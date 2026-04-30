Luego de la presentación formal del documento elaborado a partir del Diálogo Social impulsado por el gobierno, los representantes del Frente Amplio (FA) visitaron este miércoles la Mesa Política de la coalición de izquierda para brindar los detalles de primera mano de lo que fue el proceso. La delegación estuvo encabezada por la diputada Sol Maneiro, y también tuvo la participación de los dirigentes Miguel Heredia, Andrea Colla, Eduardo Alonso, Gabriel Regalado y José Iglesias.

El presidente de la fuerza política oficialista, Fernando Pereira, expresó luego del encuentro: “Hoy es un día feliz para el Frente Amplio, pero fundamentalmente para los uruguayos y uruguayas”. Según complementó, su análisis se basa en que las “sugerencias” que salen del Diálogo Social son los “compromisos” que el FA hizo en campaña. Como ejemplo, se refirió a que estas repercuten en que los trabajadores puedan tener la oportunidad de volver a jubilarse a los 60 años de edad, con 30 años de trabajo.

Sobre esto, la diputada Maneiro explicó en rueda de prensa que “todas las personas van a tener la elección” de jubilarse con esa causal, pero “lo que se busca con esto es que las personas que tienen trayectorias laborales más complicadas, con menores ingresos a lo largo su vida, puedan jubilarse a los 60 años de edad en las mismas condiciones, o mejores, que lo hubieran hecho antes de la reforma votada en 2023”.

La representante remarcó que eso parte de “la evidencia de un estudio del BPS y un estudio de la Universidad de la República que dice que la expectativa de vida para las trayectorias laborales que fueron de menores ingresos es menor que las de las personas que tuvieron mayores ingresos”. En esa línea, Pereira reconoció: “Nosotros queremos que la gente se jubile a los 65, pero hay sectores de actividad que eso no lo permiten; sobre todo hay situaciones precarias en el empleo, que las personas pierden el empleo a los 60 años y sencillamente no tienen otro”.

El presidente del FA también puntualizó que lo surgido del ámbito de diálogo es “un tremendo avance” para “los trabajadores informales o que tienen una empresa unipersonal”, dado que ahora se les abre la posibilidad de acceder a seguro de paro. Por último, se refirió al “avance sustancial” que implica la llegada a “una partida unificada para los menores de edad en situación de pobreza”. En esa línea, también se detuvo en que se establece un aumento de los montos destinados en los distintos casos.

La polémica de las AFAP

Pereira sentenció que lo que plantea el diálogo sobre el pilar de ahorro individual “no tiene nada que ver” con las “mentiras” que se están planteando. Indicó que los cambios que se sugieren redundan en que las “personas paguen lo mismo, con un lucro menor” para las empresas, para llegar al “mismo beneficio”. “Esto es lo mejor que le puede pasar a los trabajadores, no se trata ni de estatizar las AFAP ni de eliminarlas ni de quitar las cuentas personales”, aseguró el presidente del FA.

“Esto es todo un delirio de una oposición descontrolada”, aseguró Pereira sobre los planteos que se vienen haciendo a nivel político acerca de los cambios que están sobre la mesa con relación a la seguridad social. “Van a tener que explicarle a la gente si no votan estos artículos, tan de sentido común”, sumó el dirigente oficialista.

Sobre una eventual interpelación por este tema al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Pereira subrayó que sería “un delirio para terapia”. El presidente de la fuerza política de gobierno se preguntó “cuál es el objeto” de algunos actores políticos de la oposición con esa actitud. En esa línea, cuestionó si lo que quieren es “molestar”, “no darle un vaso de agua al gobierno” o que “la gente no tenga beneficios”.

Dando un paso más, Pereira planteó que desde la oposición “deberían explicar por qué no estuvieron en este diálogo, por qué no quieren ir al Congreso de Educación y por qué no participaron más activamente en [el diálogo sobre] seguridad pública”. “Tienen una actitud hostil que es inexplicable, pero no nos quedemos en eso, porque hoy lo que a la gente le está pasando es que va a mejorar su situación de vida”, concluyó.

Por último, y en referencia concreta a lo que será el desafío de la aprobación parlamentaria de los planteos sin mayoría en la Cámara de Representantes, Pereira apuntó que la postura cerrada en cuanto a los cambios planteados es de “algunos actores, no de la totalidad” de la oposición. “Hemos dado muestra de que la negociación es parte de la vida del Frente Amplio, negociar hasta llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente”, comentó el dirigente luego de marcar algunos logros que se han obtenido en la actual legislatura con la misma correlación de fuerzas.

Sobre el tratamiento parlamentario, Maneiro adelantó que “en el segundo semestre de este año” van a tomar estado parlamentario los proyectos de ley que surjan del diálogo. Asimismo, agregó que la modificación de las transferencias hacia las infancias va a ser algo que va a “venir enlazado con la próxima Rendición de Cuentas que se va a presentar en junio”.