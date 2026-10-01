Presidente del Frente Amplio de Salto cuestionó los cambios en la intendencia y advirtió sobre una pérdida de identidad de la CR

Luis Alonso cuestionó la gestión de Albisu, criticó la tercerización de servicios y anunció una comisión para monitorear la respuesta ante emergencias.

El presidente del Frente Amplio de Salto, Luis Alonso, cuestionó en declaraciones a la diaria los recientes movimientos dentro del gobierno departamental y sostuvo que las modificaciones no serían coherentes con los planteos realizados durante la campaña electoral por el intendente Carlos Albisu.

A su entender, detrás de algunos cambios existen intereses vinculados a cargos y espacios dentro de la administración, sin que quede claro cuál será su impacto concreto sobre la gestión. “Vemos estos movimientos del gobierno departamental como poco coherentes con lo que planteaban en su plataforma electoral”, afirmó Alonso, quien señaló además que, a más de un año del inicio de la actual administración, todavía no identifica “resultados concretos y tangibles que permitan evaluar un cambio sustancial”.

El dirigente frenteamplista sostuvo que “mientras se anuncian proyectos, obras y emprendimientos para el departamento, persisten problemas estructurales”. Mencionó particularmente “el crecimiento de los asentamientos y las dificultades vinculadas al estado de las calles”, además de cuestionar “la falta de información sobre el impacto de los comedores”.

Para Alonso, “también existe un aumento de las situaciones de vulnerabilidad social” y cuestionó que, en determinados aspectos, el Ministerio de Desarrollo Social termine “batallando solo en el territorio”.

Otro de los aspectos señalados por el presidente departamental del Frente Amplio fue lo que considera una pérdida de identidad política dentro de los partidos que integran la Coalición Republicana (CR), particularmente en el Partido Colorado.

Alonso cuestionó que dirigentes que durante la campaña sostuvieron determinados postulados sobre la gestión pública posteriormente asumieran cargos dentro de la administración departamental. A su entender, “estos movimientos generan dudas respecto de los objetivos políticos y de gestión que persigue el gobierno”.

También criticó que, mientras la administración departamental anunció el cese de 291 funcionarios, paralelamente se continúen generando cargos vinculados a las distintas colectividades de la coalición. “Se mueven fichas como jugadores de fútbol y poco entendemos con qué idoneidad o si realmente es para mantenerle el ingreso a un integrante de la Coalición Republicana”, sostuvo.

Alonso también vinculó “la creación de cargos políticos con el proceso de tercerización de servicios municipales”. En ese sentido, cuestionó que, mientras se habla de austeridad y de cuidado de los recursos públicos, determinadas áreas de la intendencia sean trasladadas progresivamente hacia empresas, fundaciones y organizaciones civiles. “Claramente es una seña de identidad de la derecha en nuestro país, el desmantelamiento del Estado y de lo público a favor del sector privado”, afirmó.

El dirigente sostuvo que “estas decisiones deberían transparentar aspectos técnicos y económicos, especialmente en aquellos casos donde se proyecta transferir servicios públicos a privados”. Como ejemplo, se refirió “al proceso de elaboración del proyecto para la gestión de residuos y el vertedero municipal”. Alonso cuestionó el tiempo y los recursos destinados a la elaboración de un documento que, según indicó, “tiene una extensión reducida y no habría especificado suficientemente cómo se implementaría el servicio”.

También planteó interrogantes sobre la nueva contratación de una empresa para elaborar el proyecto ejecutivo, teniendo en cuenta que esa misma firma ya había trabajado para la intendencia de Andrés Lima en un proyecto relacionado con la gestión de residuos. “Son cuestiones que a nosotros nos dejan dudas”, señaló, al tiempo que destacó “el trabajo de los ediles frenteamplistas mediante pedidos de informes y tareas de control”.

Comisión para seguir la situación departamental

Alonso explicó a nuestro medio la creación de un grupo de trabajo dentro del Frente Amplio “destinado a realizar un seguimiento de la situación departamental”, particularmente, “de la respuesta ante emergencias”.

La comisión estará integrada por representantes del gobierno nacional en el territorio, la presidencia departamental del Frente Amplio, ediles y representantes de los municipios, aclarando “que el objetivo no será sustituir la tarea de contralor que corresponde a los ediles, sino generar una herramienta política de seguimiento y articulación entre la fuerza política, el gobierno nacional y sus representantes en el territorio”.

La intención será facilitar la coordinación con organismos como, por ejemplo, el Mides y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para promover respuestas ante situaciones que requieran intervención estatal. Alonso vinculó esta iniciativa con la experiencia de la emergencia climática registrada el pasado 18 de julio y con la preparación ante nuevos fenómenos meteorológicos.

En ese marco, el presidente del Frente Amplio de Salto también cuestionó el funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed). Consideró que “el organismo debería desarrollar un trabajo más horizontal y cuestionó el nivel de conducción ejercido por el gobierno departamental”.

Según Alonso, el Frente Amplio pretende “realizar un aporte propio dentro de ese ámbito, con una propuesta que permita mejorar la coordinación y la respuesta ante las emergencias”. La comisión recientemente conformada permitirá articular “las acciones de los distintos actores frente a los fenómenos meteorológicos que puedan afectar al departamento”, incluyendo las situaciones vinculadas al denominado fenómeno de El Niño.

Recomposición y fortalecimiento del Frente Amplio

Finalmente, Alonso señaló que el Frente Amplio atraviesa una etapa de reorganización interna que tendrá como puntos de referencia el próximo Congreso y el proceso hacia las futuras elecciones internas.

En ese período, planteó la necesidad de fortalecer la estructura departamental y nacional de la fuerza política, mejorar la articulación con la militancia y profundizar el vínculo con la ciudadanía.

“Vienen tiempos que son bien importantes para nuestra fuerza política, el desafío será que el trabajo político y la gestión del gobierno nacional tengan un impacto concreto en los territorios hacia 2027”, concluyó.