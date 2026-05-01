La Intendencia de Montevideo pondrá en marcha una serie de medidas en respuesta al vandalismo en los espacios públicos, y para combatir el robo de estatuas y otros elementos patrimoniales. Así lo anunció la comuna en un comunicado publicado esta semana en su portal web, en el que caracteriza a las medidas como parte de una “estrategia integral para proteger el espacio público” llamada “Espacios cuidados”, que incluye entre otros la adquisición e instalación de cámaras inteligentes.

El prosecretario de la IM, Diego Olivera, explicó que estas tecnologías son “herramientas capaces de detectar patrones de comportamiento sospechosos y activar alertas en tiempo real”. Asimismo, se prevé instalar altoparlantes mediante los que la IM podrá notificar y disuadir a posibles infractores.

El jerarca dijo que se está realizando el inventario de los monumentos situados en espacios públicos de la capital para instalar allí las cámaras, si bien priorizarán “aquellos ubicados en áreas de mayor riesgo”. De acuerdo con el sitio web, esto incluye parques de “amplia superficie” y “con una alta concentración de obras escultóricas, lo que los convierte en objetivos frecuentes”, entre los que se encuentran el Prado y los parques Batlle, Rodó y de las Esculturas.

La IM también informó que se incorporarán nuevos cuidaparques para fomentar la convivencia y el cuidado de los espacios. Igualmente, se fortalecerá la iluminación y se está trabajando en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que personas privadas de libertad o que atraviesan medidas alternativas realicen tareas de recuperación de los espacios públicos, lo que incluye la limpieza de grafitis.

Por último, la comuna anunció que se buscará liberar “espacios ocupados de forma irregular”, lo que incluye “campamentos o instalaciones no autorizadas”. Esto se dará “en coordinación con la estrategia nacional de atención a personas en situación de calle que presentó el gobierno”, indicaron.

Se incorporarán cámaras de vigilancia para fiscalizar la limpieza

Asimismo, y en otro comunicado, la IM anunció esta semana que llevará adelante “un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la correcta gestión de residuos, con énfasis en la información, el control y la fiscalización”, como parte del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos que se aprobó el año pasado.

Se procurará, además, “la difusión de información puerta a puerta dirigida a hogares particulares y generadores de residuos no domiciliarios, como comercios e instituciones”, con “especial énfasis en las conductas pasibles de sanción”. Es en esta línea que “se incrementará la presencia inspectiva en el territorio, articulando recursos con los municipios, con el fin de asegurar el uso adecuado de los contenedores y prevenir la disposición incorrecta de residuos en el espacio público”.

También se instalarán cámaras de vigilancia en “puntos críticos donde se detectan faltas e infracciones en la normativa vigente”, y este lunes comenzará a transitar por la capital “un vehículo equipado con cámaras que reportará imágenes e información a la plataforma de control de la IM”. Según informaron, el móvil circulará por dos de los ocho municipios de la capital cada semana, comenzando por los municipios B y C. Luego seguirán los municipios CH y el A, la semana posterior serán el G y el D, y por último el E y el F. Aclararon que “si bien se trata de un lanzamiento inicial, las acciones se sostendrán de forma permanente”.