de aquellos que pierden el trabajo antes de llegar a esa edad: “El problema es el que tropieza, y no puede una sociedad olvidarse del que tropieza y que quede a la buena de Dios”.

Andrade destacó especialmente que esta medida beneficia a “los de ingresos más bajos”, que se jubilarán “en condiciones hasta mejores” a las actuales, “sobre todo si se mantiene el suplemento solidario”.

Con respecto a los cambios que se implementarán al régimen de las AFAP, que dejarán de gestionar las cuentas individuales al tiempo que las personas serán asesoradas por el Estado sobre si les conviene o no afiliarse a estas empresas, Andrade recordó afirmaciones del exministro de Trabajo Pablo Mieres en febrero de 2024, cuando sostuvo que “si había que recalcularle a la población que se había afiliado a la AFAP como que no se hubiera afiliado, o sea, calcularle como BPS (Banco de Previsión Social), implicaría un incremento en la jubilación de arriba de 12.000 pesos por mes por jubilado”. “O sea, ¿qué quiere decir esto? Que (para) quien eligió voluntariamente (la AFAP), su resultado es un resultado de pérdida. Una vez que eso se reconoció acá en el Parlamento y está en actas, es evidente que es un sistema que tiene que corregirse”, sentenció Andrade, y mencionó estimaciones de que el margen de comisiones que cobran las AFAP “impacta en la futura jubilación” en aproximadamente “un 20% de pérdida”.

El senador del PCU también valoró positivamente la mejora proyectada de las prestaciones para la infancia, medida que se incluirá en la próxima rendición de cuentas, así como la ampliación del sistema de cuidados.

Finalmente, destacó que los acuerdos emergentes del Diálogo Social “fueron logrados con mucho intercambio con trabajadores y empresarios”.

“La gente votó que no hubiera cambios previsionales en la Constitución”

Consultado con respecto a si los cambios proyectados respetan los resultados del plebiscito de la seguridad social, sometido a consideración de la ciudadanía en la campaña electoral de 2024, Andrade opinó que la gente en esa instancia “votó que no hubiera cambios previsionales en la Constitución”, y ahora “no hay cambios constitucionales previstos, hay cambios por ley”.

“Me parece que se respeta lo que se prometió. El Frente Amplio llegó al gobierno con un programa que decía ʻVamos a convocar un diálogo de seguridad social para cambiar la Ley 20.130 (de reforma de la seguridad social)ʼ. Si llegado al gobierno, no convocás un diálogo de seguridad social, no estás haciendo lo que la gente votó. Lo que hay que entender es que la gente votó a este gobierno para hacer esto”, enfatizó. “Hacés lo que prometiste en campaña y parece que no respetás la voluntad ciudadana. Es increíble, porque es justamente lo que la gente votó”, insistió.