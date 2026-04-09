Días después de la presentación del Plan Nacional de Seguridad, este jueves se desarrolló en la Cámara de Senadores una nueva interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. La instancia tuvo como protagonista al jerarca de gobierno y al miembro interpelante, el senador colorado Pedro Bordaberry. Sobre el cierre de la jornada, ambos encabezaron conferencias de prensa en las que plantearon perspectivas opuestas sobre lo debatido en la instancia plenaria.

Bordaberry afirmó que “la década de 2010 a 2020 fue la peor en materia de seguridad en la historia de Uruguay”. “Montevideo tiene más de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes y Buenos Aires tiene 2,5”, detalló. “Y estamos peor que Santiago, Asunción y Medellín. ¿Se acuerdan de cuando nos hablaban de Medellín? Y peor que Ciudad de México, solo superados por Río de Janeiro y sus favelas”, agregó el senador colorado. En esa línea, Bordaberry llamó a preguntarse cómo se llegó a esta situación, y destacó que ese es el objeto de la interpelación: “No repetir los errores cometidos entre 2005 y 2020”.

Negro, quien recordó que era “la séptima vez” que comparecía a una convocatoria del Poder Legislativo, reconoció que Uruguay experimentó un incremento sostenido en los indicadores de la criminalidad “desde, al menos, el inicio de la transición democrática”. Sin embargo, señaló que las últimas cifras en los delitos contra la propiedad muestran “una trayectoria descendente en el último quinquenio”. Explicó que la caída fue de 44% entre 2018 y 2024 y que se llegó a un “mínimo histórico desde 2013”.

El ministro se detuvo en los nuevos datos sobre homicidios. Anunció que el primer trimestre de 2026 mostró una caída de 9,2% de los homicidios (de 98 a 89) con respecto al mismo período de 2025. Dijo que “es una tendencia muy importante” y que se puede “definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora”. Los homicidios de mujeres por violencia basada en género en el mismo período se redujeron 85,7% (de 7 a 1) y los delitos sexuales bajaron 8,5% (de 804 a 736). A su vez, los abigeatos bajaron 28,4% (de 204 a 146).

En cuanto a la comparación interanual cerrada en marzo, Negro aseguró que se corroboró una caída en los homicidios de 6,7% (26 homicidios menos). Durante la conferencia de prensa, realizada como cierre de la instancia, el jefe de cartera aseguró que este escenario “consolida una tendencia clara” de caída. El ministro también subrayó la importancia de la caída de los abigeatos, dada una “política sostenida de control” que logró revertir una tendencia. “No vamos a decir que es un año ganado, porque en seguridad pública de lo que podemos hablar es de un año trabajado”, concluyó el ministro.

Los cuestionamientos

“Quizás lo más importante, aunque se lo llama de otra forma, es que el ministro ha reconocido que está planteando en su Plan de Seguridad y en la reforma del Código del Proceso Penal liberar a personas privadas de libertad, es decir, largar presos a la calle como pasó en 2005”, resumió Bordaberry al inicio de la conferencia de análisis de la sesión. En concreto, el legislador hizo referencia al mecanismo de libertad anticipada previsto en los cambios planteados al CPP.

Bordaberry también se detuvo en la figura de “la libertad a prueba y la restauración de todos los beneficios de la suspensión condicional del proceso”. Sobre esos puntos, recordó la función de la interpelación de advertir al nuevo gobierno para que “no repita los errores”. “También nos trajo unas cifras que parecen ser alentadoras, de nuevo haciendo lo mismo que hizo la otra vez, [las cifras] aparecen de golpe cuando hay una interpelación, cifras que son buenas”, comentó el líder de Vamos Uruguay.

En línea con el planteo de Bordaberry, la declaración apoyada por los partidos de la oposición, que no alcanzó los votos para ser aprobada, planteó una “enorme preocupación” por que se recorra “un camino fracasado ya aplicado” que ya llevó “a la inseguridad del país a niveles nunca vistos en su historia”. Como segundo punto, se alertó sobre el “fracaso, basado en evidencia, de las teorías que hoy se propone llevar adelante el gobierno”, como es el caso de “una nueva liberación de presos, modificando las normas de la Ley de Urgente Consideración”.

Otro de los puntos que se puso sobre la mesa fue la “exigencia” a que se cumpla con la creación de 2000 nuevas plazas de policías como se prometió en campaña, más allá del “llenado natural de las vacantes que se ocasionan por retiro, jubilación y otros eventos”.

Asimismo, se refirieron a la necesidad de aprobar la “creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como un servicio descentralizado”, así como “el endurecimiento de las penas de estafa” y la creación de un delito por “ser parte de una organización criminal”.

Por último, se exhortó al Poder Ejecutivo a “realizar todas las gestiones necesarias para que el país integre la iniciativa de coordinación y lucha contra el narcotráfico” denominada “Escudo de las Américas”. Además, se respaldó a la Policía Nacional “en su accionar en el combate contra el delito y la protección de los ciudadanos”.

