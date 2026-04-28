Este lunes en Fray Bentos se puso en marcha la segunda edición del programa de recorridas territoriales “El FA te escucha”. A modo de lanzamiento, en la capital de Río Negro se convocó una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y otros dirigentes nacionales, como el senador Aníbal Pereyra, la exintendenta de Montevideo Ana Olivera, la diputada Julieta Sierra y la dirigente socialista Daniela Brandon. Entre los referentes locales estuvieron el exintendente y actual presidente de la Mesa Departamental del FA, Óscar Terzaghi, y la diputada por el departamento Sylvia Ibarguren.

Al comienzo de la conferencia, Pereira anunció que este año la fuerza política visitará los 19 departamentos del país; para el año próximo, en tanto, se espera recorrer las 307 localidades que se recorrieron en la primera gira de “El FA te escucha”. “Esto es una metodología de trabajo, no es solo venir a escuchar. Ahora vamos a venir a decir: ‘Nos comprometimos con estas 63 prioridades y estos son los avances que hay en este departamento’”, señaló, y apuntó que las “preocupaciones” que se planteen en las organizaciones sociales se deberán “absorber y transmitir al gobierno”.

“El gobierno le va a dar respuesta a la gente, incluso para decir que no está de acuerdo”, afirmó. Pereira dijo que, en el marco de la gira, “puede pasar que nos hagan una propuesta y que el Frente Amplio no esté de acuerdo”; en ese caso, sostuvo, también se le transmitirá al gobierno.

Asimismo, el presidente del FA dijo que “en 15 días ya habría respuestas a las inquietudes de Río Negro”. Indicó que se dejará un “un documento explícito” con los detalles de las cosas que “ya se hicieron” en el departamento. “Acá va a venir en los 15 días posteriores al 28 [de abril] un ministro –se me había dicho que era [el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone– a hacer la devolución”, adelantó, por su parte, Terzaghi.

Después de la conferencia tuvo lugar en Fray Bentos una reunión con la agrupación de gobierno local y la delegación del FA que viajó desde la capital del país. Por otra parte, este martes se llevará a cabo la agenda de reuniones con organizaciones de la sociedad civil.

Según se informó a través de los canales oficiales del FA, habrá encuentros con gremios estudiantiles, instituciones de salud, sindicatos, representantes empresariales y cooperativas, entre otros. En la tarde los encuentros se desarrollarán en Young.

A modo de cierre, Pereira reconoció que desde el actual gobierno se ha “generado una cantidad de cambios que no están sintetizados en el pueblo frenteamplista ni en el pueblo uruguayo, y ese es un problema del partido político, de la fuerza política”. “Cuando hay un problema, lo peor que podemos hacer es escondernos: tenemos salir a buscar la explicación. Nosotros con el Frente Amplio escuchamos”, complementó.

Los reclamos de Río Negro

En la conferencia, Terzaghi resaltó que “el tema del empleo ha sido una constante” en el departamento. Sin embargo, destacó que desde que el FA asumió el gobierno a nivel nacional y departamental –con el intendente Guillermo Levratto– se ha puesto en marcha “una serie de medidas” vinculadas a la obra pública, algo que es importante, ya que en los últimos cinco años “no se hizo absolutamente nada” en el departamento.

“El tema del empleo es la segunda preocupación de la totalidad de los uruguayos y la primera de los que viven en el litoral oeste”, complementó Pereira. “El litoral ha sufrido una cantidad de pérdidas de trabajos”, algo que se vincula con “la diferencia cambiaria con Argentina”, recordó el presidente del FA, y dijo que se trata de “un tema que al gobierno nacional le preocupa y le preocupa mucho, y al Frente Amplio ni que hablar”.

Pereira señaló que como respuesta a este problema se “están tomando medidas como la ley integral de empleo, que se presentó en el Parlamento y se está discutiendo en este momento en la Cámara de Senadores”. Señaló que con esa ley se espera “promover el empleo en los sectores que tienen más dificultades de acceso”.

“También el Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] está jugando un papel sumamente importante para capacitar en diversas instancias, acá mismo en Río Negro, a trabajadores que van a tener que cambiar su actividad porque sencillamente está dejando de existir”, agregó.

Entre otros temas que causan preocupación, el presidente del FA mencionó el costo de vida. “Se está trabajando, pero el primer trabajo ya se hizo”, porque “la inflación es la más baja de los últimos 20 años”, destacó. “Estamos intentando que los productos no suban; hay que tener una segunda política para ver cómo pueden bajar”, añadió.

Sobre la posibilidad de ir hacia un programa de “precios cuidados”, Pereira dijo que, a su entender, no es un tipo de medida posible. No obstante, dijo que “pueden aparecer políticas que incentiven precios relativamente bajos”. Recordó que “en el segundo gobierno del Frente Amplio se gestó con el asado y cortes muy populares en Uruguay”, así como con “algunos alimentos, acordando la no suba de precios con las grandes superficies, y de alguna manera funcionó”.