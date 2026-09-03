Reunión informal de cancilleres del Mercosur concluyó sin acuerdo por cuotas de comercio con la UE

Persiste una “diferencia importante” con Paraguay; el canciller Lubetkin detalló que Uruguay logró “un rédito neto superior a 27 millones de dólares” desde la entrada en vigencia del acuerdo con el bloque europeo.

Este miércoles tuvo lugar en Montevideo una reunión informal de los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Una vez finalizada, el canciller Mario Lubetkin informó en una conferencia de prensa que se abordaron cuatro temas: las cuotas de ingreso de productos con beneficios arancelarios a la Unión Europea (UE); la situación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur; la “actualización” del bloque y el “relacionamiento externo”, y, por último, la agenda para la cumbre del bloque a realizarse en diciembre en Montevideo.

Luego de destacar el “clima extraordinario” de la reunión y de subrayar que se trata de la primera instancia informal del Mercosur en los últimos 12 meses, Lubetkin profundizó en la situación de las negociaciones relativas a las cuotas para el ingreso de productos a través del acuerdo con la UE que entró en vigencia en mayo. Puntualizó que “no se ha establecido un acuerdo hasta el momento” entre los países del Mercosur. En ese sentido, remarcó que los cancilleres de cada país le indicarán a sus equipos técnicos que trabajen a partir de “una serie de criterios y de restricciones” planteadas en la instancia de este miércoles.

El canciller uruguayo explicó que se estableció un plazo de entre 45 y 60 días para volver a mantener una reunión presencial al respecto en Uruguay. Comentó que si bien la llegada a ese encuentro “dependerá del resultado del trabajo de los técnicos”, se espera poder concretar en esa nueva reunión “un conjunto de acuerdos y reflexiones”. Lubetkin explicó que “hay una cercanía de posiciones entre Brasil y Argentina, y, de cierta forma, Uruguay”. Asimismo, remarcó que “hay una diferencia importante” con Paraguay, que sigue poniendo sobre la mesa “una propuesta de cuotificación al 25%” para cada uno de los países miembros.

Acuerdo con la UE: impacto y algunos problemas

Consultado sobre el impacto económico que ha significado para Uruguay la concreción del acuerdo provisional Mercosur-UE, Lubetkin comentó que a partir de “estudios permanentes” que se llevan adelante se ha identificado un ingreso de 12 millones de dólares por “la utilización de las preferencias otorgadas por la Unión Europea”.

Destacó la importancia de sumar a esto “los resultados económicos a partir del uso de las cuotas” otorgadas al Mercosur, una cifra de 15 millones de dólares obtenida a partir del mecanismo “primero llegado, primero servido”. “Entre el 1° de mayo y fines de agosto para Uruguay, estos acuerdos le dieron un rédito neto superior a 27 millones de dólares”, sintetizó el canciller. “Estamos hablando de resultados potentes de una realidad que apenas nace”, sumó.

Sin referirse específicamente a la suspensión de la importación de carne brasileña comunicada recientemente por la UE, el responsable de Relaciones Exteriores reconoció que se habló en la reunión de la “preocupación” que genera que “se activen mecanismos que afecten el nuevo cuadro de desarrollo de los países del Mercosur”. Si bien lo que está puesto sobre la mesa es el caso brasileño, donde se apunta a la falta de garantías sanitarias, el canciller puntualizó que también autoridades paraguayas harán gestiones en Bruselas respecto de eventuales restricciones.

Lubetkin prefirió no referirse a eventuales beneficios para Uruguay de la situación de la carne brasileña y reivindicó el hecho de que el acuerdo Mercosur-UE “tiene que ser un mecanismo de abrir puertas” y no de “abrir y cerrar puertas dependiendo de ciertos aspectos”. “Hemos hecho una serie de consultas nuevas con las autoridades europeas para entender un poco más y mejor cómo va a ser el desarrollo comercial”, detalló.

Pensar “la adecuación” del Mercosur

Lubetkin señaló que otro de los temas en los que se avanzó es la agenda de “la adecuación de un Mercosur” que nació en 1991 y ha atravesado “profundas transformaciones del mundo” y de las “realidades” de los países del propio bloque. Si bien reconoció que ya se está “en otra fase”, como consecuencia de las concreciones logradas con la UE, la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y Singapur, el canciller profundizó en la necesidad de seguir avanzando en la “búsqueda de los consensos necesarios” para otro “conjunto de negociaciones bilaterales” que está encarando el bloque.

Remarcó que estos criterios comunes que se deben establecer tienen que ver con el avance de negociaciones con, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Vietnam.

También se refirió a la oportunidad para definir rumbos que puedan agilizar procesos con otros países, como India, Japón e Indonesia. Lubetkin puntualizó que para esto se acordó “crear un grupo pequeño en muy alto nivel, con una agenda muy precisa” que le permita al bloque “avanzar en paralelo” hacia las “necesidades” que hacen al “futuro” del Mercosur.

Fondo para la Convergencia y cumbre de diciembre

Sobre el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, Lubetkin informó que lo que se está definiendo es su financiación. Teniendo en cuenta que su rol es el de reducir las asimetrías dentro del bloque, comentó que por el momento ha sido Brasil el que ha mostrado su voluntad de contribuir con 100.000 millones de dólares por año en la próxima década. Este aspecto volverá a ser tratado en la reunión que se hará en Montevideo.

Sobre la Cumbre del Mercosur de diciembre, Lubetkin detalló que estará acompañada por instancias como el Primer Foro Empresarial Mercosur-UE a realizarse en Punta del Este el 2 de diciembre. Asimismo, el 3 de diciembre tendrá lugar la primera reunión del Consejo de Comercio establecido entre los bloques. El canciller adelantó que se va a invitar a los países y regiones con negociaciones bilaterales abiertas con el Mercosur y con los que se tiene acuerdos de comercio, como la UE, la EFTA y Singapur.

La relocalización de HIF Global

Por otra parte, Lubetkin aprovechó la visita del canciller argentino, Pablo Quirno, para transmitirle oficialmente la voluntad del gobierno uruguayo de pensar en otra localización para la planta de hidrógeno verde de HIF Global que podría instalarse en el país. El canciller apuntó que con esta decisión la eventual “afectación visual y ecológica del proyecto” señalada por Argentina “desaparecería”, y manifestó su deseo de que “las autoridades argentinas, en el ámbito judicial y en otros ámbitos, por ejemplo, de la sociedad civil, de la gobernación y de intendencia”, “lo entiendan”.