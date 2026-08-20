Congreso de Intendentes recibió al director del Sinae por El Niño: Umpiérrez dijo que se espera “una monstruosidad de agua”

Leandro Palomeque presentó a los jefes departamentales lo que sería el “peor escenario”, en el que se prevé un máximo de 25.000 personas desplazadas.

A una semana de la reunión con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, el Congreso de Intendentes recibió este jueves en su nueva sede al director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque. El encuentro fue por lo mismo: continuar preparando la respuesta del Estado al pronosticado fenómeno climático El Niño.

Al término de la reunión, Palomeque dijo en una rueda de prensa que El Niño ya se está estableciendo en el territorio nacional. Con respecto al impacto previsto, señaló que a los jefes departamentales se les presentó este jueves el “peor escenario”, que consiste en un máximo de 25.000 personas desplazadas.

Palomeque señaló que el gobierno ha tomado como antecedente lo que pasó tanto entre 2015 y 2016 como entre 2023 y 2024. “Podemos llegar a los 500 milímetros mensuales en 30 días de acumulados, esa es la estimación que está hecha con base en las proyecciones”, acotó.

“Lógicamente que lo presentado en el día de hoy enciende las alarmas con respecto a la extensión que va a tener en el territorio”, dado que hay un 50% de probabilidades de que el fenómeno “afecte más de la mitad del país”, señaló el titular del Sinae. Apuntó que, en caso de confirmarse este pronóstico, El Niño alcanzará “no solamente todo el norte del país”, sino también “parte del centro, avanzando hacia el sur del país”.

En cuanto a la extensión en el tiempo, Palomeque dijo que se calcula que el fenómeno esté presente en el país, por lo menos, “hasta mayo del año que viene”.

El director del Sinae aseguró que “todos los recursos del Estado se están disponiendo para lo que es la atención a esta emergencia”. Recordó que el gobierno ya acordó dos préstamos por un total de 750 millones de dólares para contar con recursos suficientes para enfrentar la emergencia.

Intendente de Treinta y Tres: “La situación es de mucha gravedad”

También en una rueda de prensa, el intendente de Salto, Carlos Albisu, dijo que existe un 80% de probabilidad de que se dé “un evento fuerte”. “Cuando se habla de un evento fuerte y uno mira alguna gráfica, es superior al que sufrió el Uruguay en 2015 y 2016, y digo en 2016 porque hay un 95% de probabilidad de que haya una réplica el año que viene, que sería en marzo, abril y mayo”, señaló. Albisu sostuvo que hasta ahora “el encare del gobierno es muy positivo”.

Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, apuntó que está previsto que entre setiembre y octubre se registre un acumulado de 500 milímetros, “lo cual es una monstruosidad de agua realmente”. En cuanto a su departamento, estimó que habrá “complicaciones” en el sector productivo, lo que exigirá evaluar alguna “prórroga de pagos de tributos”. “Y desde el gobierno nacional, si esto continua, obviamente habrá que analizar posibilidades de emergencia agropecuaria a través de raciones”, añadió.

El intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, informó que en estos momentos ya hay 1.600 personas desplazadas en su departamento, también hay 110 evacuados, que están alojándose en distintos lugares públicos y 1.500 autoevacuados. Mencionó que se está monitoreando el crecimiento del río Olimar. “La situación es de mucha gravedad”, resaltó.