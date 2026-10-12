El Polo Educativo de Rivera abre sus puertas para mostrar que la tecnología y la tierra van de la mano

Con una propuesta que cruza fronteras, el próximo 20 de octubre la institución convertirá sus instalaciones en una fiesta abierta a la comunidad.

Desde ciberseguridad y diseño gráfico hasta gestión forestal y agraria, los jóvenes del norte encuentran opciones para estudiar sin tener que emigrar. El Polo Educativo Tecnológico, dependiente de UTU y ANEP, se ha consolidado como un espacio de oportunidades para los jóvenes de la región.

El próximo 20 de octubre, entre las 13.00 y las 16.30 horas, será la Expo Polo 2026, un punto de encuentro donde docentes y alumnos exhibirán los frutos del trabajo anual y adelantarán el abanico formativo pensado para el ciclo 2027.

La oferta educativa de este enclave norteño demuestra que la formación técnica ya no responde a fórmulas rígidas, sino a las urgencias y potencialidades del entorno. Por un lado, la institución robustece su apuesta a la matriz productiva tradicional a través del Bachillerato Agrario Binacional y el Técnico Forestal, carrera de cuatro semestres desarrollada con un innovador enfoque conjunto entre la DGETP-UTU y el IFSul brasileño. Aquí, los estudiantes aprenden desde la gestión de viveros y el cuidado de montes hasta el aprovechamiento forestal con estándares de seguridad y ambientales.

En el terreno de la tecnología y las comunicaciones, la oferta se despliega con fuerza, desde el exigente Tecnólogo en Ciberseguridad, una carrera terciaria de seis semestres orientada a proteger infraestructuras críticas y datos frente a las nuevas amenazas globales— hasta la sólida base técnica en IT y Redes, pasando por el dinámico Técnico Diseñador Gráfico en Comunicación Visual.

El abanico se completa con propuestas orientadas al desarrollo humano: el Técnico en Recreación y el Tecnólogo en Gestión en Deporte y Recreación, diseñados para planificar políticas, gestionar instituciones y entrelazar lazos comunitarios en escenarios multi e interdisciplinarios, sin olvidar la base administrativa que aporta la Educación Media Tecnológica en GEST (Gestión).

Para los jóvenes que transitan los últimos años de la educación media en cualquier orientación, la promesa institucional es clara para adquirir herramientas de inserción rápida sin necesidad de abandonar sus pagos. Quienes deseen anticiparse al evento del 20 de octubre o consultar detalles sobre planes de estudio, horarios y preinscripciones, ya pueden comunicarse al teléfono institucional 4622 4744 o a través de su cuenta de Instagram @poloeducativorivera.