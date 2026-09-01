Bordaberry dijo que le preocupa “muchísimo” el “récord” de acciones de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos

El senador colorado planteó que se establezcan licencias obligatorias, porque, “si un medicamento es muy caro y es necesario, se pueden otorgar licencias para que cualquiera lo produzca”, con lo cual, “enseguida baja el precio”.

Este lunes, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado siguió recibiendo a jerarcas de los distintos incisos del Estado para tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Al cierre de la jornada, la comisión recibió al equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por su titular, Cristina Lustemberg.

El senador de Frente Amplio Daniel Borbonet, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que la ministra repasó lo hecho en 2025, pero con un contexto histórico “que estuvo muy bueno para encuadrar el tema de salud”. El legislador señaló que lo que se invierte en salud es 9,31% del producto interno bruto, “y las dos terceras partes de ello van a salud pública”.

Agregó que dentro de ese contexto también es importante ver cómo desde 2005 a la fecha ha habido cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “para una mayor equidad”. Borbonet destacó la cobertura del SNIS, sobre todo la relacionada con los medicamentos de alto costo y tecnología nueva, así como las cirugías cardíacas y de cadera, que son “prácticamente sin costo para toda la población”.

“A veces nos preocupamos más por lo que tenemos que conseguir –que está bueno hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo– y no por todo lo conseguido”, subrayó. Destacó que a Uruguay vienen personas de otros países y se preguntan cómo puede ser que por “todas estas cirugías, de tan alto costo, de miles y miles de dólares, cualquier ciudadano, sea de una institución mutual” o de ASSE, “tenga esa cobertura”.

Luego el senador frenteamplista dijo que dentro de las metas prestacionales para las instituciones están los tiempos de espera, que es un indicador “muy importante” para poder determinar qué instituciones están cumpliendo o no.

Borbonet también destacó el sistema de vacunaciones, que es “admirable”, y resaltó los impactos que están teniendo algunas de las vacunas. Porque, en inviernos anteriores, “las muertes y los pacientes críticos lactantes por virus respiratorios en nuestros CTI, lamentablemente, eran muchos”, señaló, y apuntó que en 2026 hubo una disminución en ingresos a CTI de lactantes cuyas madres recibieron la vacuna.

“Lo del meningococo es un ejemplo. ¿Qué país en América tiene de manera gratuita, en este momento, [esa vacuna disponible] desde los seis hasta los 15 años? A la brevedad vamos a tener desde los dos a los 18. Es un proceso gradual. Creo que habla muy bien de las políticas de Estado”, insistió.

Bordaberry y el Fondo Nacional de Recursos

Minutos antes, el senador colorado Pedro Bordaberry, que también integra la comisión, dijo en rueda de prensa que le preocupa “muchísimo todo lo que es el Fondo Nacional de Recursos y las acciones de amparo que están habiendo”, porque 2026 “va a ser récord”, con “más de 2.600 acciones”, según señaló que indicó Lustemberg este lunes en la comisión. Mencionó que en 2025 esto significó 150 millones de dólares.

Bordaberry dijo que, en el caso de los medicamentos del Fondo Nacional de Recursos, “la Constitución dice que el Estado tiene que darlos”, pero para darlos “tiene que haber evidencia científica de que sirven para eso”. Lo segundo es que hay que “evitar los juicios”, porque son 150 millones de dólares, “pero tienen componentes de honorarios profesionales”, agregó.

“Lo otro que se puede establecer son las licencias obligatorias: si un medicamento es muy caro y es necesario, se pueden otorgar licencias para que cualquiera lo produzca. Cuando se hace eso, enseguida baja el precio, porque nadie quiere perder”, aseguró, e insistió con que hay que encarar ese tema porque “son 150 millones de dólares por año”.