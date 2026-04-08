Leonardo Alonso, el 6 de abril, en la Comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

Luego de un receso por Semana de Turismo, la comisión especial que tiene a estudio el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional retomó este lunes su agenda de trabajo. Fue la última sesión enfocada en el primer período de tiempo definido para la investigación: desde 2010 hasta 2019, un plazo que abarca los gobiernos frenteamplistas de José Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2015-2020). En las próximas reuniones los legisladores empezarán a investigar los detalles del acuerdo firmado en el gobierno anterior entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama Shipyard, así como la posterior rescisión del contrato, en este período.

El lunes fue el turno del almirante retirado Leonardo Alonso, quien entre febrero de 2015 y febrero de 2018 se desempeñó como comandante en jefe de la Armada. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el diputado del Frente Amplio Carlos Rodríguez indicó que Alonso fue convocado para informar sobre “el proceso que la Armada llevó adelante para visualizar cuáles podrían ser las mejores opciones que podía tener Uruguay en el tema de patrulleras oceánicas”, en la etapa pre-Cardama.

Alonso dijo que, en primer lugar, la Armada se había fijado como un “criterio imprescindible” que en una inversión de este tipo, “que hubiera sido histórica” para la fuerza, “no podíamos estar arriesgando”. “Una condición sine qua non que se estableció –o que por lo menos yo establecí– fue que el buque a adquirir tenía necesariamente que ser comprobado. Esto quiere decir que no habláramos de un prototipo ni de una entelequia que no estaba construida, sino de algo que hubiera sido construido, que estuviera demostrado y que estuviera navegando”, expresó.

El excomandante en jefe puntualizó que en este proceso, que finalmente no prosperó porque el gobierno de aquel entonces no lo priorizó en el presupuesto, “la Armada no manejó, en absoluto, la parte económica”.

El foco estuvo puesto en los requisitos técnicos de las patrullas oceánicas. De este modo, a partir de “una cantidad de ponderaciones”, se seleccionó a cuatro empresas: Lürssen (Alemania), Fassmer (Alemania), DCNS (Francia) y CSOC (China). “Esos cuatro fueron los que quedaron, finalmente, precalificados, descartándose el resto, de los ocho, nueve o diez que habían ofertado, por distintas circunstancias”, apuntó Alonso. Luego vinieron las preguntas de los legisladores.

El “clavo” de Cardama y la visita de Jaunsolo

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone consultó específicamente por Cardama. Alonso respondió que la empresa española “nunca se presentó a ningún llamado” y “nunca figuró entre los constructores o los astilleros interesados en construir los OPV que nosotros estábamos formulando”.

La versión de Alonso coincide con las afirmaciones que días atrás hizo en la comisión el almirante retirado Carlos Abilleira, comandante en jefe de la Armada desde febrero de 2018 hasta marzo de 2020. Abilleira afirmó que “Cardama no estuvo en el horizonte antes de 2020”.

De todos modos, Alonso añadió: “Sí recuerdo que del astillero Cardama –si mal no recuerdo– en algún momento se ofreció para ir a ver las instalaciones”, porque “ellos tenían un buque, un clavo, que habían construido, no me acuerdo si era para Senegal o para quién, que hacía años que lo tenían ahí, a medio camino, y no lo podían entregar; de hecho, todavía lo tienen allí”.

Las declaraciones de Alonso, a su vez, van en la misma línea que las del exjefe del Estado Mayor de la Armada Gustavo Musso, quien en su comparecencia ante la comisión mencionó como un “antecedente negativo” de Cardama que “llevaba más de seis años sin construir ningún buque y el único multipropósito de 50 metros, para Senegal, estaba desde 2018 sin ser entregado al armador”.

Alonso agregó que, en su período como comandante en jefe, fue invitado por Cardama a visitar las instalaciones del astillero en Vigo. Señaló que “quien estaba atrás del ofrecimiento” era “el señor [Alberto] Iglesias”. “A través de él fue que había venido la invitación”, apuntó.

La participación del expresidente de Casa de Galicia en este asunto llamó la atención del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, quien pidió más información. “Lo único que yo puedo aportar en cuanto a la participación o al nombre del señor Alberto Iglesias es que el almirante Jaunsolo a mí me vino a decir que me estaban invitando a ir a Vigo para visitar los astilleros de Cardama, y no sé si me dijo que era el representante, pero fue algo así como que el interlocutor o el representante o quien transmitía esa invitación era el señor Iglesias. Es todo lo que sé”, manifestó Alonso.

Fue el entonces director de Material Naval de la Armada, Jorge Jaunsolo, quien aceptó la invitación de Cardama y viajó a España. Sin embargo, según Alonso, “no hubo ningún aporte”. “La experiencia de Jaunsolo que yo recuerdo fue nada; o sea, fue haber ido a un astillero en donde no había nada de nuestro interés para ver, porque no estaba en construcción nada de lo que a nosotros nos interesaba. Lo que ellos quisieron mostrar no era aplicable a nosotros”, subrayó.

Esto de alguna manera fue objetado por el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, quien puntualizó que la visita de Jaunsolo ocurrió en noviembre de 2016 y aseguró que posteriormente Armada solicitó un informe técnico a Cardama y pidió que se hicieran “modificaciones a un buque con tripulación”. “No solo se fue a ver, sino que también se solicitaron los cambios que era necesario llevar adelante”, afirmó. El legislador nacionalista dijo que Jaunsolo fue a informarse sobre el Nordsoen, “un buque de construcción nueva para misiones en aguas jurisdiccionales”.

En respuesta, Alonso apuntó: “Cuando ellos, en 2016, a través del señor Iglesias, me invitan a mí, pero yo no voy, era para mostrar lo que ellos tenían para ofrecer, entre otros –estoy hablando un poquito de memoria–, ese buque que estaba en construcción, que no tenía nada que ver con un OPV [offshore patrol vessel] –porque las características, las dimensiones, no tenían nada que ver–, pero podía ser una plataforma que se podía adaptar. De hecho, creo que todavía lo tienen flotando a muelle ahí al lado. Creo que es ese buque para un país africano”.