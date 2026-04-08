Reunión entre autoridades del gobierno e intendentes por el plan Más Barrio, el 7 de abril, en la Torre Ejecutiva.

Este martes de tarde en la Torre Ejecutiva tuvo lugar una reunión entre varios jerarcas por la puesta en marcha del programa Más Barrio, “que combina policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial”, según señaló el presidente Yamandú Orsi, a fines de 2025, en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. En la reunión estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el ministro del Interior, Carlos Negro; y los intendentes Mario Bergara (Montevideo), Francisco Legnani (Canelones), Miguel Abella (Maldonado), Felipe Algorta (Durazno) y Richard Sander (Rivera).

Luego de la reunión, Bergara dijo en una rueda de prensa que el programa está vinculado a “garantizar seguridad, convivencia, bienestar, espacios públicos y desarrollo en los distintos barrios”. Agregó que se hizo un diagnóstico de 21 zonas en todo el país, sobre las cuales se va a trabajar; este primer año se comenzará por cinco zonas: San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte, en Montevideo, Corfrisa-Talca, en Las Piedras, Canelones, y en las ciudades de Durazno y Rivera, según había anunciado Orsi.

Bergara subrayó que el programa se enfocará en zonas que, “según los indicadores, es donde se concentran altos índices de criminalidad y dificultades socioeconómicas y sociohabitacionales más duras”. Señaló que el primer proyecto será el de Cerro Norte, donde “entre este mes y el que viene pueden comenzar a verse actividades al respecto”.

“En estos lugares que estamos planteando hay una correlación entre la criminalidad, en términos de homicidios, y la violencia intrafamiliar, con abuso y violencia hacia niños, niñas y adolescentes. O sea, son cuestiones que interactúan y se retroalimentan. Tenemos que cortar con el círculo vicioso, porque repercute sobre toda la sociedad”, subrayó.

Consultado sobre qué le corresponde hacer a la Intendencia de Montevideo en el marco de este programa, Bergara dijo que implica “la generación de espacios públicos, de calles, veredas e iluminación”. “Acá el tema de la convivencia, la seguridad y la procura de mejorar el bienestar de la gente en estas zonas requiere un montón de servicios que son resorte de las intendencias respectivas, y que tienen que hacerse coordinadamente con el despliegue de los ministerios”, dijo.

Por su parte, Paseyro señaló en una rueda de prensa que debe quedar “bien claro” que este no es “un programa de vivienda ni de seguridad”, sino un plan “integral”, por lo tanto, las acciones apuntan “a mejorar el espacio público en pos de mejorar la convivencia y la vida de la gente”. En lo que compete a su cartera, dijo que “si hay que hacer realojos, se harán; si hay que hacer mejoramiento de vivienda, se hará”.

Por último, consultada sobre la inversión que implica el programa Más Barrio, la jerarca dijo que vienen trabajando con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que habilitó una línea de crédito de 250 millones de dólares para el quinquenio, y apuntó que están firmando el primer desembolso de 50 millones de dólares para estas primeras cinco intervenciones.