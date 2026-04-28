Este lunes, como estaba pactado, la comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero español Cardama recibió al excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, quien compareció por casi cuatro horas. A la salida, Wilson, que pasó a retiro en marzo del año pasado, declinó hablar con la prensa.

“Nosotros nos vamos muy conformes”, dijo en una rueda de prensa el diputado blanco Gabriel Gianoli sobre lo expuesto por Wilson. “Entendemos que en su momento era fundamental para el gobierno de la coalición concretar la compra y que el país tuviera patrulleras oceánicas, y en ese proceso el comandante Wilson fue un actor principalísimo. También hablamos con él con relación al grupo de trabajo que había realizado la elección del astillero, y llegamos a la confirmación de que fue la junta de almirantes quien definió que fuera Cardama”, subrayó.

El diputado blanco dijo que en la comisión Wilson defendió la elección de Cardama justamente porque “fue la junta de almirantes la que llevó adelante el planteo, y la minoría mayor terminó apoyando a Cardama, de una selección que se realizó”. Gianoli destacó que también le preguntaron sobre “la situación en la transición” y, en ese sentido, sostuvo que les quedó claro que “los temas del astillero Cardama no estuvieron en la conversación de Wilson con quienes luego iban a ejercer el gobierno”.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que le deben consultar a la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, cuando vaya a la comisión, sobre la participación de dos personas “que fueron las que realizaron una pesquisa secreta, que accedieron a información confidencial”, como el contrato de Cardama, e “interrogaron” a Wilson y a otros oficiales de la Armada, y también recibieron “a Cardama en nombre de la ministra”. “A priori, parece ser una actuación con algún tipo de apariencia delictiva, porque dos personas ajenas al MDN no pueden acceder a información confidencial y representar al ministerio, como lo hicieron Damián Rojas y [Daniel] Marsiglia durante un par de meses. Después, su situación fue regularizada”, expresó.

“Queda claro que este no es un tema que sea del todo transparente”

En tanto, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo dijo en una rueda de prensa que de la comparecencia de Wilson “surgen una serie de contradicciones respecto del proceso de compra de las OPV de cómo llegó Cardama”. “También habría existido una reunión en el MDN de la que no tenemos la documentación y la solicitamos ahora en la comisión. Una reunión en la que habría participado el propietario del astillero, Cardama, pero no hay registros de ella, y habría sido previa a la adjudicación del proyecto”, sostuvo.

Además, dijo que hay contradicciones sobre “el pago del famoso hito B, un día antes de que el gobierno cambiara”. Dijo que, ante la comisión, Wilson “no recordaba algunos aspectos sobre este punto”, que para el oficialismo es importante, ya que habilitó un pago del contrato en plena transición entre un gobierno y otro. De todos modos, Garlo dijo que la comparecencia de este lunes les permite avanzar “sobre eventuales irregularidades en la ejecución de ese pago”, porque “no se habrían acreditado las condiciones que el contrato exigía para que el gobierno anterior le pagara a Cardama esos ocho millones de euros que correspondían al hito B”.

“En definitiva, lo que queda claro es que este no es un tema que sea del todo transparente, que hay elementos que todavía son contradictorios, y necesitamos avanzar en la investigación para esclarecer todo lo que está vinculado a este contrato”, agregó. Consultado sobre la visión de la oposición ante lo expuesto por Wilson, que los conformó, Garlo subrayó que la conclusión del oficialismo surge de contrastar las preguntas y las respuestas de Wilson con la documentación que está en poder de la comisión. “El ejercicio que hace la oposición lo desconozco”, dijo.