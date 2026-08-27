Nuevas formas de pago con STM, fiscalización y llamado por estacionamientos: los planes de la IM en materia de movilidad

El director de Movilidad de la comuna sostuvo que la circulación de vehículos con chapas adulteradas es “un problema creciente” que hay que detener y dijo que se está trabajando en la creación de una tarjeta móvil.

Este jueves, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Germán Benítez, brindó una entrevista a La mañana de la diaria y allí abordó los planes en materia de transporte que la comuna presentó la semana pasada. Las medidas se circunscriben en un paquete de nueve acciones de fiscalización, ordenamiento y adaptación, y se suman a otras 16 anunciadas en 2025.

Las acciones de fiscalización son tres, e incluyen un decreto que ya fue remitido a la Junta Departamental y posibilitará el retiro de la vía pública de vehículos con matrículas adulteradas, que generen ruidos molestos o presenten deudas mayores a su valor de aforo, sin posibilidad de convenio.

Al respecto, Benítez dijo que la primera categoría es “un problema creciente” que la IM está “a tiempo de detener”. Según precisó, 46% de los registros de los radares de la comuna “no se leen bien”, y aunque matizó que eso no implica que todos tengan chapas adulteradas, “quiere decir que hay un uso abusivo” de la calle. También agregó que el decreto permite la suspensión de permisos de conducir de “todas aquellas personas que sean retenidas”, hasta que participen en una instancia de capacitación. “Es una discusión que tenemos que dar a nivel del Congreso de Intendentes, porque tiene que ser normativa nacional”, acotó.

Otra de las medidas, en tanto, apunta a “hacer el mejor uso posible” de la infraestructura disponible con el traslado de dos cámaras y cinco radares, a reubicar en lugares en los que se constataron episodios de exceso de velocidad o que están cerca de centros de enseñanza. Finalmente, un “mejor control sobre el transporte de carga”, algo que no solo implica el desgaste de la red vial, sino que también “puede generar episodios vinculados a siniestralidad”, reparó. En ese sentido, las soluciones propuestas pasan por la utilización de una balanza en la usina de Felipe Cardoso y la contratación de un servicio móvil, explicó.

Ordenamiento: llamado a expresiones de interés por estacionamientos y control de balizas

Con respecto al ordenamiento, Benítez se refirió a la celebración de un llamado a expresión de interés a privados para la ubicación de nuevos estacionamientos, de modo que “el privado venga y diga qué estacionamiento quiere instalar y donde lo quiere instalar”. “Montevideo tiene un problema de estacionamiento genérico, que cada vez se extiende más: al principio era solo la zona céntrica, [pero] después hoy es cada vez más importante”, advirtió. En ese sentido, y consultado al respecto, dijo que la idea incorpora “como insumo de trabajo” el proyecto de reforma del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), y aseveró que su realización permitirá “un mejor ordenamiento en la calle”.

Asimismo, dijo que la IM llevará adelante “un contralor de la disposición de balizas y elementos de señalización”: por un lado, por el trabajo en conjunto con los entes públicos “para generar un esquema para que estén la menor cantidad de tiempo posible”, y por el otro, por el combate al acopio en la vía pública mediante sanciones a los responsables de aquellas balizas usadas en obras de construcción finalizadas.

STM: actualización del Cómo Ir y pago de boletos con tarjeta y celular

Finalmente, y con respecto a la adaptación, Benítez se detuvo en cuatro medidas que se vinculan exclusivamente con el STM y son posibles a partir del recambio de las máquinas de boletos de las unidades de transporte. Apuntó a la “renovación” de la aplicación Cómo Ir, que “no estaba funcionando del todo bien” y “tiene que ser más confiable”, con nuevas funcionalidades. Según dijo, la comuna prevé disponibilizar una versión de prueba en setiembre, mientras que la definitiva saldrá en octubre.

También en setiembre, la IM creará nuevas zonas de intercambio –puntos de ascenso y descenso en los que el boleto de una hora se extiende por una hora y un tramo más–, y posibilitará la recarga de los boletos gratuitos de tarjetas STM de estudiante en las unidades de ómnibus. En un principio, esto será solo para quienes tengan cédulas cuyo último dígito sea cero, para generalizarse en octubre.

Benítez explicó que la única novedad que tomará un poco más de tiempo será “la generalización de medios de pago a bordo”, de manera que “a mediados de 2027 se pueda pagar el ómnibus con débito, con crédito [y] con prepago, tanto en la versión física como la versión ewallet”. “Estamos haciendo que la gente que paga en efectivo y que paga con un sobreprecio tenga la posibilidad de pagar con un precio mucho más reducido con estos medios de pago. Ese es el universo al cual nosotros pretendemos atacar”, remarcó.

Asimismo, y consultado acerca de si ello no terminaría por disuadir el uso de la tarjeta STM, reveló que la IM trabaja en una versión móvil del documento para el año que viene, de manera de “generar facilidad de pago”. Acotó que dicha modalidad conservará los beneficios de viajero frecuente de la tarjeta física, por lo que “va a tener un poco la ventaja [...] al momento de que el usuario elija cómo paga el boleto”.