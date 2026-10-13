Canto colectivo: 200 jóvenes participaron en encuentro de coros en Tranqueras

Quinta edición de los Encuentros Regionales Corales de Primavera, en la ciudad de Tranqueras, en Rivera. Foto: gentileza, docentes del coro

Se llevó a cabo el quinto encuentro de coros liceales de Primavera, una intensa jornada de música, descentralización e integración cultural.

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La ciudad de Tranqueras, en el departamento de Rivera, fue sede de la quinta edición de los Encuentros Regionales Corales de Primavera, un evento que apunta a “consolidar el valor de la música como herramienta pedagógica y de convivencia”. En la actividad participaron más de 200 adolescentes y jóvenes de 16 agrupaciones corales de liceos de la región norte del país.

La actividad fue organizada por la Inspección de Educación Musica, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria y la Asociación Coral del Uruguay.

Se llevó a cabo en el emblemático club Uruguay de Tranqueras y cantaron coros de Rivera, Tacuarembó, Masoller, Cerro Pelado, Minas de Corrales, Tranqueras, Vichadero y Tambores. Además de las presentaciones artística hubo espacio para la confraternización entre pares, destacaron desde la organización.

Semillero del arte

Andrea Tejera, inspectora nacional de Educación Musical, dijo a la diaria que la actividad coral en la región norte del país “viene creciendo a ritmo sostenido” y destacó particularmente al Liceo N.° 6 «Carmen Andrés» de Rivera, que tiene un coro institucional de 50 alumnos.

Los coros liceales, dijo Tejera, funcionan como espacios extracurriculares que son “fundamentales” para los jóvenes, ya que allí “dan sus primeros pasos en el canto colectivo y la técnica vocal”.

Estas experiencias, puntualizó la funcionaria, sirven como “puente natural” para que los estudiantes se integren posteriormente a coros adultos u otras actividades artísticas. Secundaria ha logrado articular agrupaciones corales en más de 300 liceos de todo el país, que se han transformado en “verdaderos semilleros del arte nacional”.

La canción compartida

En ediciones anteriores de los Encuentros Regionales Corales de Primavera han parcipado figuras destacadas de la música popular uruguaya como Mariana Ingold. Cada año, además, se selecciona una canción de un autor uruguayo que sea docente de Secundaria, que luego propicia una relación directa entre los creadores y los estudiantes.

Para esta quinta edición de Encuentros Regionales Corales de Primavera, la pieza musical elegida fue Construcciones, compuesta por Gerardo Dorado («El Alemán»), destacado cantautor y docente que fusiona la canción de autor con la murga.

La adaptación y arreglo de dicha canción estuvo a cargo del profesor Josué Carsin, docente y arreglador vinculado a la educación pública, conocido por adaptar temas populares para agrupaciones juveniles.