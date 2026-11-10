Salto será sede del 7º Festival Internacional de Videodanza de Rio Grande do Sul

Entre el 11 y 14 de noviembre se proyectarán 45 obras de diez países en el vivero y café El Amanecer.

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Salto recibirá, del miércoles 11 al sábado 14 de noviembre, una nueva edición del Festival Internacional de Videodanza de Rio Grande do Sul (FIVRS). La propuesta, que tendrá como escenario el vivero y café El Amanecer, ofrecerá cuatro jornadas de proyecciones con una selección de 45 obras provenientes de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Alemania, España y Costa Rica.

Entrevistado por la diaria, el artista argentino radicado en Salto Patricio Terrera explicó que cada jornada tendrá una programación diferente, integrada por entre nueve y diez piezas de videodanza, según la duración de cada obra.

La llegada del festival a Salto surgió a partir de la participación de Terrera en una convocatoria internacional realizada por el FIVRS, en la que presentó una pieza que finalmente fue seleccionada. A partir del contacto con los organizadores brasileños, nació la posibilidad de establecer una subsede en el departamento.

En ese proceso también tuvo un papel importante Pablo Godoy-Estel, productor cinematográfico con una extensa trayectoria de trabajo en el exterior y responsable del vivero y café El Amanecer, donde además se desarrolla un laboratorio de guion.

Terrera contó que, mientras participaba en la iniciativa en Brasil, Godoy-Estel impulsó en Salto un encuentro denominado Proyectar Salto, con el propósito de generar espacios de intercambio y ampliar las posibilidades de circulación de las producciones artísticas.

La propuesta apunta a “empezar a visibilizar la posibilidad de abrir puentes desde un lugar como Salto, cómo los artistas se proyectan a nivel internacional y cómo lo internacional llega a Salto”, explicó. De esta manera, las dos iniciativas encontraron puntos de encuentro y resolvieron complementar sus programaciones. Proyectar Salto comenzó el sábado 7 de noviembre con distintas actividades y proyecciones cinematográficas, y continuará durante estos días hasta culminar con la curaduría del Festival Internacional de Videodanza.

Un lenguaje entre el cuerpo, la cámara y el espacio

Terrera reconoció que la videodanza todavía no tiene una presencia extendida entre el público general, aunque se trata de una expresión artística con varias décadas de desarrollo. Sus antecedentes se remontan a mediados del siglo XX y su concepción inicial estaba vinculada al estudio de la coreografía para la cámara.

“Es un juego entre cuerpo, cámara y locación”, resumió el artista para explicar las particularidades de este lenguaje, que combina los recursos del movimiento y la danza con las posibilidades expresivas del audiovisual.

En cuanto a los objetivos de la muestra, Terrera señaló que se busca crear “estimulantes recorridos de disfrute capaces de revelar resonancias, diálogos y contrastes”. A través de una exposición colectiva y relacional, el FIVRS 2026 propone reflexionar sobre cuestiones socioculturales, económicas, ambientales y políticas que atraviesan el mundo contemporáneo.

En ese sentido, la videodanza aparece como una herramienta artística capaz de cuestionar imaginarios, transformar perspectivas y abrir nuevas formas de interpretar la realidad. La propuesta destaca su “poder disruptivo” como lenguaje para construir relatos sobre el pasado y proyectar otros futuros posibles.

Cuatro jornadas y 45 obras internacionales

La programación en Salto se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma:

• Miércoles 11 de noviembre, de 16.00 a 18.00: Sensibilidades que abrazan. • Jueves 12 de noviembre, de 16.00 a 19.00: Emociones expandidas. • Viernes 13 de noviembre, de 16.00 a 19.00: Paisajes sonoros. • Sábado 14 de noviembre, de 16.00 a 19.00: Coreografías del encuentro.

En total se exhibirán 45 obras seleccionadas entre 249 propuestas procedentes de 22 países y 23 estados brasileños. La selección estuvo a cargo de una comisión evaluadora invitada y reúne una diversidad de lenguajes, estilos, tecnologías, ritmos, corporalidades, identidades y expresiones culturales.

El Festival Internacional de Videodanza de Rio Grande do Sul es un evento artístico gratuito, curatorial y de extensión, organizado por el Programa de Posgrado en Artes y el Curso de Licenciatura en Danza de la Universidad Federal de Pelotas, en colaboración con la Fundación Ecarta de Porto Alegre.

En su séptima edición, el FIVRS reafirma su apuesta por construir una cartografía sensible de la videodanza contemporánea, tanto brasileña como internacional, dando lugar a diferentes formas de percibir, coreografiar y experimentar el cuerpo como imagen en movimiento.

Las obras seleccionadas convierten al cuerpo en un discurso poético y, al mismo tiempo, en un gesto político desde el cual elaborar una mirada crítica sobre el presente. Una experiencia artística que, durante cuatro jornadas, tendrá en Salto una oportunidad de encuentro entre creadores, producciones y públicos de distintas geografías.