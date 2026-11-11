Cine, comunidad y salud mental: la propuesta de la RAP y Espacio MEC llega a las UBA de Salto

La iniciativa utiliza la película salteña Nico como punto de partida para generar espacios de encuentro y reflexión sobre las emociones y la salud mental en los barrios.

La Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE y el Espacio MEC de Salto comenzaron a desarrollar un ciclo de Cine Foro en distintas Unidades Básicas Asistenciales (UBA) de la ciudad, con la proyección de la película salteña Nico y posteriores instancias de intercambio con profesionales de la salud.

La propuesta forma parte de una línea de trabajo vinculada al bienestar emocional y busca acercar actividades culturales a los barrios para generar espacios de encuentro, reflexión y diálogo sobre la salud mental. La primera experiencia, realizada frente a la UBA 8, debió interrumpirse debido a las condiciones climáticas, aunque convocó a decenas de vecinos.

Marcelo Rodríguez, coordinador del Espacio MEC de Salto, explicó a la diaria que la iniciativa surgió a partir de una de las principales líneas estratégicas definidas para este año: el bienestar emocional.

El Espacio MEC venía trabajando esta temática junto con el Plan Departamental de Salud Mental y, en ese marco, comenzó a coordinar acciones con la RAP de Salto, dirigida por Roberto Varela. “La idea era realizar una actividad donde trabajáramos temas como la cultura también es salud y acercarnos a la comunidad”, señaló Rodríguez.

La herramienta elegida fue un Cine Foro, con la película Nico, dirigida por Salomón Reyes. La elección respondió “tanto a su origen local como a las temáticas que plantea y a su capacidad de movilizar a quienes la observan”. La propuesta contempla que, “una vez finalizada la proyección, los vecinos puedan participar en un intercambio junto con profesionales vinculados a la salud mental”.

La primera actividad se desarrolló ayer frente a la UBA 8, al aire libre. Sin embargo, cuando la película estaba llegando a su final, una tormenta obligó a suspender la jornada para proteger los equipos técnicos. Pese a ello, Rodríguez destacó la respuesta de la comunidad. “Nos sorprendió la cantidad de gente que apareció”, afirmó, al señalar que durante la actividad hubo entre 40 y 60 personas participando.

La interrupción dejó pendiente el intercambio previsto para el cierre de la proyección, por lo que desde la organización esperan poder regresar a la zona y completar la propuesta. “Me siento en deuda con la comunidad de la UBA 8”, expresó Rodríguez, quien consideró importante volver a realizar la actividad para que “los vecinos puedan completar la experiencia y participar en el espacio de conversación”.

La intención es mantener el formato al aire libre y generar instancias abiertas, en espacios cercanos a las comunidades. Según explicó el coordinador del Espacio MEC, “el objetivo es que los participantes puedan disfrutar de la película y, al mismo tiempo, pensar colectivamente sobre las emociones que genera. La propuesta apunta a trasladar esa reflexión a la vida cotidiana, cómo las personas viven determinadas situaciones y de qué manera gestionan sus emociones frente a las diferentes experiencias”.

Aunque Nico puede presentarse inicialmente como una película de suspenso, su desarrollo permite abrir la conversación sobre diferentes aspectos vinculados a la salud mental, transformando la proyección en un disparador para el diálogo comunitario.

La agenda continúa en otras UBA

Más allá de la suspensión de la primera jornada por el mal tiempo, la agenda prevista continuará en las próximas semanas. El ciclo tiene programada una nueva actividad el 17 de noviembre en la UBA 1, mientras que posteriormente llegará el 1° de diciembre a la UBA 7 y el 8 de diciembre a la UBA 3.

Rodríguez confirmó que “el cronograma se mantiene, la intención es continuar normalmente con las proyecciones, siempre que las condiciones climáticas lo permitan”. La experiencia también podría convertirse en el punto de partida para nuevos ciclos durante el próximo año. Rodríguez adelantó que “se han manejado, de manera inicial, otras temáticas sociales que podrían ser abordadas mediante propuestas similares, combinando producciones audiovisuales con la participación de profesionales”.

Entre los temas mencionados se encuentra la prevención y el abordaje de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y otras patologías cuyos registros han generado preocupación. “La temática es lo principal”, sostuvo Rodríguez, al explicar que “la elección de las películas estará vinculada fundamentalmente a los asuntos que se busque poner sobre la mesa”.

En ese sentido, el Espacio MEC viene trabajando con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), un aspecto que puede facilitar el acceso a producciones nacionales y a los derechos necesarios para realizar las exhibiciones públicas.

La iniciativa fue planteada en una de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), donde participan diferentes organismos e instituciones. Desde el Espacio MEC se propuso generar “una actividad comunitaria vinculada al cine y, a partir de allí, se desarrolló la coordinación con la RAP para llevar la propuesta a las UBA”.

Rodríguez destacó “la importancia de este tipo de articulaciones” y señaló que “el Espacio MEC mantiene una disposición abierta para trabajar junto con otras instituciones sociales, culturales o deportivas que quieran promover actividades similares. El objetivo es facilitar vínculos, generar encuentros presenciales y recuperar espacios compartidos, especialmente aquellos vinculados a la cultura”.

Para Rodríguez, uno de los principales desafíos de este tipo de iniciativas es fortalecer los vínculos comunitarios en un contexto marcado por el predominio de las interacciones a través de las redes sociales. “Salir un poco de las redes sociales, tener el contacto y compartir espacios” es parte de la apuesta, señaló.

El cine, un espectáculo o cualquier otra expresión cultural pueden convertirse, en ese sentido, en herramientas para reunir a vecinos y promover nuevos espacios de diálogo. “Rehacer, volver a zurcir este tejido social, para nosotros, es fundamental”, afirmó el coordinador del Espacio MEC.

La presencia en el territorio, el trabajo directo con las comunidades y la coordinación entre instituciones gubernamentales, departamentales y sociales forman parte de la estrategia que el Espacio MEC busca profundizar hacia el futuro.