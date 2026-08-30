Delgado sostuvo que las intendencias “tienen más competencias asumidas en los hechos porque el gobierno nacional se retiró”

El sábado, el Partido Nacional (PN) realizó un Encuentro Nacional de Descentralización en Trinidad (Flores) con la consigna “El futuro de la descentralización se construye desde cada barrio, cada pago y cada ciudadano del Uruguay”. El evento reunió a legisladores, intendentes, alcaldes, ediles, concejales y dirigentes blancos de todo el país. Al finalizar, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, brindó una conferencia de prensa rodeado de varios de sus correligionarios.

Delgado dijo que la descentralización es un tema “central” para el partido y que en una mesa de trabajo están generando insumos “que van a ser parte esencial de un futuro programa de gobierno” y de lo que aspiran que sea “el próximo gobierno de coalición, encabezado por el Partido Nacional”. Subrayó que la descentralización es “transversal a todas las políticas públicas”, pero puntualizó que hay que darle recursos, porque “muchas veces se asumen competencias por fuera de las propias posibilidades”. Hay que reconocer esa realidad “y asegurar algunos ajustes jurídicos para que puedan trabajar con esa tranquilidad”, expresó.

En el momento de las preguntas, la prensa le señaló a Delgado que la descentralización es un tema recurrente en el PN, por lo tanto, le preguntaron qué hay de distinto ahora en lo que plantean. Delgado contestó que están tratando de darle “un abordaje mucho más integral” que el dado por la ley de descentralización y participación ciudadana (19.272, de 2014), a la que hay que modificar, porque “ya hay un espacio de maduración” que les permite evaluarla. En ese sentido, el presidente del PN dijo que hay que avanzar en algunos aspectos, como en la posibilidad de que “el municipio tenga personería jurídica y que pueda hacer convenios”, ya que “no hay descentralización sin descentralización administrativa y no hay descentralización sin recursos”.

“Nos parece que es bueno rediscutirlo en un escenario de un país mucho más integrado, más nacional, y donde cada vez más las intendencias y los municipios tienen más competencias, no directas, sino asumidas en los hechos, porque el gobierno nacional se retiró. Entonces, tenemos que reconocer esa realidad y darle los instrumentos para que eso funcione”, manifestó Delgado, y destacó que para el PN eso es “clave”, porque es un partido con “una base territorial muy grande”, con 14 intendentes, 96 alcaldes y concejales en los 136 municipios del país.

“Nosotros nos estamos poniendo deberes a nosotros mismos, diciendo que vamos a ir por el gobierno nacional. Si la gente nos da la confianza, la descentralización está en la política energética, de infraestructura, de deportes y de ambiente”, subrayó.

Delgado mencionó que sobre la mesa también estuvo el tema de la salud, ya que “la intendencia no puede mirar para el costado cuando hay temas de salud”, entonces, “termina siendo el soporte de los sistemas de salud o generando sistema propios para apoyar”. Destacó que, “a diferencia de lo que ocurre en la capital [Montevideo], donde al intendente nadie accede, en todo el resto del país, al alcalde, los concejales o al intendente los ven en el supermercado, y si hay algún enfermo, van y le tocan la puerta”.

El presidente del directorio blanco consideró que hay “un repliegue del gobierno a la descentralización”, porque el gobierno del presidente Yamandú Orsi “no cree en la descentralización”; esto, sostuvo, se está viendo en los recursos para los municipios. Aseguró “que a veces no son los mismos y a veces no llegan en fecha”, y muchas veces “las intendencias terminan adelantado recursos porque, si no, los municipios no pueden ejecutar, y si no ejecutan, el año que viene les condiciona los nuevos fondos”.

Por último, Delgado dijo que está “convencido” de que la inversión en el país está “frenada”, y resaltó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento. “Mi proyección –y la de varios de los que están acá– es que va a ser menos de lo que dice el Ministerio de Economía. Creo que tiene mucho que ver con esta falta de rumbo y de certidumbre. Cuando no hay certezas ni rumbo y no hay condiciones de inversión que den seguridad jurídica –el puerto es un ejemplo bien claro–, es muy difícil que la gente invierta”, finalizó.