Granizo en el norte: violento temporal dañó los techos de más de 50 viviendas en Vichadero

Un intenso temporal de granizo afectó a la localidad de Vichadero —ubicada a 131 kilómetros de la ciudad de Rivera por la ruta 27— este jueves de noche, cerca de las 22.00. En menos de cinco minutos, una inusual precipitación de piedras con dimensiones parecidas a huevos de gallina perforó los techos de dolmenit de más de 50 viviendas de la zona urbana.

El municipio de la octava sección -donde viven casi 4.000 personas, según el último censo- registró un impacto focalizado en unas pocas manzanas del centro poblado. A pesar de que la zona está en plena época de parición ovina, no se reportaron daños ni pérdidas en los establecimientos de producción agropecuaria.

El fenómeno meteorológico se caracterizó por la ausencia inicial de lluvias, lo que generó desconcierto entre los pobladores, ya que las piedras impactaron de forma intempestiva sobre las viviendas. “Sonaba semejante a disparos o explosiones”, comentaron vecinos de Vichadero. Las perforaciones en las chapas de dolmenit dejaron desprotegidos los interiores de las fincas justo antes de que, durante la madrugada, se registraran precipitaciones copiosas que anegaron las viviendas donde se habían dañado los techos.

Respuesta comunitaria y coordinación

Ante la emergencia, las autoridades recomendaron canalizar los pedidos de asistencia por medio del servicio 911, pero los vecinos damnificados señalaron que la central los derivó a realizar la denuncia de forma presencial en la comisaría local.

Frente al anegamiento, la población organizada brindó auxilio inmediato. Camioneros de la localidad cedieron lonas grandes y los vecinos adquirieron coberturas plásticas adicionales para mitigar el ingreso de agua, medidas que resultaron paliativas pero insuficientes ante la magnitud de la lluvia posterior.

Medidas a futuro y presencia del Cecoed

Desde la Alcaldía de Vichadero se gestiona la conformación de un subcomité local de emergencia para coordinar la logística de respuesta en el territorio, a la espera del arribo de los equipos del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

Autoridades locales remarcaron la necesidad de contar con stock de insumos y protocolos de respuesta rápida ante el incremento de fenómenos climáticos adversos en la región.