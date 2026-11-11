Cine sustentable e itinerante: Ecocinema movilizó a más de 500 personas en su recorrido por Rivera

Con una infraestructura sustentable impulsada por paneles solares instalados en una camioneta, la plataforma Ecocinema completó un itinerario de tres jornadas en el departamento de Rivera.

La iniciativa, desarrollada entre los últimos días de octubre y el 1° de noviembre con el respaldo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y la empresa Claro, instaló su macropantalla inflable en recintos y plazas estratégicas de la región.

El recorrido comenzó el viernes 30 de octubre en la plaza 100 Años de Vichadero, continuó el sábado 31 en el Teatro de Verano de la ciudad de Rivera y concluyó el domingo 1° de noviembre en la plaza Principal de Tranqueras. Bárbara Santos, productora de Ecocinema, destacó la respuesta de las comunidades del interior departamental, donde vecinos de todas las edades se congregaron para presenciar el espectáculo al aire libre.

“La recepción de las personas fue increíble, con muy buena convocatoria, sobre todo en Vichadero y Tranqueras, sumando más de 500 personas”, señaló Santos en diálogo con la diaria. A su vez, describió la dinámica de la concurrencia local: “En los lugares a los que habitualmente y con buen tiempo salen, a las plazas, con sus familias, mascotas y mate en mano, esta vez se encontraron con la velada completa: un cine a cielo abierto”.

En la capital departamental, la asistencia presentó un marco más reducido. “Ya en la capital departamental el marco de público fue más discreto, seguramente porque el perifoneo no fue el suficiente y la ciudad es mucho más grande, por lo que posiblemente la invitación no llegó a todos los que queríamos”, confesó la productora. No obstante, ponderó el valor escénico del lugar elegido: “El Teatro de Verano fue un lugar muy lindo para inflar la macropantalla. Fue más íntimo en Rivera; sin embargo, las personas que estaban ahí comentaban lo bueno de que hayamos elegido Rivera”.

Más allá del entretenimiento, la propuesta busca integrar la autonomía tecnológica con el uso inclusivo del dominio público. Al término de cada sesión, la organización dedica minutos a conversar con los asistentes sobre la equidad en el acceso a la cultura.

“Reivindicamos la democratización de la cultura, y que no debería ser un privilegio”, afirmó Santos. Asimismo, explicó la visión metodológica del proyecto: “El cine es un recurso para hacer eventos culturales que generan un impacto positivo en lo vinculado a la energía renovable, además de estas instancias de encuentro con las personas y la autonomía que el sistema nos brinda para llegar a todos lados”. En ese sentido, enfatizó el propósito de intervenir espacios urbanos y rurales “que muchos no son ni usados ni visitados”.

La gira también propició el reencuentro con espectadores que identificaron al equipo por su paso previo durante 2024, cuando desarrollaron producciones y talleres en el marco de un circuito junto con el Instituto Nacional de Bienestar Animal. La actividad finalizó en Tranqueras con una nutrida concurrencia favorecida por las buenas condiciones meteorológicas. “En Ecocinema producimos y exhibimos cine para generar un impacto positivo en la sociedad”, concluyó Bárbara Santos.