Rector de Udelar: “Hace más de diez años” que no se realizan actividades en el marco del acuerdo con la Universidad de Tel Aviv

La Facultad de Humanidades pidió en mayo a las autoridades universitarias revocar el memorando de entendimiento con la universidad israelí por su “cooperación” con “el régimen de apartheid” contra los palestinos.

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, aseguró que “en las próximas semanas” el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República analizará el pedido de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) para que la universidad pública revoque el convenio que tiene con la Universidad de Tel Aviv. Cancela asistió este miércoles a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados a instancias de la oposición, que rechaza la rescisión del convenio, para dar explicaciones sobre este tema. En rueda de prensa, Cancela señaló que el tema está siendo estudiado por el servicio de Relaciones Internacionales de la Udelar previo a su ingreso al CDC.

En mayo, el Consejo de la FHCE aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitaron al CDC que revoque el convenio con la universidad israelí, que data de 1985. “Es pública y fundada la cooperación de la Universidad de Tel Aviv con el ejército (de Israel), o con distintos aspectos del régimen de apartheid y despojo contra los palestinos, la limpieza étnica en Gaza y el aparato militar, científico e industrial sobre el que se sostiene el esfuerzo bélico de Israel”, sostuvo el organismo, y apuntó que la universidad israelí “está militarizada y está integrada al aparato militar e industrial de un Estado que consideramos que realiza un genocidio contra el pueblo palestino y que además lleva una guerra de agresión contra Líbano e Irán”. Añadió que, en este escenario, el mencionado convenio resulta “incompatible con los principios que orientan a la Universidad de la República en materia de la defensa de los derechos humanos, de la educación y del derecho internacional, así como con la coherencia institucional exigible a una universidad pública”.

Cancela dijo este miércoles a la prensa que “hace más de diez años que no se hace una actividad” en el marco de este convenio, y recordó que la Udelar “ha tomado posturas claras sobre la situación de la Franja de Gaza, sobre la necesidad de llegar a procesos de paz, de parar la violencia”, así como “ha caracterizado, siguiendo decisiones internacionales como la de la Corte Internacional de Justicia, el hecho de que realmente se está produciendo una situación de masacre, posiblemente de genocidio”, en ese territorio.

“Tenemos una postura tomada que efectivamente nos pone en la situación de decir: ‘Este proceso tiene que detenerse, y tenemos que garantizar la vida y la paz de todas las personas que viven en esa región’”, señaló Cancela.

De todos modos, sobre la solicitud de la FHCE, el rector aclaró que la Udelar todavía no tiene “una postura institucional” porque el asunto no ha sido debatido aún por el CDC.