La asociación quedó formalmente constituída en Rivera tras celebrar su asamblea fundacional y lanzó un concurso abierto para diseñar su logotipo.

En la frontera entre Rivera y Santana do Livramento, la integración cultural suele adelantarse a los tiempos de los papeles y las oficinas públicas. Con esa premisa como motor, quedó formalmente constituida la organización social sin fines de lucro Travesía Cultural, tras celebrar su asamblea fundacional presencial con la certificación de la escribana pública Gisela Picanzo.

El proyecto tiene raíces que datan de hace varios años. Consultada por la diaria, la presidenta de la flamante institución, Silvia Tristant, explicó que la iniciativa decanta del trabajo sostenido junto a organizaciones de la región ya que “desde 2023 venimos realizando actividades junto a la Asociación de Desarrollo Cultural de Hernandarias, Paraguay”, señaló, y detalló que el proceso se consolidó tras el 2º Encuentro e Intercambio Cultural del Cono Sur de las Américas, realizado en enero de este año en la Frontera de la Paz Rivera Livramento, con delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El crecimiento de estas redes y eventos obligó a los gestores a dar un paso formal para ganar operatividad frente a los organismos estatales. “Había personas inquietas en la cultura que hacíamos cosas para que cada encuentro saliera lo mejor posible, tanto del lado de Livramento como de la frontera junta. Nos dimos cuenta que, si nos organizábamos como asociaciones culturales sin fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de cada país, seríamos más productivos, sin dejar de trabajar juntos”, relató la presidenta de Travesía Cultural.

El anhelo original era conformar una entidad binacional, pero la realidad administrativa impuso otro camino: “Como la burocracia enlentece mucho los procesos, optamos por separarnos jurídicamente, pero seguimos trabajando mancomunadamente”.

Para la referente, esta división es apenas un trámite legal frente a una convivencia cotidiana. “Nos organizamos cada uno por su lado, pero sin dejar de trabajar juntos, porque esta es nuestra realidad en la frontera Rivera-Livramento. Para nosotros es algo normal, evidente y necesario; no lo podemos hacer de otra manera si no estamos trabajando juntos, pero aún en los gobiernos nacionales, que están lejos de esta realidad, no lo entienden así y lleva mucho tiempo ser reconocidos como binacionales”. Por ello, mientras en el lado brasileño avanzan con la figura de la Asociación Civil cultural sin fines de lucro Vitelio Gazzapina, del lado uruguayo buscan el reconocimiento del MEC bajo el sello de Travesía Cultural.

Además de articular redes entre gestores, artistas y vecinos, el colectivo apunta a fomentar la integración intercultural y reflejar el mapa humano actual de la región, marcado por las nuevas corrientes migratorias. “Hoy convivimos con culturas cubanas, venezolanas, árabes, colombianas, argentinas, entre otras, pero queremos trabajar y crear juntos basándonos en los saberes de cada uno “, explicó Tristant.

Con la personería en marcha, la primera acción pública de la asociación es un llamado abierto para crear su logotipo institucional.

Podrán participar personas mayores de 18 años, de nacionalidad uruguaya y residentes en el país, con una propuesta original que puede presentarse bajo la modalidad de logotipo, imagotipo o isologo, adaptada para cartelería, encabezado de documentos y sello oficial.

La convocatoria apunta a la defensa del trazo humano y el oficio artesanal, por lo que las bases excluyen expresamente cualquier obra generada mediante inteligencia artificial (IA), y advierten que el jurado podrá utilizar herramientas tecnológicas de detección para verificar la autoría. El lápiz y el papel tendrán un peso especial en la evaluación.

El plazo para enviar los diseños, en formato PNG y vectorial editable, acompañados de una breve fundamentación conceptual, vence el próximo 20 de noviembre a través del correo [email protected].

El jurado estará integrado por el arquitecto y director de Cultura de la Intendencia de Rivera, Leónidas Bayo, la artista plástica Alicia Santos y la profesora de dibujo Adriana Gutiérrez.

“El primer premio consistirá en una tablet gráfica con lápiz digital, mientras que el segundo recibirá un set de lápices de dibujo”, finalizó Silvia Tristant.