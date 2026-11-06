Salto proyecta un Museo del Deporte para preservar la historia de sus campeones en todas las disciplinas

La iniciativa busca reunir objetos, documentos y recuerdos de deportistas salteños que marcaron la historia local y nacional, con el objetivo de reconocer sus trayectorias y preservar el patrimonio deportivo del departamento.

Salto contará con un Museo del Deporte destinado a preservar y reconocer la trayectoria de los deportistas que han dejado su huella a nivel departamental, nacional e internacional. La iniciativa es impulsada por el área de Deportes de la Intendencia de Salto y forma parte de un viejo anhelo de la comunidad deportiva local.

Marcelo García da Rosa, encargado del área, señaló a la diaria que la propuesta busca responder a una realidad que identifica a Salto como “tierra de campeones”, pero que hasta ahora no cuenta con un espacio específico para conservar y exhibir ese patrimonio.

“Tenemos el sello de lo que son los deportistas de Salto, lo que han sido y lo que seguramente serán. La verdad que tenemos que hacer un museo para recordarlos e inmortalizarlos”, sostuvo.

El proyecto se está desarrollando junto al arquitecto Federico Villar del área de Obras de la comuna salteña, en el marco de la remodelación prevista para el Estadio Arnoldo Bernasconi. Allí se proyecta la instalación de un polideportivo y, de ser posible, también podría concretarse el museo.

García da Rosa explicó que “actualmente se está ajustando el presupuesto para determinar si ambas propuestas pueden desarrollarse en ese espacio. Los recursos fueron obtenidos por el intendente [Carlos] Albisu a través de gestiones en el Congreso de Intendentes y no forman parte del fideicomiso departamental”.

Si el presupuesto o las condiciones de la obra no permitieran instalar el museo en el Bernasconi, la intendencia contempla otras alternativas, como por ejemplo utilizar algún espacio disponible en el sistema de museos de la ciudad. “Pero hacerlo lo vamos a hacer”, aseguró García da Rosa, quien adelantó que ya comenzaron a reunirse piezas y materiales vinculados a destacadas figuras del deporte salteño.

La bicicleta de Federico Moreira, una pieza emblemática

Entre los primeros objetos que integran el futuro acervo se encuentra una bicicleta emblemática de Federico Moreira, adquirida por la intendencia en un remate y que fue utilizada por el ciclista salteño para ganar la Vuelta de Chile en 1985.

García da Rosa indicó que “con la autorización de la familia, la bicicleta ya se encuentra en poder de la intendencia y podría transformarse en una de las piezas destacadas de la futura exposición”.

Además, comenzaron a hacerse contactos con familiares de Pablo Cuevas y de futbolistas salteños, así como con referentes de diferentes disciplinas. “El objetivo es ir reuniendo objetos, recuerdos y testimonios que permitan reconstruir la extensa historia deportiva del departamento”.

La nómina de posibles homenajeados incluye figuras de diferentes generaciones y disciplinas, como Luis Suárez, Edinson Cavani, Alexander Medina, José Leandro Andrade, Omar Chumbo Arrestia, Federico Moreira, Pablo Cuevas y Mónica Falcioni, entre muchos otros.

Uno de los objetivos centrales del proyecto será construir un museo que pueda crecer con el tiempo. García da Rosa planteó que “la propuesta estará abierta a los aportes de periodistas deportivos, referentes de las distintas disciplinas y de la ciudadanía. Lo abro a la opinión pública para que [la gente] se acerque a darnos una idea, para que esté la mayor cantidad de historias y de deportistas y para que nadie quede afuera”, afirmó.

El jerarca explicó que viene solicitando sugerencias y anotando nombres para comenzar luego la búsqueda de materiales y el contacto con familiares. La intención es que el museo no sea una exposición cerrada, sino un espacio en permanente construcción capaz de incorporar nuevas historias y también capaz de reconocer a deportistas que continúan en actividad.

Sin fecha definida, con la mirada puesta en 2027

La aspiración de concretar el museo durante 2027 está presente, aunque García da Rosa prefirió no comprometer una fecha de inauguración. La situación del Bernasconi y las prioridades vinculadas a una eventual crecida del río Uruguay pueden incidir en los tiempos de ejecución.

Actualmente, el estadio Bernasconi “está previsto para atender necesidades vinculadas al alojamiento de personas desplazadas por la posible inundación, por lo que la obra dependerá de distintos factores, entre ellos, los trabajos de ingeniería y arquitectura, las condiciones climáticas y la disponibilidad de materiales”, aseguró.

Mientras se define el lugar y avanzan las obras, el responsable de Deportes continuará con la tarea de ir reuniendo el patrimonio del futuro museo. En los últimos días mantuvo contactos con la viuda de Omar Arrestia, familiares de Alexander Medina, el padre de Pablo Cuevas y referentes del boxeo y la natación.

La cantidad de deportistas y materiales que finalmente integren la propuesta también será determinante para definir las dimensiones necesarias. “No es lo mismo tener 20 deportistas que tener 200”, resumió García da Rosa, mientras avanza la construcción de un proyecto que busca preservar para las futuras generaciones buena parte de la historia deportiva de Salto.