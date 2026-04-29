Formalmente, este miércoles se realizó la última actividad del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de protección y seguridad social. En el auditorio anexo de la Torre Ejecutiva, con capacidad colmada, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, celebró las características que tuvo el proceso de intercambio, que fue lanzado en julio del año pasado. “Sin negar diferencias, ni ocultar perspectivas distintas, pero manteniendo los canales abiertos”, los cuales “nos permiten construir el mañana y pensar tanto en clave de las generaciones presentes como de las generaciones que todavía no han nacido”, manifestó.

En la instancia de este miércoles, que tuvo lugar al día siguiente de que el gobierno anunciase -en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi- los principales resultados del documento final, la OPP brindó mayores detalles de los cambios que se impulsarán en los próximos meses.

El coordinador del Diálogo Social e integrante de la OPP, Hugo Bai, explicó que, en el caso de la edad jubilatoria, el gobierno toma como base “la necesidad de considerar las desigualdades”, es decir, “las diferentes trayectorias laborales con las que las personas llegan al momento del retiro”.

En ese sentido, el principal planteo que surgió del Diálogo Social es incorporar una causal de retiro anticipado, mediante la cual, “manteniendo la edad normal de retiro del sistema en los 65 años”, todas las personas tengan la opción de jubilarse a los 60 años.

Bai explicó que la propuesta establece dos escenarios distintos, en función de las trayectorias laborales de los trabajadores. “Las orientaciones que surgen del Diálogo Social lo que establecen es que un tercio de las personas de más bajos ingresos puedan acceder a prestaciones a través de esta causal de retiro anticipada”, señaló. Además, se plantea que el sistema previsional le garantice a estos trabajadores el acceso a “prestaciones que sean como mínimo las que pagaba el régimen anterior a la implementación de la reforma jubilatoria que se instauró en el año 2023”, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Los otros dos tercios de los trabajadores también podrán recurrir a la causal de retiro anticipada, pero con “tasas de reemplazo que seguramente no sean atractivas para jubilarse a edades más tempranas”, indicó.

Foto: Ernesto Ryan

Las AFAP “van a mantener su función central”

Con respecto a los cambios previstos para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), Bai confirmó que se prevé introducir un conjunto de modificaciones en la relación de las administradoras con sus afiliados. En este caso, señaló que el gobierno toma como base que, de acuerdo a la normativa vigente, “hay un Estado que obliga a las personas a formar parte del pilar” del ahorro individual. “Esto no es opcional, no funciona como otros mercados”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “el Estado tiene la obligación de velar por que eso opere con la mayor eficiencia en beneficio de los afiliados, que están de alguna manera obligados a participar dentro de lo que es el esquema de seguridad social”.

Para esto, las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social apuntan a que haya una “mejor eficiencia” que de alguna manera potencie “el ahorro de los afiliados y las afiliados”, señaló el integrante de la OPP.

Una de las propuestas consiste en “centralizar la administración de las cuentas de ahorro individual, promoviendo una mejor integración entre los pilares”, indicó Bai; también se propone facilitar “herramientas que permitan un asesoramiento centralizado para los afiliados”.

De todos modos, Bai puntualizó que en este nuevo esquema las AFAP “van a mantener su función central, que es la de invertir los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras”. “En ningún momento se habló, ni de eliminar las AFAP, ni de estatizar el sistema, ni de eliminar las cuentas de ahorro individual, ni de eliminar este pilar dentro del sistema”, subrayó. “Acá de lo que se trata, como no podía ser de otra manera, es de respetar el pronunciamiento de la ciudadanía en octubre del año 2024”, agregó.