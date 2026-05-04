El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “la situación de las personas en calle” es “un factor distorsivo” que afecta el “día a día de cada persona que habita Montevideo y el área metropolitana”, así como la labor de la Policía, y que su presencia “hace que el pequeño delito también crezca en algunas zonas”.

En una rueda de prensa, tras reunirse con autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo para trabajar en la coordinación y el fortalecimiento de sus tareas, el ministro indicó que la Policía es una de las instituciones del Estado “más sensibles” a esta realidad, que “impacta directamente en su trabajo cotidiano” y se manifiesta, entre otros, en “la cantidad de actividades que tiene que desplegar en los territorios”. “Es un factor que se reitera cuando uno intercambia con los funcionarios”, dijo.

Negro explicó que el trabajo policial vinculado a las personas en situación de calle “ha sido intenso” y que la Policía “ha sido un bastión” para su “contención”. “Hoy estamos en una situación realmente alarmante: se viene el invierno, ya está próximo a lanzarse la alerta climática por las circunstancias del invierno [y] ahí va a estar nuevamente la Policía, apoyando el trabajo de las demás instituciones”, dijo.

Consultado al respecto, el ministro del Interior reconoció que “en los lugares donde hay más personas en calle, lo que hay es una sensación de los vecinos de que están expuestos a peligro”, un fenómeno que consideró inevitable. “Esto está afectando seguramente los números de los delitos, pero sobre todo la percepción que tiene un vecino cuando se enfrenta a esta problemática cotidiana, a la cual nosotros estamos absolutamente sensibles y conscientes”, expresó.

Con respecto al encuentro, el ministro señaló que fue “una reunión de trabajo que se genera en forma interna entre los mandos policiales y las diferentes dependencias de la capital del país”. Dijo que la cartera “autoconvocó” al encuentro para conocer cómo es la dinámica de trabajo de la Policía de primera mano”, con especial atención en “la percepción que tiene en el territorio de los problemas cotidianos”.

Sobre la asignación de los fondos disponibles, el ministro reconoció que, “sin lugar a dudas, la Policía para trabajar siempre necesita mayores recursos”. También indicó que en la reunión se abordaron los problemas a los que debe hacer frente nuestro país en la actualidad, signada por una “crisis económica que se está generando en el mundo entero a raíz de la situación de la guerra”.

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Asimismo, consultado sobre si buscará la asignación de mayores recursos para la próxima ley de Rendición de Cuentas, aseveró: “Nosotros siempre vamos a estar golpeando las puertas de quienes tienen a su cargo las finanzas públicas, porque el Ministerio del Interior así lo requiere”. Agregó que a nivel mundial los ministerios de seguridad pública son “cada vez más exigentes” y que nuestro país “no escapa a esa realidad”.

Negro consideró que “escuchar al comisario directamente con su problemática es escuchar, de alguna forma, a los vecinos”, y que las seccionales policiales constituyen “un faro” al que la población puede asistir en búsqueda de soluciones.

También apuntó que el Plan Nacional de Seguridad Pública resulta “fundamental” y que permitirá “empezar a trabajar o seguir trabajando” en la estrategia de la cartera en materia de seguridad pública. En este sentido, planteó la necesidad de que “toda la Policía tenga una formación en comunidad y en convivencia” para que los vecinos puedan “trasladarle la problemática a una persona que esté preparada para aceptar o para gestionar esa preocupación”.

“Esto es una parte fundamental, junto con la educación policial, la transformación de la educación policial y las nuevas formas de inteligencia aplicada a la investigación, que son los pilares del Plan Nacional de Seguridad Pública en materia de policías”, concluyó.