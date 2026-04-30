A mediados del año pasado, en un intento de atender la situación de urgencia económica que atravesaba la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el Parlamento aprobó casi por unanimidad una ley de reforma que no dejó conformes ni al oficialismo ni a la oposición.

Esa ley dispuso la instalación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, cuyo objetivo es formular propuestas de reforma para la CJPPU que tengan un mayor nivel de profundidad. La comisión comenzó a sesionar en noviembre de 2025 y el plazo máximo legal establecido para que culmine su trabajo concluirá el 27 de mayo –prórroga incluida–, por lo que cuenta con menos de un mes para expedirse.

Sin embargo, hay quienes cuestionan la forma en que la Comisión de Expertos se desempeñó: este miércoles, la asociación civil Profesionales Independientes en Defensa de la Caja de Profesionales convocó a una concentración frente a la Torre Ejecutiva en respuesta a lo que perciben como una resistencia en su accionar.

Sergio Bedrossian, representante de la asociación civil, denunció, en diálogo con la diaria, que el gobierno “sigue resistiéndose a la instrumentación de soluciones que mejorarían sustancialmente la situación de la Caja Profesional”. Bedrossian expresó su disconformidad con el accionar del sistema político, que “hace cuatro años viene mostrando propuestas legales que atacan a la Caja, en lugar de buscar soluciones reales”, al tiempo que existen renuencias a los planteos que surgen de las organizaciones preocupadas con el estado de las cosas, acusó.

Es por esto que, desde Profesionales Independientes, y en tanto la asociación se encuentra en una etapa diferente, según Bedrossian, se decidió “entrar en el terreno político con ambiciones distintas, obligados por las circunstancias”. “Vamos a enfrentar a todo el sistema político, buscando la adhesión de todos los afiliados profesionales, en lo que denunciamos como la aplicación de un modelo que ataca fuertemente no solo a los profesionales, sino a la clase media uruguaya”, anticipó. El representante lamentó que, si bien en un principio desde la organización existían ilusiones para que “el sistema político colaborara” para mejorar el panorama de la CJPPU y sus afiliados, esto no sucedió.

Bedrossian dijo que la ambición es concretar “un movimiento mucho más importante” que permita defender los derechos de los trabajadores y pasivos de la CJPPU, que “están siendo atropellados”. Matizó que “muy lejos de condenar a los partidos políticos como estructura básica de la democracia”, lo que se propone es “defender los principios fundamentales” a los que “la inmensa mayoría” están “faltando al deber de apegarse”. En consecuencia, llamó a “empezar a hacer un análisis mucho más profundo, mucho más sesudo de lo que realmente está ocurriendo”.

Es así que la agrupación saldrá a “buscar proyección política a nivel nacional”, en una etapa que definió como “informativa, seria, denunciante y acusatoria”. Contrastó esta con la apertura al diálogo con la que comenzó el movimiento, signada por una “dosis de ingenuidad”.

Por ello, explicó que, en primer lugar, se buscará “llevar a todos los afiliados de la Caja de Profesionales” la realidad denunciada, buscando una “reacción imprescindible”. En esta línea, apuntó a construir “una visión” por parte de la ciudadanía con base en la información. La propuesta involucra “recorrer todo el territorio nacional, buscando en los afiliados y en los ciudadanos llegar a organizar al menos un movimiento” y “encontrar un camino común” que permita poner al sistema político “en jaque”, ahondó. “No se puede seguir gobernando de esta manera”, valoró.

Consultado sobre si estas acciones implican el uso de nuevas herramientas, Bedrossian dijo que eso forma parte de la discusión dentro de la agrupación en este momento, desde donde están evaluando “otros caminos”, por ejemplo, mociones judiciales y la promoción de iniciativas populares ante situaciones que entienden que son injustas.

“Hay una alineación ideológica entre estos distintos partidos, que se muestran como diferentes ideológicamente, [pero], a la hora de operar, muy aceitadamente cierran filas”, acusó. Y sentenció: “Vamos a recurrir a todas las herramientas que la democracia uruguaya nos brinda al máximo”.