Intendencia planteó al Ministerio de Transporte mejoras en el bypass y accesos a la ciudad de Salto para mejorar la seguridad vial

El gobierno de Salto planteó a la ministra Lucía Etcheverry mejoras en puntos críticos como el ingreso a la ciudad tras dos siniestros fatales registrados recientemente en esa zona.

El gobierno de Salto se reunió en Montevideo con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el director de Vialidad, Federico Magnone. En esa instancia planteó distintas necesidades vinculadas a la infraestructura vial del departamento, con especial énfasis en el bypass y sus principales intersecciones.

El director de Obras de la Intendencia de Salto, Juan Manuel Teixeira Núñez, dijo a la diaria que uno de los principales planteos estuvo relacionado con la seguridad vial, luego de que se registraran dos nuevas muertes en el bypass, en particular en la zona de la intersección con la calle Reyles.

Según explicó, “la intendencia ya había planteado anteriormente al ministerio la necesidad de intervenir en ese punto y había trabajado desde su oficina técnica en posibles alternativas”. En esta oportunidad, la respuesta del ministerio permitió avanzar hacia una solución concreta. “Nos confirmaron que en la intersección con Reyles se va a hacer algo”, explicó Teixeira Núñez.

La intervención no consistiría en una rotonda, debido a la proximidad con otra existente, sino en un empalme mejorado que incluiría una zona de espera en el centro de la calzada.

El director de Obras destacó que la confirmación representa un avance respecto de reuniones anteriores. “La segunda vez que vino la ministra no había confirmado que se iban a hacer ciertas cosas. Esta vez sí nos lo confirmó, por lo menos en la intersección de Reyles”, señaló.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la posibilidad de aprovechar una reciente licitación para ejecutar distintas intervenciones en el tramo de la ruta 3 que llega a la represa. Teixeira Núñez explicó que “ese contrato contempla un volumen importante de trabajos”, por lo que “la intendencia planteó que parte de las obras se destinen a resolver problemas en las intersecciones con el bypass”.

La empresa encargada de los trabajos sería Pietroboni Gofinal. El contrato contempla aproximadamente dos años para la ejecución de las obras y un período posterior de seis años de mantenimiento.

El inicio está previsto para octubre o noviembre, aunque las intervenciones específicas en Salto podrían concretarse en el transcurso del próximo año.

La intendencia también mencionó la necesidad de incorporar iluminación. La licitación no contempla ese componente, por lo que el ministerio deberá instrumentarlo por separado.

Otro de los asuntos tratados fue la situación de la ruta que conecta Salto con las termas del Daymán. El director de Obras señaló que “la posibilidad de construir una doble vía en ese tramo está prácticamente descartada”. En su lugar, “el ministerio proyecta la construcción de terceros carriles en determinados puntos”. Todavía no están definidos los lugares, y se prevé que la intendencia participe en el análisis para establecer las ubicaciones. Teixeira Núñez definió la alternativa como una solución “intermedia”, aunque consideró que “puede contribuir a mejorar la circulación al permitir que automóviles y camiones que circulan a menor velocidad se desplacen hacia la derecha y faciliten el paso”.

Durante el encuentro con las autoridades del ministerio también se abordó la situación de la ruta 31. Teixeira Núñez calificó como una “buena noticia” la información recibida acerca de “la continuidad de las obras de carpeta asfáltica”. Actualmente hay carpeta desde la Caminera hasta aproximadamente San Antonio, y la idea es continuar algunos kilómetros más, hasta el acceso a la ruta Jones.

También se prevén trabajos en otros tramos de la ruta 31, especialmente hacia Tacuarembó, donde el pavimento presenta un importante deterioro.

Reclamos de las comisiones vecinales

En otro orden, Teixeira Núñez fue consultado por la diaria sobre el encuentro con las comisiones vecinales que tuvo en el Club Nacional la semana anterior, donde recibió numerosos planteos de vecinos.

Buena parte de los reclamos estuvo relacionada con el estado de las calles y la limpieza de pluviales, especialmente ante la proximidad de un período de lluvias.

El jerarca explicó que “la intendencia elaboró un relevamiento del estado de las calles y un cronograma estimado para todo el quinquenio. El sistema permite identificar las zonas con mayor deterioro y establecer prioridades”.

A partir de ese relevamiento se priorizaron sectores que aparecían en rojo. Entre ellos, mencionó el barrio Arralde, donde “los trabajos ya finalizaron”, mientras que en Malvasio están por comenzar y Progreso también aparece entre las zonas priorizadas.

Respecto de la caminería rural, el director de Obras explicó que “el principal impacto de los fenómenos meteorológicos está dado por las lluvias”. La estrategia actual “es mantener la planificación y, luego de las precipitaciones, desplazar los equipos hacia las zonas que requieran intervenciones para garantizar la transitabilidad”.

Las lluvias registradas durante casi dos semanas también obligaron a modificar parcialmente la planificación de la Dirección de Obras. Equipos que estaban trabajando en calles internas de distintos barrios debieron ser trasladados para atender arterias como Oribe, Rodó, Pascual Harriague y Amorín. “Esto causó una postergación de algunos trabajos previstos”, aunque Teixeira Núñez aseguró que “las principales arterias continúan dentro de la planificación y serán financiadas mediante el fideicomiso”.

En ese marco, adelantó que próximamente se prevé comenzar trabajos en Rodó y Pascual Harriague, “evitando realizar obras definitivas sobre calles que posteriormente deban ser nuevamente intervenidas debido a las previsiones vinculadas con [el fenómeno climático] El Niño”, concluyó.