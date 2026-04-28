“Me dejó más dudas que certezas”, dijo a la diaria el diputado colorado Conrado Rodríguez sobre la conferencia de prensa que este martes brindaron el presidente Yamandú Orsi, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, en la que se presentaron los resultados del Diálogo Social. En la conferencia, Orsi se refirió a los cambios sugeridos y puntualizó: “No está en nuestro espíritu la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP [administradoras de fondos de ahorro previsional]”. Sin embargo, en la oposición están lejos de haber quedado conformes.

Rodríguez dijo que los jerarcas “no fueron claros” acerca de “cuál va a ser el rol que efectivamente van a jugar las AFAP y el ente público, sea el BPS [Banco de Previsión Social], un fideicomiso o un nuevo organismo”. El diputado señaló que en los días previos a la conferencia, tanto Oddone como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “hablaron de un cambio de roles en cuanto a quién iba a administrar las cuentas de ahorro y que las AFAP iban a dedicarse solamente a las inversiones”. El diputado subrayó que el rol de las AFAP es de administradoras de ahorro previsional, y así lo estableció la ley de seguridad social que las creó, la 16.713 de 1995, y destacó que ese rol “es el principal”, mientras que el de invertir “es un rol secundario”.

En cuanto a “la libertad que va a tener el trabajador para jubilarse a los 60 años, si así lo desea”, como afirmó Orsi en la conferencia, Rodríguez dijo que ese tipo de flexibilizaciones no son nuevas. A modo de ejemplo, recordó los cambios incluidos en la Ley 18.395 de 2008, que estableció 30 años de servicio y 60 años de edad para poder jubilarse —la normativa anterior establecía 35 años de servicio— y además bajó la tasa de reemplazo, “de 50 a 45% del salario”.

“Cuando se hizo eso, provocó 100.000 altas nuevas de un saque y fue un agujero para el BPS. Entonces, llevar la jubilación nuevamente a los 60, aunque se le pague menos a la persona, o en las capas más bajas de ingreso se les pague menos pero se les complemente con un suplemento solidario, no es neutro desde el punto de vista fiscal. Porque gente que se espera que se jubile a los 65 se va a jubilar a los 60, por lo tanto, tenés que pagar antes esas jubilaciones”, subrayó.

Por eso, Rodríguez insistió en que ese cambio tendrá un costo y “no es neutro fiscalmente, como dijo Oddone”. Para el diputado colorado, se deben poner números sobre la mesa, que sean “serios, para saber qué costo puede tener eso”. “Sin tener eso no se puede opinar si está bien o está mal”, acotó.

A comisión

A todo esto, la bancada de la Coalición Republicana ya definió llamar al Parlamento a Oddone y al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, si bien todavía no se definió bajo qué régimen -si será una interpelación, por ejemplo-. Rodríguez subrayó que el llamado sigue en pie, porque deben ir al Parlamento y llevar “algo más desarrollado” sobre el tema, ya que en la conferencia de prensa de este martes “dio la sensación de que intentaron aminorar el impacto de lo que venían diciendo”. “Se puede llegar a interpretar que hay cierto grado de marcha atrás, pero habrá que verlo cuando presenten el proyecto”, finalizó.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que el gobierno tuvo un “desacierto en cuanto a las señales equívocas”, porque presentó las conclusiones del Diálogo Social, “con relación a temas de enorme delicadeza e importancia”, pero “no queda claro y no define cuál de esos planteos va a terminar en proyectos de ley”. Además, Abdala dijo que probablemente a Orsi le “incomode” el rótulo de que van a estatizar las AFAP, pero, a su entender, “tendrá que asumir que el gobierno es el que alienta a que estas interpretaciones se produzcan”.

“Podremos discutir si la estatización es mayor o menor, pero que hay estatización, no hay duda, porque el Estado reasume, a partir de la decisión del gobierno, actividades que hoy están a cargo de las administradoras de previsión social, que son de naturaleza privada”, finalizó.