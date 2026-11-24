Durante la presentación de su libro en Rivera, autoridades departamentales y referentes culturales rechazaron sustituir la gestión estatal del turismo y defendieron el modelo de gobernanza binacional fronterizo.

Una instancia de intercambio sobre el futuro del turismo en la frontera norte derivó en un intenso debate técnico, cuando actores públicos y privados de Rivera cuestionaron las propuestas de gobernanza presentadas por el periodista y escritor Sergio Antonio Herrera. Durante el encuentro, el especialista expuso lo que considera fallas estructurales del sector turístico y reclamó la creación de un organismo moderno con perfil técnico.

La actividad, titulada “La reforma que propone el Manual Empírico del Turismo del Uruguay”, se realizó el martes 17 de noviembre en la sede de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR). El evento fue organizado de forma conjunta por la Intendencia de Rivera, la Mesa Destino Rivera y Destino Binacional, y contó con un panel integrado por el director de Turismo de la comuna, Jean Alvez, y el presidente de la Mesa Destino Rivera, Fabrizzio Conti.

El eje de la jornada fue el libro Manual Empírico del Turismo del Uruguay: la oportunidad que nos debemos (XPDA Libros, agosto de 2026), obra en la que Herrera —especialista en turismo y aviación comercial, y director del Portal de América— plantea una revisión crítica sobre la competitividad del país en la región.

En el marco de una gira nacional que ya pasó por Maldonado, Salto y Rocha, el autor sostuvo que es urgente modernizar el Ministerio de Turismo y reformular la estructura institucional del sector mediante un modelo de gestión no gubernamental.

Durante su exposición, Herrera también cuestionó el formato actual de las aerolíneas comerciales, al que consideró inviable y puso en duda las estadísticas oficiales de ingresos al país. Según explicó, las cifras reales de visitantes son inferiores a las registradas, ya que el conteo actual incluye desde camioneros en tránsito hasta personas que cruzan la frontera y no llegan a pernoctar un día en el territorio. Asimismo, advirtió que tener un atractivo no equivale a contar con un producto turístico: puso como ejemplo al Valle del Lunarejo, señalando que, si bien posee valor natural, aún está lejos de ser un producto vendible y comercializable.

El rechazo de la Intendencia al modelo de gobernanza

Tras la presentación, las intervenciones locales marcaron distancia respecto a la fórmula institucional planteada por el escritor. En diálogo con la diaria, el director de Turismo de Rivera, Jean Alvez, calificó el encuentro como un intercambio “enmarcado dentro de lo técnico y dentro de lo sano”, aunque dejó en claro la postura contraria a la propuesta de Herrera.

“Lo que propone es generar una institución no gubernamental para la gestión del turismo y en eso nosotros no estamos de acuerdo porque, tal como trabajamos, cada actor cumple su rol”, sostuvo Alvez. Según explicó el jerarca, en el territorio ya funciona de manera articulada una triple gobernanza: “El gobierno nacional, por medio del Ministerio de Turismo, cumple su rol; nosotros por la Intendencia cumplimos el nuestro; y los privados, a través de la mesa Destino Binacional, cumplen el suyo”.

Alvez señaló que acompañar los métodos sugeridos en el libro implicaría desconocer el proceso de los últimos años en el departamento. “Nos pusimos firmes con nuestra opinión porque, si estuviera de acuerdo con sus métodos, estaría borrando con el codo lo que vengo escribiendo con la mano desde hace casi cinco años en la gestión de turismo en Rivera”, afirmó.

La postura del sector privado

Por su parte, el presidente de la Mesa Destino Rivera, Fabrizzio Conti, adoptó una postura matizada frente a los planteos del autor. Si bien reconoció que Herrera aporta algunas ideas valiosas y coincidió en que los datos estadísticos de la región son insuficientes —un aspecto que calificó como tema prioritario para los próximos encuentros de la mesa binacional—, rechazó la visión que el destino carezca de desarrollo.

En ese sentido, Conti comentó a la diaria que “Rivera y la marca Destino Binacional no están en pañales”, remarcando que en la frontera se viene trabajando “mucho y muy bien” desde hace tiempo para consolidar la oferta conjunta.

En una línea crítica similar a la del director de Tuirismo de la intendencia se expresó Angélica Seguí, gestora cultural de la Incubadora de Emprendimientos Creativos de la Frontera, quien cuestionó tanto el desconocimiento sobre el interior del país como la propuesta de restarle protagonismo al Estado en la conducción turística. La gestora relató que, tras vivir dos décadas fuera de Rivera y trabajar más de 12 años en producción cultural en Porto Alegre, comprendió que las metodologías de las grandes capitales no pueden trasladarse mecánicamente a la realidad fronteriza.

“Lo primero que observo a partir de lo que escuché en ese encuentro es el prejuicio que hay aún con lo que se hace en el interior”, afirmó. En ese sentido, reclamó “descapitalizar la mirada” porque “somos un país diverso”.

Respecto al rol institucional, Seguí rechazó la idea de transformar la cartera turística en una gestión de corte privado. “En América del Sur todavía es necesaria la política pública; aún es importante que el Estado regule”, sostuvo. Si bien admitió que el desempeño ministerial puede ser objeto de análisis, enfatizó que la solución no pasa por suprimir su liderazgo: “No estoy de acuerdo con quitarle protagonismo al Ministerio de Turismo porque hace muchas cosas y genera políticas públicas. El propio Destino Binacional ya tiene productos y cuenta con el apoyo del Ministerio”.

Para la gestora, la frontera requiere hoy del respaldo articulado de los ministerios de Turismo de Uruguay y Brasil, así como de políticas culturales activas: “No podemos retirar el apoyo del Estado porque la política pública es la que mueve los engranajes”.

Marca Destino Binacional viajó a Gramado

Casi en paralelo con la actividad, una comitiva de la frontera participó en la la 38ª edición del Festival Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), uno de los principales encuentros del sector en la región, que ya anunció su próxima edición del 11 al 14 de noviembre de 2027 bajo el lema “Movimento que Transforma”. En esa instancia, la Mesa Destino Binacional participó dentro del stand de Uruguay junto a otros departamentos del país y al director nacional de Turismo, Cristian Pos.

Durante las jornadas de intercambio, los representantes de la frontera buscaron difundir sus propuestas y generar vínculos comerciales para posicionar servicios de hotelería, gastronomía y experiencias locales. La gerente del Hotel Frontier, Florencia Berrutti, quien integró la delegación de la mesa Destino Binacional, señaló que el objetivo fue ampliar la mirada más allá del turismo de compras: “Es difícil que alguien venga hasta acá solamente a comprar, pero hay que divulgar que la oferta es mas amplia”, explicó.

En ese sentido, Berrutti subrayó la relevancia de la articulación generada en el evento: “Esos contactos tienen un valor muy importante porque a partir de ahí se tienden redes divulgando precisamente los productos, destinos y ofertas que tiene la frontera”.

Valoró el impacto de sostener la presencia en este tipo de ferias: “Siempre es importante participar para dar a conocer la frontera y gracias a ello cada vez más gente sabe dónde estamos”, agregó.