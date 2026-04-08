El presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, dijo que la estrategia nacional para personas en calle anunciada por el gobierno este martes es “una contestación más para la opinión pública” y fue utilizada para “salir a respaldar” la gestión de Gonzalo Civila al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En una rueda de prensa y luego de reunirse con representantes del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), Delgado dijo que, tras haber leído “por arriba” al respecto, considera que el anuncio constituye “un plan a demanda”. El presidente del directorio nacionalista atribuyó esto al “ruido” generado en torno al incremento en el número de personas en situación de calle y sostuvo que al gobierno de Yamandú Orsi le faltan medidas concretas. “Cuando hay algún tema, anuncian un plan: no anuncian acciones, anuncian un plan”, resumió.

Aseveró, de este modo, que “uno pensaría que [las acciones] están en los planes de gobierno y que después, cuando uno asume, empieza a ejecutarlos”, por lo que lamentó que “después de un año y pico anuncian un plan”.

Asimismo, criticó lo que entiende como falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado. “Esto no es un tema solo del Mides”, valoró, y llamó a “involucrar” a los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Interior (MI) y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Dijo que esto fue lo que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou y evaluó que si bien no solucionó la problemática por completo, fue “un paso importante”, y por eso criticó el “espíritu refundacional” del gobierno.

Estas impresiones contrastan con el anuncio de este martes, cuando Civila destacó que las labores interinstitucionales alcanzaron un nivel superior al habitual tras la implementación del instrumento de alerta roja por frío extremo el año pasado. Además, se informó sobre medidas a implementar junto con la Junta Nacional de Drogas y ASSE para escalar la atención terapéutica, y junto con el MVOT y la Agencia Nacional de Vivienda para mejorar el acceso a la vivienda por medio de diferentes acciones.

Delgado dijo que hay departamentos del interior “absolutamente desprotegidos” por traslados

Con respecto a la reunión con el SUPU y la Ofucipe, en la que también participaron otros representantes de la Coalición Republicana, Delgado dijo que se buscó precisar si los sindicatos habían sido consultados para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad que el gobierno presentó el mes pasado y obtener su opinión. También se reunieron para discutir el proyecto de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, sobre el que dijo que ve “mucha cosa en el aire”.

El presidente del directorio nacionalista criticó la gestión de las fuerzas de seguridad por parte del MI, y cuestionó que, a pesar de que la contratación de 2.000 nuevos efectivos policiales fue una de las promesas de campaña de Yamandú Orsi, esto no va a ser así. “Lo único que están aceptando es que en realidad van a cubrir parte de las vacantes”, lamentó.

En esta línea, denunció que desde el gobierno “están trasladando vacantes del interior a Montevideo y la zona metropolitana”, lo que deja “absolutamente desprotegidos muchos departamentos”.