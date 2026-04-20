En la tarde de este lunes, la comisión especial que investiga el caso Cardama resolvió citar para la próxima sesión al ex comandante en jefe de la Armada Jorge Wilson. Una investigación administrativa del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) constató divergencias entre las declaraciones de Wilson y José Ruiz, ex director general de Material Naval y exjefe del proyecto de construcción de las patrullas oceánicas, en particular, por hechos que se registraron a finales de febrero de 2025 y que habilitaron el pago de una segunda cuota de 8,2 millones de euros al astillero español.

El diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, integrante de la comisión, señaló a la diaria que propusieron citar a Wilson porque definieron “ir cronológicamente en el análisis”, por lo tanto, “el primer paso es estudiar las dos compras directas de 2022, una que quedó desierta y la otra que se dejó sin efecto, y el proceso de compra directa a Cardama” en 2023. “Y quien inicia, en definitiva, ambos procedimientos administrativamente, y está documentado, es Wilson”, señaló.

Si bien acompañó la convocatoria, la oposición planteó que primero tenía que comparecer la titular del MDN, Sandra Lazo. Para Garlo, esto no tiene asidero, ya que justamente están analizando el proceso de compra. “¿Quieren empezar de atrás para adelante? No lo plantearon al comienzo, sino todo lo contrario: la propuesta del Partido Nacional [PN] desde el primer día era seguir un criterio cronológico, cosa que nosotros compartimos”, subrayó.

Por su parte, el diputado del PN Pablo Abdala, integrante de la comisión, dijo a la diaria que “hubiera sido mejor” citar primero a Lazo, entre otras cosas, “porque hay documentación que tiene que ver con Wilson que no vino” por parte del MDN. A su vez, criticó que la información que el gobierno ha enviado sobre Cardama esté etiquetada como confidencial. A su entender, esto supone “un bloqueo al trabajo de la comisión o una condición” de que, si no la remueven, “la comisión queda sin efecto o carece de sentido”.

“Una cosa es que el contrato sea confidencial. Dicho sea de paso, el contrato está rescindido. Pero, entonces, ¿qué es lo que investigamos? Por ejemplo, hoy nos vino una larga lista de comunicaciones de Cardama al MDN, correos electrónicos, y eso se supone que es confidencial”, señaló. Abdala criticó que no se pueda mencionar que Lazo “tuvo reuniones previas a la rescisión” del contrato, “porque, según el gobierno, eso es parte de la confidencialidad del contrato”.

Garlo: “Hay que preguntarle a García por qué se firmó esa cláusula”

Garlo reconoció que en la sesión de este lunes hubo un intercambio “bastante intenso” con la oposición, sobre todo con Abdala, por el tema de la información clasificada. El diputado del FA señaló que la clasificación de la información se dio “en el organismo de origen”. “Tenemos información reservada, confidencial y secreta. La información confidencial, a la que hizo referencia Abdala, está clasificada no por un acto discrecional de este gobierno, sino por una cláusula de confidencialidad que está en el contrato que Cardama firmó con Uruguay. Por lo tanto, el gobierno está cumpliendo con esa obligación que asumió el gobierno pasado”, señaló.

Además, Garlo resaltó que la cláusula de confidencialidad dice que, “una vez terminado el contrato, la confidencialidad persiste”. El diputado del FA también recalcó que la cláusula de confidencialidad no alcanza únicamente a las partes del contrato, sino “a todo lo vinculado al contrato”. “Y eso no lo firmó el gobierno uruguayo actual, sino el gobierno pasado. Hay que preguntarle a [el exministro de Defensa] Javier García por qué se firmó esa cláusula de confidencialidad en esos términos. No lo determinamos nosotros. Lo que está haciendo el MDN es cumplir con la obligación que asumió el Estado uruguayo”, insistió.

Por último, Garlo dijo que esperan que Wilson “acepte la citación” –ya que no está obligado a comparecer– para poder profundizar “sobre todos los aspectos vinculados a las compras directas”.