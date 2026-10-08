Ecocinema llega a Salto con cine uruguayo gratuito y una propuesta que combina cultura y energía solar

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Llevar cine gratuito a espacios públicos de todo el país, promoviendo al mismo tiempo la producción audiovisual nacional y el cuidado del ambiente, es la propuesta que Ecocinema desarrolla desde hace 15 años y que durante octubre y noviembre vuelve a poner en marcha por distintas localidades uruguayas.

En el marco de la Gira de Cine en las Fronteras 2026, que cuenta con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), la iniciativa recorrerá 20 localidades de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Cerro Largo y Rocha.

El director de Ecocinema, Gonzalo Lamela, explicó a la diaria que la organización lleva adelante funciones en plazas, parques, playas y otros espacios públicos, utilizando una unidad móvil equipada con pantallas, proyectores, sonido y un sistema de generación de energía solar. “Llevamos cine gratis con energía solar a todo el país. Estamos recorriendo ya el país desde hace 15 años”, señaló Lamela, quien recordó que Salto ha sido uno de los departamentos visitados en reiteradas oportunidades.

La particularidad de Ecocinema no está solamente en llevar películas a lugares donde el acceso a este tipo de propuestas puede ser más limitado. La organización busca que “cada función sea también una oportunidad para acercar a la comunidad conocimientos sobre energías renovables y sustentabilidad. La unidad móvil cuenta con paneles solares y baterías que permiten alimentar todo el equipamiento utilizado durante las exhibiciones”.

Antes de cada función permanece expuesta para que los asistentes puedan conocer cómo se genera y almacena la energía. “Tratamos de dejar un mensaje sobre la sustentabilidad”, explicó Lamela. “La propuesta permite mostrar de manera práctica cómo funciona el sistema, desde la captación de energía solar hasta su utilización para proyectar las películas”.

Para el director, “la experiencia busca combinar cultura, encuentro comunitario y educación ambiental, transformando durante algunas horas espacios públicos en salas de cine al aire libre”.

Cada gira de Ecocinema tiene una temática particular. En esta oportunidad, el eje está puesto en las localidades fronterizas con Argentina y Brasil, incluyendo tanto las capitales departamentales como pequeñas ciudades y centros poblados próximos a las fronteras. La recorrida comenzó en Artigas, donde las primeras funciones tuvieron una respuesta positiva del público. “Estamos felices porque tuvimos una gran recepción”, afirmó Lamela.

En el caso de Salto, la planificación contempla tres jornadas, Pueblo Belén, la ciudad de Salto y Colonia Itapebí. La elección de estas localidades también responde a pedidos y experiencias anteriores de Ecocinema.

Lamela explicó que “la organización procura incluir en sus recorridos lugares donde ya estuvo, pero también toma en cuenta las solicitudes de las comunidades”. En el caso de Belén, señaló, recibieron el pedido de regresar, mientras que Colonia Itapebí es una localidad que han visitado en varias oportunidades.

Foto: Difusión

Tres funciones en el departamento

La programación comienza este viernes en Belén, donde Ecocinema se instalará en la plaza principal para presentar Bichero, una serie documental vinculada con la vida silvestre, con contenidos de Uruguay y otros lugares.

La propuesta continuará el sábado en la ciudad de Salto, en la plazoleta Roosevelt, nuevamente con Bichero. Lamela destacó que “el contenido ha tenido una buena respuesta entre niños y familias durante las primeras etapas de la gira”.

El domingo, en tanto, la actividad se trasladará a Colonia Itapebí, donde se exhibirá un documental sobre la vida del exfutbolista Álvaro Chino Recoba, producido por la propia productora. La elección de esta película para Itapebí responde, según explicó Lamela, a que identificaron a la localidad “como un lugar con fuerte vínculo con el fútbol” y recibieron el pedido de presentar allí el documental.

Álvaro Chino Recoba forma parte de Ecocinema desde los comienzos del proyecto. Lamela recordó que el exfutbolista se incorporó cuando todavía se encontraba en actividad, aunque durante varios años su participación no fue difundida públicamente. “Él siempre lo dice, que su objetivo es poder devolverle un poco el cariño que le da la gente”, explicó el director.

“La participación de Recoba surgió a partir de su interés por desarrollar una actividad con impacto social que trascendiera el ámbito deportivo”. Con el paso de los años acompañó distintas funciones y actividades de la organización.

Lamela recordó especialmente una visita a Colonia Itapebí, donde el exfutbolista incluso colaboró en el armado de la pantalla. “Fue el Chino como un operario medio disfrazado hasta que lo descubrieron”, relató.

La Gira de Cine en las Fronteras cuenta con el apoyo de ACAU, un respaldo que Lamela consideró “fundamental para poder desarrollar las actividades”. Las funciones incluyen contenidos de producción nacional y tienen entre sus objetivos “acercar el cine y el audiovisual uruguayo a públicos de distintas partes del territorio”. El apoyo de ACAU se complementa con el de la empresa Claro, explicó Lamela, señalando que “ambas contribuciones permiten que las proyecciones puedan mantenerse con acceso totalmente gratuito”.

De esta manera, la gira combina la promoción del audiovisual nacional con una política de descentralización cultural, llevando las películas directamente a las comunidades.

Una propuesta condicionada por el clima

La realización de las funciones en Salto estará sujeta a las condiciones meteorológicas. Ecocinema trabaja con equipamiento que debe instalarse en espacios abiertos, por lo que la lluvia puede obligar a modificar las fechas.

Lamela explicó que la organización se encontraba monitoreando la situación climática y que, en caso de precipitaciones, las actividades serán postergadas y se comunicará una nueva fecha a través de sus redes sociales, como Instagram (@ecocinemasolar).

Si las condiciones permiten desarrollar el cronograma previsto, la invitación es a concurrir desde las 18.30 horas a las distintas actividades programadas.