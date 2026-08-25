Csukasi sobre el Frente Amplio y la política exterior del gobierno: “No vamos a estar nunca 100% de acuerdo”

La subsecretaria Relaciones Exteriores participó en el Día del Comité de Base, dijo que hablar de presiones “es una salida fácil” y llamó a explicarle a la militancia “por qué se va hasta donde se puede ir”.

“Es una alegría que estés acá, con esa coherencia y con esa sensibilidad”. Así fue recibida este martes por una militante frenteamplista la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en el comité de base Marcha Venceremos de la Coordinadora L de Montevideo, ubicado en la esquina de Santiago de Anca y Dalmiro Costa, en Malvín. La vicecanciller llegó al lugar casi en simultáneo al senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade, el otro nombre que se había anunciado en el pizarrón para celebrar el tradicional Día del Comité de Base.

Andrade cayó con una campera del Sunca y un talonario de bonos de 100 pesos para colaborar con Cuba. Por culpa de una agenda que desafiaba los límites de lo posible (el legislador se comprometió a recorrer 11 comités entre las 10.30 y las 17.45), Andrade habló solo una media hora ante las 50 personas –entre ellas, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto– que se arrimaron este martes al comité. Igualmente, antes de irse consiguió vender varios bonos.

Csukasi se quedó un rato más. “Estuvo bueno lo de Óscar porque dejó planteado algo que es de donde me agarro para empezar un poco la charla, y es que no hay que desconocer la complejidad del mundo en el que estamos viviendo”, expresó la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Con respecto a la coyuntura internacional, Andrade había afirmado que “las reglas que conocimos que ordenaban el mundo están hechas fleco, o sea, estamos viviendo un momento en el que la geopolítica imperial destrozó el orden internacional”.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores agregó que la “injerencia” de unos países contra otros “existió siempre”, pero actualmente “es mucho más evidente”. En ese sentido, expresó: “Acá no venimos a hacer bravuconadas, ni a pensar que podemos hacer ni decir lo que queremos, porque todo esto tiene impacto en Uruguay y, si tiene impacto en Uruguay, tiene impacto en su gente”.

Csukasi señaló que el actual “mundo polarizado” conlleva “un riesgo enorme” para los países que dependen de uno o dos mercados. “¿Por qué el gobierno del Frente Amplio está desesperado y obsesionado con negociar acuerdos comerciales? Es, señoras y señores, porque la soberanía se recupera por ahí, porque la independencia se logra cuando uno no depende de nadie, y para no depender de nadie tiene que abrir las opciones y generar alternativas para que, si mañana este me cierra, tenga otros diez para los que pueda mirar e inmediatamente ir”, expresó.

La vicecanciller insistió en que el gobierno uruguayo está intentando “generar espacios” para que el país “no sea dependiente” y “tenga la capacidad de tomar decisiones soberanas”, pero, no obstante, “sin que eso tenga consecuencias en que la gente al otro día se quede sin laburo, porque eso es lo que nos puede terminar pasando si no la medimos bien, hablando pronto y mal”.

Con respecto a aspectos puntuales de la política exterior, como, por ejemplo, la postura de Uruguay sobre la situación en la Franja de Gaza y el diálogo con Estados Unidos para la eventual llegada de deportados, Csukasi le manifestó a la militancia presente: “No vamos a estar nunca 100% de acuerdo, porque es imposible”. Pero puntualizó que, con instancias de diálogo como la de este martes, “sí vamos a poder entender qué es lo que se está defendiendo y por qué se están tomando esas decisiones”.

También comentó que “a veces es re fácil hablar de presiones”. “Porque yo vengo acá y les digo: ʻMe presionaron, tuve que aceptar, qué espantosoʼ. Y me tendrán que creer o no, pero, digamos, es una salida fácil”, señaló.

Por eso, la vicecanciller sostuvo que “hay que explicar también por dónde vienen esas presiones, qué es lo que se presiona y qué es lo que no se presiona, por qué se va hasta donde se puede ir y por qué también a ustedes, posiblemente, les toque ir ese cachito más lejos que no se puede ir desde el Estado para no generar las consecuencias que, vuelvo a decir, tienen un impacto real en la vida de la gente”.

Andrade: “La mirada política no puede ser una mirada cobarde”

Por su parte, Andrade abordó, entre otros temas, el peso que tienen las encuestas en la dinámica del FA. “Yo creo que ahí tenemos una polémica en el Frente”, señaló, y afirmó que los datos que deberían movilizar a la fuerza política no son justamente los que marcan los sondeos de opinión pública. “El dato que nos tiene que obsesionar es cuánto logramos disminuir la pobreza y la desigualdad, ¡obsesionar!”, remarcó.

A modo de ejemplo, el senador señaló que en el quintil más alto de ingresos de cada 100 niños hay 66 que “después transitan la vía terciaria” en el sistema educativo, mientras que en el quintil más bajo de ingresos solamente “cuatro llegan a la universidad”. Esto, sostuvo, “te tiene que partir a la mitad, éticamente, o sea, no es tolerable”.

“Ese país es el que tenemos que dar vuelta y, por lo tanto, la mirada política no puede ser una mirada cobarde, de tener que estar pidiendo permiso porque votamos una transferencia para cero a tres años y entonces nos tenemos que poner de fiscales en que la mujer no se vaya a comprar un alfajor”, añadió, en referencia a las contraprestaciones asociadas a la asignación única para niños y adolescentes, incluida en la Rendición de Cuentas que actualmente se discute en el Parlamento. “Eso es aristocrático, es rancio y de nariz respingada. Nosotros construimos derechos [para] una parte del pueblo que está contra el piso”, resaltó el secretario general del Partido Comunista.