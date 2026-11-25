El proyecto del fotógrafo fue seleccionado por el Fondo Regional para la Cultura 2026; la propuesta combinará fotografías, poesía y música para rescatar el patrimonio y el vínculo de Salto con el río Uruguay.

El fotógrafo salteño Marcelo Cattani fue uno de los seleccionados por el Fondo Regional para la Cultura 2026, que aprobó 42 proyectos en 13 departamentos. Su propuesta, denominada Río místico, muestra interactiva e itinerante de fotografía, busca recuperar y poner en valor el vínculo histórico, cultural y afectivo de Salto con el río Uruguay.

La iniciativa tendrá dos escenarios: la Sala Magna del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar), donde se realizará una exposición acompañada de un ciclo de charlas, y el Muelle Negro, donde luego las fotografías serán exhibidas al aire libre, con música y lecturas de poemas.

En diálogo con la diaria, Cattani expresó su satisfacción por el reconocimiento y explicó que “el proyecto pretende recuperar una identidad profundamente ligada al río, sus paisajes, su flora y sus pescadores”.

Sobre la distinción recibida expresó que “todo lo que hacemos con actividad artística lo hacemos para compartir con los demás. Nadie hace un poema para guardarlo en un cajón: es una forma de interactuar, de mostrarle al mundo cómo ves al mundo”.

Cattani destacó que el río Uruguay ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas salteños, entre ellos Víctor Lima, Fausto Carcabelos, Artigas Milán Martínez y Marosa Di Giorgio. “Los salteños somos gente de río. Yo me crie arriba de ese río pescando. Ha sido una musa inspiradora para todos los que hacen actividad artística en nuestro Salto”, señaló.

Para el fotógrafo, el río reúne belleza y contradicciones, puede ofrecer sus recursos y ser fuente de vida, pero también enfurecerse con las crecientes. “Somos gente de río, el río es parte de nuestra vida”, resumió.

La propuesta incorpora además una mirada sobre el patrimonio natural, especialmente la flora autóctona. Cattani mencionó el lapacho, el jacarandá y los espinillos como especies que forman parte de la identidad cultural de la región. “Los árboles indígenas que hay al costado de nuestro río también son parte de la cultura y tienen un valor patrimonial para nosotros”, afirmó.

La primera muestra se exhibirá en la Sala Magna de la sede Salto de la Udelar. Cattani explicó que la elección también responde a su vínculo personal con la institución, donde fue estudiante e integró la Asamblea del Claustro.

La exposición estará acompañada por un ciclo de charlas. Después la propuesta se trasladará al Muelle Negro, donde se instalarán atriles con las fotografías durante la tardecita, acompañados de música y lecturas de poemas relacionados con el río. Octubre y noviembre aparecen como posibles fechas para esta segunda instancia, que también podría integrarse a las actividades por el aniversario de Salto.

Cattani coincidió en que “Salto ha ido perdiendo parte de su vínculo cotidiano con el río”. “Muchas veces quienes recorren la costanera se concentran en cuestiones cotidianas y dejan de apreciar el paisaje. Ese paseo por la costa no es otra cosa que ver el auto que se compró Fulano y con quién anda Mengano, y no miramos los atardeceres fantásticos que hay”, reflexionó.

Como ejemplo, contó que recientemente salió a fotografiar la luna sobre el río, en la desembocadura del arroyo San Antonio. “Nuestro río es un placer. Para los que nacimos y nos criamos con él, es parte de nuestra identidad”, expresó.

Foto: Marcelo Cattani

Los pescadores, protagonistas de las fotografías

Uno de los componentes centrales de Río místico es la presencia de los pescadores artesanales, con quienes Cattani compartió jornadas de trabajo y recorridas en chalana para tomar las fotografías.

Estableció un paralelismo entre una garza que captura una mojarra para alimentarse y los pescadores que levantan sus espineles para obtener pescado, venderlo y llevar sustento a sus familias. “Con esos pescadores me une una gran amistad. Son, en definitiva, los mayores protagonistas”, afirmó.

Recordó que, apenas supo que su proyecto había sido seleccionado, se comunicó con ellos para compartir la noticia. Mencionó especialmente las salidas con Mateo y Chopo, cuando todavía no había salido el sol y podían contemplar el amanecer sobre el río.

Para Cattani, esas experiencias tienen un valor que trasciende cualquier reconocimiento. “Lo más importante a la hora de hacer arte no es el resultado de ganar, es el proceso de hacerlo. A mí eso no me lo quita nadie”, sostuvo. “Si no hubiese sido ganador, el haber salido con Mateo y Chopo de mañana temprano y ver el sol saliendo arriba del río, ese premio no me lo saca nadie”, concluyó.

La muestra pretende convertirse también en un aporte a los festejos por los 270 años de Salto, reivindicando al río Uruguay como uno de los principales referentes de la historia, el patrimonio y la identidad departamental.

Foto: Marcelo Cattani

Mirada de Luis Do Santos

El proyecto cuenta con un texto del escritor Luis Cachi Do Santos, quien aportó una mirada poética sobre el trabajo fotográfico.

“Marcelo Cattani halló el secreto para develar el alma del río Uruguay. Como un mago de las cosas simples, nos muestra la vida atrás de la vida. El río alimento de hombres y animales, el viaje que es el tiempo mismo. Cadalso de soledades sin remedio. Musa que apaga la sed de músicos, poetas y pintores, que es raíz de mitos y fantasmas bajo sus aguas. El río que amanece en otra orilla y trae mensajes sin fronteras en el corazón de una botella. Supo encontrar la luz y los colores, las sombras, la niebla, los sabores, la belleza que flota en la invisible pira bautismal de los orientales. Esta colección es un deleite de los sentidos, la visión de un ojo místico atrás de la cámara, un estallido visual de pasión y cuento. El río siempre será el pez difícil de atrapar. Pero Cattani nos muestra en estas imágenes que estamos ante un gran pescador”.