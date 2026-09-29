Edil propone reducir el IVA de la tarifa eléctrica durante los meses de mayor calor en Salto

El edil Ignacio Bacci planteó que el IVA aplicado a los componentes gravados de la tarifa de UTE se reduzca durante diciembre, enero, febrero y marzo para aliviar el costo de climatizar los hogares salteños.

El edil de la Coalición Republicana Ignacio Bacci presentó en la Junta Departamental de Salto una iniciativa que plantea reducir durante los meses de mayor calor el componente correspondiente al IVA en la tarifa eléctrica de UTE.

La propuesta apunta específicamente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, período en el que las altas temperaturas generan un mayor consumo de energía en los hogares.

Consultado por la diaria, Bacci sostuvo que “la discusión debe contemplar las particularidades climáticas de Salto y el impacto que tienen las temperaturas extremas sobre la economía de las familias”. En ese sentido, señaló que “después de los meses fríos suele perderse de vista que durante el verano la región enfrenta jornadas con temperaturas que pueden superar los 40 grados”, recordando que “Salto registra durante esa época algunas de las temperaturas más elevadas del país”.

Bacci vinculó esta situación con las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente a los episodios de calor extremo. Según señaló, “el Ministerio de Salud Pública advierte sobre posibles consecuencias de la exposición a temperaturas elevadas, entre ellas, calambres, fatiga, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y deshidratación. En situaciones más graves puede producirse un golpe de calor, que constituye una emergencia médica”.

Para el edil, en una zona como Salto, “durante los meses de temperaturas extremas, disponer de un ambiente adecuadamente climatizado deja de ser simplemente un lujo o una cuestión de confort para convertirse, en muchos hogares, en una verdadera necesidad”. A su entender, “existe una relación directa entre las condiciones climáticas y el incremento de la demanda de energía eléctrica”. El problema, según planteó a nuestro medio, es que “el trabajador salteño necesita climatizar su hogar para descansar y poder continuar con sus tareas diarias”, por lo que “durante los meses de calor la tarifa eléctrica puede representar un incremento importante e ineludible para las familias”.

El edil reconoció que “UTE dispone de distintos mecanismos para que los usuarios puedan acceder a tarifas diferenciales, de acuerdo con horarios de consumo y planes disponibles”. Sin embargo, consideró que “esas alternativas no resultan suficientes para compensar el impacto que tienen las altas temperaturas en el departamento”.

El IVA y el costo de la electricidad

Otro de los aspectos centrales del planteo es el componente tributario incluido en la factura de UTE. Bacci recordó que “determinados conceptos de la tarifa están gravados con IVA” y explicó que “el impuesto alcanza el consumo y el cargo fijo, mientras que otros componentes, como el alumbrado público, no lo incluyen”.

El edil también hizo referencia a la particularidad de que UTE sea una empresa estatal y, al mismo tiempo, cobre IVA a sus usuarios. Según explicó, “el 22% que pagamos todos en la tarifa evita competencias desleales entre el sector público y el privado. Si una empresa estatal no aplicara el impuesto, podría contar con una ventaja frente a operadores privados, lo que podría desestimular determinadas inversiones”.

A partir de ese análisis, Bacci planteó que durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se establezca una reducción del IVA aplicado a los conceptos gravados de la tarifa eléctrica. La propuesta presentada ante la Junta Departamental plantea específicamente un descuento equivalente al 22% en los componentes de la tarifa que actualmente están alcanzados por el IVA. El objetivo, según explicó, “es generar un alivio concreto en las facturas de los hogares durante el período de temperaturas más elevadas”.

Bacci también destacó que “existe actualmente un descuento del 2% para quienes abonan sus facturas mediante débito automático, transacciones bancarias o medios electrónicos”. Sin embargo, entiende que “esa medida tiene una naturaleza diferente” y no resuelve el problema específico que pretende abordar su iniciativa.

El edil vinculó su propuesta con el proceso de transformación de la matriz energética uruguaya. Recordó que en 2008 se aprobó la Ley de Marco Regulatorio y que, desde entonces, el país incorporó inversiones en energía eólica, biomasa y generación solar fotovoltaica.

Según Bacci, ese proceso permitió que actualmente alrededor del 98% de la generación eléctrica del país provenga de fuentes renovables. “Desde esta bancada aplaudimos este logro, pero lamentamos profundamente que no se vea reflejado en el bolsillo del consumidor, dado que las tarifas siguen siendo muy elevadas”, afirmó.

El pedido incorpora además una consideración específica de la realidad climática de Salto y de “las consecuencias que las temperaturas extremas pueden generar sobre la salud y la calidad de vida de la población”.

La iniciativa busca instalar en el ámbito departamental una discusión sobre el costo de la energía durante el verano y la posibilidad de aplicar un tratamiento tarifario diferencial en los meses de mayor demanda asociado a la refrigeración de los hogares.