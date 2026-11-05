Sintapujos celebra 37 años con un viaje por la historia del tango y el regreso del café concert

El Grupo Teatral Sintapujos estrenará el viernes 13 de noviembre Tango, del café al arrabal, un espectáculo que combinará música, danza, poesía en lunfardo e historia para celebrar casi cuatro décadas de trayectoria.

El Grupo Teatral Sintapujos celebrará sus 37 años de trayectoria con el estreno de Tango, del café al arrabal, una propuesta de café concert que se presentará el viernes 13 de noviembre, a las 21.00, en la Sociedad Italiana.

Óscar Bibbó, director del grupo, explicó a la diaria que el espectáculo propone un viaje por la historia del tango y por aquellos cafés que fueron escenarios fundamentales para el desarrollo de una de las expresiones culturales más profundas del Río de la Plata. “Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. Los cafés fueron mucho más que un sitio para compartir un café. Fueron el refugio de artistas, poetas, músicos y soñadores. Y entre sus mesas comenzó a latir el corazón del tango”, señaló.

La propuesta recorrerá distintos escenarios vinculados al desarrollo y la expansión del género, desde Buenos Aires y Montevideo hasta Salto y París. Bibbó destacó especialmente la historia local y recordó que, en los primeros tiempos del tango, la ciudad contaba con 14 cafés donde se escuchaba, se hablaba y también se bailaba tango. “Eran verdaderos centros de encuentro cultural y social, donde existían la música, la poesía y las historias populares que formaban parte de la vida cotidiana”, recordó.

El espectáculo combinará diferentes disciplinas. Habrá música, historia, poesía en lunfardo y danza, con la participación de Natalia Bibbó, Rosario Barboza y el propio Óscar Bibbó en la parte teatral y poética. La academia de danza de Marcela Cavallo participará con todo su elenco, aportando las coreografías y los bailes que acompañarán el recorrido histórico.

La propuesta también abordará la llegada del tango a Europa y el fenómeno que generó en París. “Existió una verdadera tangomanía cuando el tango llegó allí, y vamos a contar toda esa historia”, adelantó Bibbó.

Para el director de Sintapujos, la intención es ofrecer al público “un encuentro con la historia, una experiencia que permita revivir recuerdos, descubrir las raíces del género y acercarse a una manifestación cultural que forma parte tanto del Río de la Plata como del interior del país”.

Bibbó destacó además que la propuesta “recupera la modalidad del café concert”, una forma de espectáculo y encuentro cultural que tuvo una importante presencia en otras épocas.

Recordó los años en que los cafés salteños funcionaban como lugares de reunión para artistas y vecinos. “A la salida de las obras de teatro o de los ensayos nos reuníamos en los cafés. Había personajes lindísimos y una vida cultural muy intensa”, señaló.

La poesía en lunfardo será otro de los componentes centrales de la propuesta. Bibbó explicó que ese lenguaje “formó parte de la comunicación popular del arrabal en los tiempos en que surgió el tango” y permitirá incorporar también un componente humorístico al espectáculo.

Las entradas tienen un costo de $ 300 y pueden adquirirse en Vilardebó 590 esquina Lavalleja o reservarse por los teléfonos 098 727 977 y 098 653 957.

La Sociedad Italiana contará además con espacio para que el público pueda participar y, eventualmente, animarse a bailar. La invitación también está dirigida a estudiantes universitarios a través del programa Tocó Teatro, con la intención de acercar a quienes llegan desde otras localidades a una parte de la historia cultural de Salto.

Casi siete décadas vinculadas al teatro

La presentación tendrá un significado especial para Bibbó, quien acumula 67 años de trayectoria teatral. En los 37 años de existencia de Sintapujos, el grupo ha puesto en escena más de 70 obras. “Todos los años estamos presentes. Siempre mantenemos un grupo de gente permanente y otros nuevos que se van arrimando”, destacó el director.

Al repasar el camino recorrido, Bibbó recordó las innumerables anécdotas acumuladas en ensayos y funciones. “Hay tantas que hasta podríamos hacer una obra con las anécdotas de cada obra y de cada función”, afirmó.

Sintapujos, junto con el grupo Sin Fogón de Fray Bentos, tuvo además una participación relevante en el desarrollo del teatro del interior del país y fue uno de los fundadores de la Asociación de Teatros del Interior.

A lo largo de su extensa carrera, Bibbó ha interpretado numerosos personajes y llevado producciones a distintos países. Entre sus trabajos recordó el Quijote, el Lazarillo de Tormes, Pablo Neruda y El Tuleque. Esta última obra tuvo una destacada recepción en Chile, donde el público llegó incluso a acompañar a los artistas bailando junto a la murga. También recordó Tatón, de Ignacio Martínez, presentada en Perú.

Pero uno de sus personajes más persistentes en el tiempo ha sido Horacio Quiroga. Bibbó lleva cuatro décadas interpretándolo en escena y asegura que continúa plenamente vigente.

Con Tango, del café al arrabal, Sintapujos buscará sumar una nueva página a esa extensa trayectoria, recuperando la memoria de los antiguos cafés y celebrando, a través del tango, 37 años de actividad ininterrumpida.