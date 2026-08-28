Con cruces por las proyecciones económicas y plazos “acotados”, la Cámara de Senadores comenzó a tratar la Rendición de Cuentas

Oddone sostuvo que “la discusión sobre cuánto va a crecer la economía” es “instrumental” para el articulado y dijo que el equipo económico trabaja para “acelerar el crecimiento y generar mejores condiciones de inversión”.

A una semana de su aprobación en la Cámara de Diputados y con la comparecencia del equipo económico del gobierno, liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comenzó este viernes el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Senadores.

En el encuentro se ahondó en las últimas proyecciones y metas económicas del gobierno, que arrojan que hubo un crecimiento de 0,9% del Producto Interno Bruto en términos interanuales durante el primer trimestre de 2025; pero proyectan una caída de entre 0,5% y 0,7% hacia el segundo. Así lo recogen una serie de diapositivas que el equipo económico presentó ante la comisión, a las que accedió la diaria, en las que se destaca que “se mantiene [el] dinamismo subyacente de la economía”, con “perspectivas positivas para el segundo semestre”.

Precisamente, la confiabilidad de dichas figuras es uno de los aspectos que cuestionan en filas opositoras, y fue uno de los argumentos esgrimidos por legisladores de la Coalición Republicana a la hora de argumentar el porqué no votaron el proyecto de ley en general en la cámara baja.

En ese sentido, el senador nacionalista Javier García, que integra la comisión, dijo en una rueda de prensa que lo expuesto este viernes es “una muy mala noticia” y termina por ratificar las advertencias de la oposición sobre el “optimismo” del equipo económico, que “no tiene ningún fundamento”. “El presupuesto estuvo hecho sobre un error”, aseveró, y dijo que eso lleva a que “hoy el gobierno tenga que, a los manotazos, estar tratando de buscar de qué manera consigue que haya más ingresos para una recaudación que no va a tener”.

“Lo que ahora le llama el ministro una economía en movimiento, lamentablemente, es una economía en movimiento hacia abajo”, ironizó, y tildó de “lamentable” el hecho de que “no se haya advertido”. También rechazó cualquier comparación de las cifras observadas con el período de gobierno anterior, ya que “no está bien decir que un país tuvo problemas de crecimiento cuando tuvo dos años de pandemia con la economía mundial parada”, algo a lo que le siguió una recuperación, recordó.

Sin embargo, y a pesar de ello, el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini apuntó a una serie de indicadores a modo de ejemplo, como los incrementos de las jubilaciones y el salario real y la creación de nuevos puestos de trabajo. “La economía viene creciendo, más de lo que lo hacía el período pasado, y el ministro ha dicho hoy que esas proyecciones se mantienen porque tenemos una serie de inversiones en las que el ministerio viene trabajando y que alientan a que el crecimiento pueda seguir”, destacó.

Sabini, que preside la comisión, dijo que los legisladores acordaron un cronograma de dos semanas para el tratamiento de la iniciativa, lo que implica recibir a múltiples delegaciones de gobierno todos los días excepto por los viernes –que están destinados a los y las representantes de organizaciones– y deja “un plazo bastante acotado” para su aprobación. Según lo pactado, la agenda de trabajo continuará el lunes con el abordaje de los incisos correspondientes a los ministerios de Defensa Nacional y Salud Pública, así como la Corte Electoral.

Oddone: “La discusión sobre cuánto va a crecer la economía” es “instrumental”

Por su parte, en una rueda de prensa a la salida de la reunión, Oddone destacó que la discusión de este viernes fue de “buena calidad”. También remarcó que la instancia permitió intercambiar en torno a la unificación del sistema de transferencias para infancias y adolescencias, algo que “demuestra que la oposición, más allá de los juicios que hubiera tenido, ha reflexionado sobre el tema”. “Seguramente en la discusión puedan seguir aportando elementos que contribuyan a mejorar el proyecto”, acotó, si bien puntualizó que lo abordado “tiene más que ver con la reglamentación”, por lo que “no son necesariamente cambios que requieran cambios legislativos”.

“Varios de los aspectos que fueron puestos sobre la mesa pueden ser perfectamente tomados en cuenta dentro de la Rendición”, matizó el ministro de Economía y Finanzas, para apuntar al debate en torno a la modalidad de pago de las transferencias como un tópico que el gobierno deberá “resolver en las próximas semanas” y por el que “hay una serie de observaciones” de las que el MEF tomó nota.

Respecto a los cuestionamientos vertidos desde filas opositoras sobre las proyecciones económicas, Oddone dijo que “la discusión sobre cuánto va a crecer la economía” es “instrumental” para una Rendición de Cuentas, y afirmó que en todo caso el equipo económico se compromete a que “en cualquier escenario de crecimiento, salvo un escenario catastrófico, las metas fiscales se cumplan”. “Estamos trabajando para acelerar el crecimiento y para generar mejores condiciones de inversión, de manera tal que acelere el crecimiento; pero si así no fuera, lo que vamos a hacer es una gestión de las finanzas públicas responsable, alineada a la restricción fiscal que el país tiene”, aseveró.