La defensa al ministro

“Creo que el planteo del senador interpelante confunde un instituto como es la suspensión condicional del proceso, que precisamente no atiende a liberar presos, sino que es lo contrario: atiende a que no ingresen presos que no deben ingresar porque cometieron delitos de muy escasa entidad porque son primarios”, respondió Negro a Bordaberry durante la conferencia de prensa. Sobre la suspensión condicional, el ministro agregó que este instituto se propuso en un proyecto de ley del Partido Colorado que se presentará oficialmente este viernes y que su cartera apoya.

El coordinador de la bancada oficialista, Óscar Andrade, agregó en la exposición ante los medios que “es extraño que ante esta circunstancia de descenso de los delitos la respuesta de la oposición sea una interpelación y no intentar aportar”. “Cuando se presentan datos que mejoran los resultados anteriores, la respuesta parece ser querer tomar nuevamente el tema de la violencia en la sociedad como un botín electoral”, complementó el legislador. En esa línea, definió la interpelación como “un despropósito”.

La declaración oficialista, que fue aprobada solo con los votos del FA, consideró “altamente satisfactorias” las explicaciones del ministro Negro y expresó su “máximo respaldo a un rumbo que ha quedado muy claro”. Los legisladores frenteamplistas evaluaron que el jerarca mostró “datos contundentes de la baja de todos los delitos desde el inicio del actual gobierno hasta hoy”. En cuanto al Plan Nacional de Seguridad, destacaron que “muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez” y “plantea un cambio de paradigma” que apunta a que “la formación policial sea integral”. Concluyeron que la seguridad pública no puede “nunca ser considerada un botín electoral”.

Lacalle Pou, Larrañaga y “el cambio”

“Pero, finalmente, llegó el cambio”, dijo Bordaberry durante la interpelación, en referencia al gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, que asumió el 1° de marzo de 2020. En ese momento, el senador mostró una gráfica de la evolución de las rapiñas, que bajaron de 815 (2020) a 435 (2025) cada 100.000 habitantes. “Mire cómo bajaron. Qué lindas son las gráficas cuando dan bien, ¿verdad?”, acotó Bordaberry, y subrayó que también bajaron los hurtos en el período de gobierno de la coalición, de 3.365 (2020) a 2.796 (2025) cada 100.000 habitantes.

Luego, en las diapositivas mostró una imagen de Jorge Larrañaga, quien fuera el ministro del Interior del gobierno de Lacalle Pou desde el 1° de marzo hasta su fallecimiento, el 22 de mayo de 2021. Bordaberry puntualizó que con el gobierno de coalición se cambió el modelo de seguridad que venía de los 15 años del Frente Amplio (FA).

“Se abandonó el modelo de izquierda tradicional, de culpar a otros y no al delincuente, de sostener que el delito es fruto de la pobreza y las cárceles y parte de un sistema de opresión. Se abandonó la teoría de académicos de izquierda, la falsa creencia, ahora con la comprobación de su fracaso luego de 15 años, de que la represión del delito, las condenas judiciales y la reclusión producían más delito”, sostuvo.

Bordaberry subrayó que “volvió a aplicarse el modelo anterior a 2005”, ese que, “pese a restricciones presupuestales, había colocado al país como el más seguro de la región, por encima de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y muchos más, el que permitía dormir con la puerta abierta”. “Se ejerció la autoridad y se puso en el centro de la actuación de la Policía la protección del ciudadano honesto”, finalizó.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó al gobierno por pensar que “con tres o cuatro gráficas puede salir airoso de esta interpelación”. Aseguró que en su partido siempre fueron “antichorros” y reclaman “una policía que vaya de frente contra el malandra”, y que le exigen al FA que “venga de nuestro lado”.

El reconocimiento y las 2.000 plazas

Negro subrayó durante la interpelación que lo planteado es “un plan en movimiento”, porque “una política de esta naturaleza necesita corregirse, actualizarse y adaptarse”. Y esto último, agregó, no es “una señal de debilidad, sino de responsabilidad institucional”. “Al mismo tiempo, este plan se apoya en una acumulación positiva, como lo expresó el presidente de la República [Yamandú Orsi]; es decir, lo que funciona, debe permanecer, corregirse, si es necesario, y proyectarse, aunque se haya iniciado en las administraciones anteriores. Una política seria de seguridad pública no empieza de cero cada cinco años”, insistió.

Mencionó al comisario general José Azambuya, director de la Policía Nacional, así como al asesor Diego Sanjurjo, ambos presentes en la interpelación, quienes fueron “actores de confianza de la administración anterior y hoy se constituyen en prueba privilegiada y, si se quiere, inédita de que este gobierno conoce y reconoce la calidad de lo que antes se ha hecho”.

Por último, en su primera y larga intervención de la tarde, Negro dijo que planean fortalecer el rol de las comisarías, y una de las acciones en curso para alcanzarlo es que están “incorporando 2.000 nuevos policías para reforzar la capacidad operativa, llegando a 2.331 nuevos funcionarios para marzo de 2027, entre 1.300 vacantes existentes”, de cuando asumió este gobierno, “500 cargos nuevos y más de 656 recuperados por la aceleración de los ingresos frente a las bajas”.