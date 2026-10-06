Mevir proyecta fuerte expansión de viviendas y obras en Salto para 2027

Durante su visita a Salto, el presidente del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), Andrés Lima, anunció en conferencia de prensa nuevas intervenciones del organismo en distintas localidades del departamento y destacó la necesidad de profundizar la coordinación con el gobierno departamental y los municipios.

Lima mantuvo una reunión con el equipo del intendente de Salto, Carlos Albisu, a quienes presentó las intervenciones previstas para los próximos meses. Según explicó, el trabajo conjunto con las intendencias es clave porque Mevir no interviene únicamente en la construcción o mejora de viviendas, sino también en servicios e infraestructura que permiten el desarrollo de las comunidades.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con Masoller y Sarandí de Arapey. Lima informó que se logró destrabar una dificultad que había impedido avanzar con un plan que provenía de la administración anterior y que estaba detenido por trámites ante el Ministerio de Ambiente.

“Se logró solucionar esa dificultad”, señaló, y adelantó que Mevir comenzará a intervenir en ambas localidades durante los primeros meses de 2027. En Masoller está prevista la construcción de un plan nucleado de viviendas, mientras que en Sarandí de Arapey se construirán viviendas nuevas y se realizarán refacciones en terrenos de particulares. El programa alcanzará en esta oportunidad a familias que viven tanto en Rivera como en Salto.

Otro de los anuncios refiere a los pueblos de Salto, Campo de Todos y Pueblo Laureles. Actualmente, Mevir trabaja en Campo de Todos en la reparación de los techos de 24 viviendas afectadas por el temporal del mes de julio. Una vez finalizadas esas tareas, previstas para este mes, el organismo realizará llamados a inscripción para una nueva intervención en ambas localidades.

Lima adelantó que antes de finalizar el año se realizarán las charlas informativas y las inscripciones en Campo de Todos y Pueblo Laureles. A estas intervenciones se suman las previstas en Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Pueblo Celeste, localidades que forman lo que Mevir denomina un “plan integral”.

Hacia el este del departamento, el organismo prevé trabajar en Cuchilla de Guaviyú, Pueblo Russo y Guaviyú de Arapey. La intención, explicó Lima, es extender el llamado a vecinos de Pueblo Olivera para que todas las localidades ubicadas al este de la ruta 4, dentro del Municipio de Colonia Lavalleja, puedan formar parte del plan.

En Pueblo Belén, en tanto, Mevir está construyendo 50 soluciones habitacionales y también trabaja en la refacción de viviendas en terrenos propios. “Va a haber una intervención importante de Mevir en el departamento”, afirmó Lima, quien no descartó que puedan sumarse otras localidades. En ese sentido, señaló que las próximas decisiones serán coordinadas con el gobierno departamental.

Viviendas, refacciones e infraestructura productiva

Las intervenciones de Mevir contemplan distintas modalidades y se realizan mediante inscripciones unificadas. Dependiendo de las necesidades de cada localidad, pueden incluir la construcción de planes nucleados, viviendas nuevas en terrenos particulares (dentro de la localidad o en zonas rurales cercanas), así como refacciones, mejoras y ampliaciones.

El programa también contempla infraestructura productiva para pequeños productores de la zona. Entre las posibilidades se encuentran la construcción o mejora de galpones, la instalación de pozos semisurgentes para abastecer de agua a los emprendimientos y obras de electrificación rural. “Va a depender de la demanda que plantee el productor”, explicó Lima.

También están previstas conexiones de agua potable y la recuperación de viviendas que se encuentren vacías. En esos casos, Mevir puede iniciar un proceso judicial para recuperar el inmueble, acondicionarlo y adjudicarlo posteriormente a otra familia.

Otro de los componentes de las intervenciones será la regularización de la tenencia de la tierra y la entrega de títulos, tanto de forma individual como masiva. Lima explicó que se flexibilizaron algunos requisitos vinculados a la tenencia. De esta manera, quienes puedan acreditar judicialmente sus derechos posesorios y cumplan con las condiciones establecidas podrán iniciar un proceso de prescripción adquisitiva para acceder al título de propiedad.

La propuesta, según destacó el presidente de Mevir, busca que las intervenciones no se limiten a la construcción de viviendas, sino que incorporen infraestructura, servicios y herramientas para mejorar las condiciones de vida y favorecer el desarrollo de las localidades rurales.