Rendición de Cuentas: senadores del FA no prevén cambios “significativos” ya que están “muy satisfechos” con lo hecho en Diputados

Desde el PN propondrán más presupuesto para la Fiscalía e insistirán en modificar la gobernanza del INR, que se transformará en servicio descentralizado, y que se acompañó con “una postura bastante incómoda”, señaló Pablo Abdala.

Este viernes de mañana la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores empezará a tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, recibiendo al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por su titular, Gabriel Oddone.

El senador del Partido Nacional Rodrigo Blás, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la semana que viene los senadores de la Coalición Republicana se reunirán con sus correligionarios de la cámara baja que trabajaron en la instancia anterior “para ver los distintos planteos” que se hacen sobre el proyecto, con la intención de “buscar los espacios para algún cambio o introducir cosas que han quedado afuera”.

Blás puso como ejemplo los “reclamos de la Fiscalía para su mejor funcionamiento, que no fueron atendidos”, así como el pedido de “más recursos”. De todas maneras, dijo que no es optimista con que haya apertura para hacer cambios por parte del oficialismo, y que le da “toda la impresión de que el Frente Amplio [FA] quiere que el tratamiento en el Senado sea medio un saludo a la bandera”. En la cámara alta el oficialismo tiene mayoría, a diferencia de lo que sucede en Diputados, que le faltan dos votos; además, en caso de introducir modificaciones, el proyecto deberá volver a tratarse en la cámara baja.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Robert Silva, que también integra la comisión, dijo a la diaria que en líneas generales le va a poner “mucho foco al tema social, tecnología, innovación y crecimiento”.

A su vez, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que integró la comisión que estudió la rendición en la primera instancia, dijo a la diaria que “hay un tema medular” a tratar en el Senado: los cambios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Recordó que en la cámara baja los blancos terminaron votando esa iniciativa, pero con “una postura bastante incómoda”, dado que apoyaron que se transforme en servicio descentralizado –como venían reclamando– pero con cuestionamientos al “diseño de la gobernanza” del organismo.

Según Abdala, “hay una especie de gobernanza encubierta” que crea “un servicio descentralizado con superpoderes para el presidente” del INR, una preocupación que ya habían abordado en la cámara baja cuando se presentó el proyecto. “Ese tema obviamente lo vamos a plantear para que los senadores insistan”, subrayó.

Además, Abdala señaló que también seguirán de cerca los artículos en los que “la oposición logró imponerse”, como el tema del secreto bancario, en los que el FA “no tuvo los votos para poder avanzar”. Además, parafraseando a los evangelios, subrayó que aspiran a que “lo que se ate en la tierra quede atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra quede desatado en el cielo”. Es decir, que lo que se votó negativo en la Cámara de Diputados “después el Frente Amplio no lo imponga con su mayoría” en el Senado.

Oficialismo satisfecho

Por otro lado, el senador del FA Eduardo Brenta, integrante de la comisión, dijo a la diaria que en la cámara baja se lograron aprobar “los principales objetivos que tenía planteados” el oficialismo, como las transferencias para la primera infancia, “los cargos para la Policía y la descentralización del INR”. “Por lo cual entendemos que el proyecto, a priori, alcanzó los objetivos que el gobierno pretendía, en el marco de los acuerdos que se lograron alcanzar [con Cabildo Abierto], y no tenemos ninguna prioridad en materia de incorporación de elementos adicionales significativos”, subrayó.

Brenta aclaró que no se negarán al diálogo con la oposición, porque es algo que el FA “no va a rechazar en ningún momento”, pero recordó el hecho de que la Coalición Republicana “dio un portazo a 24 horas de ingresada la rendición al Parlamento” y “pusieron en riesgo todo este tipo de elementos”, porque el oficialismo no tuvo “claridad respecto a la obtención de los 50 votos hasta las horas previas a la votación”.

“Los argumentos que se han dado, que se sabía que los votos estaban y demás, no son ciertos. Como tampoco es cierto que los objetivos que se perseguían se pudieran plasmar en leyes. Lo más obvio es la creación de cargos, que fuera del marco presupuestal no se puede hacer”, subrayó Brenta. Por último, insistió con que el FA no tiene “elementos significativos para incorporar”. “Veremos qué plantea la coalición, pero en principio estamos muy satisfechos con el trabajo que nuestros compañeros han hecho en la Cámara de Diputados”, finalizó.