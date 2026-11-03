“Todos son ganadores”: 17 escuelas de Rivera fueron reconocidas en el concurso escolar de seguridad vial más grande del país

La octava edición del concurso de educación vial “La voz de los niños” culminó con la entrega de premios a los proyectos destacados del departamento.

40 centros educativos, de un total de 177 escuelas públicas y privadas de Rivera, participaron de la octava edición del concurso de educación vial “La voz de los niños”, que se desarrolló bajo la consigna “La movilidad segura protege vidas”.

En su primera participación en el certamen, el Nucleamiento Escolar “Paso del Parque”, un formato de educación rural que agrupa a varias escuelas de la zona (incluyendo la Escuela 16 de Zanja Honda y la Escuela 121 de Pueblo de los García proximo a Vichadero) obtuvo el primer puesto en su categoría con un proyecto elaborado entre alumnos, docentes y familias. La propuesta analizó el uso de la bicicleta en el medio rural como medio de transporte.

Al respecto, la maestra Silvia Dos Santos explicó que la bicicleta representa un medio fundamental para el traslado diario de los niños hacia la escuela, condicionado por el estado de la caminería rural en jornadas sin lluvia.

“Además del caballo, la bicicleta es una fuerte aliada para los que viven más lejos y hoy los gurises están muy felices porque es la primera vez que participamos y nos llevamos un premio”, expresó .

Durante la ceremonia de premiación, realizada en el Teatro Municipal 15 de Febrero de 1985, el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Rivera, Mauricio González, subrayó el trabajo conjunto entre las instituciones. “Esta propuesta, sin el apoyo de la ANEP, las familias y las empresas auspiciantes, no sería posible”, señaló.

El jerarca agregó que “acá todos somos ganadores, porque si somos educados en el tránsito no vamos a lamentar noticias feas”.

Por su parte, la inspectora departamental de Educación Inicial y Primaria, María Noel Pereira, sostuvo que el certamen consolidó un espacio donde los niños asumen un rol activo en la concientización sobre la seguridad vial.

El jurado evaluador, integrado por educadores y técnicos del área, destacó la capacidad de los niños para elaborar contenidos propios y articular mensajes de prevención adaptados a las ordenanzas vigentes en el uso de la bicicleta.

La propuesta, surgida hace ocho años desde la Dirección General de Tránsito y Transporte en articulación con la ANEP, incluye talleres formativos en escuelas del departamento durante todo el año lectivo. Esta experiencia sirvió como antecedente para que la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) tomara el modelo para su proyección a nivel nacional, implementando la seguridad vial como asignatura optativa en modalidad de talleres en los liceos de tiempo extendido que se adhieran .