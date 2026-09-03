Salto impulsa un sistema integral de videovigilancia y creará una guardia departamental para reforzar la seguridad urbana

La Intendencia de Salto presentó un plan de videovigilancia con 500 nuevas cámaras y la creación de una Guardia Departamental para cuidar espacios públicos y apoyar a la Policía ante el aumento de la inseguridad.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, la Intendencia de Salto presentó una propuesta integral para reforzar la seguridad en los espacios públicos mediante un sistema de videovigilancia y la creación de una Guardia Departamental.

El intendente Carlos Albisu encabezó la instancia junto a Carlos Ayuto, Héctor Ferreira y Pablo da Cunda, responsables de áreas vinculadas a servicios públicos, asesoría legal e innovación.

Albisu subrayó que la seguridad es una competencia del Ministerio del Interior, pero que la intendencia busca colaborar ante la situación actual. “Se está permanentemente viendo que hay un aumento importante de la delincuencia en nuestro departamento y una sensación de inseguridad real de nuestra gente”, afirmó.

Recordó que la Policía local enfrenta un déficit histórico de recursos humanos, con 530 efectivos y 70 vacantes sin cubrir, además de traslados frecuentes hacia Montevideo y otras áreas.

El intendente anunció la creación de una Guardia Departamental destinada a cuidar plazas, museos, teatros, piscinas, costaneras y otros espacios públicos. No tendrá funciones policiales, sino un rol preventivo y de vigilancia. “La herramienta será algo disuasivo, estar en determinado lugar llevando un teléfono a mano para comunicarse inmediatamente con la Policía si fuera necesario”, explicó Albisu.

El cuerpo estará integrado por funcionarios de la intendencia redistribuidos desde otras áreas, con capacitación específica y coordinación permanente con la Jefatura de Policía. La intención es que su presencia contribuya a cubrir zonas donde hoy la Policía tiene menor disponibilidad debido a la falta de personal.

Presentación del plan de Videovigilancia de la Intendencia de Salto, el 3 de setiembre Foto: Leonardo Silva

Un salto tecnológico: 500 cámaras con inteligencia artificial

La segunda parte del plan se centra en la instalación de 500 cámaras de videovigilancia, que se sumarán a las 350 ya operativas en la órbita de Jefatura.

La intendencia tendrá su propia sala de monitoreo y compartirá información con la Policía. Según Albisu, la experiencia de Maldonado, visitada recientemente por el equipo técnico, “demuestra que estos sistemas tienen resultados concretos en prevención y resolución de delitos”.

Da Cunda detalló que el sistema será integral y basado en el arrendamiento de las cámaras, no en la compra. “El proveedor se ocupa de la instalación, del mantenimiento, de la limpieza y de la reposición de cámaras”, señaló. “Esto permitirá que los equipos se mantengan actualizados y operativos sin depender de procesos administrativos lentos”, aseguró.

“Las cámaras incluirán capas de analítica e inteligencia artificial capaces de detectar vehículos, colores, objetos y generar alertas automáticas”, agregó el encargado del área de Innovación y Desarrollo de la comuna. La instalación se hará en dos etapas: 250 cámaras antes de fin de año y el resto posteriormente, “permitiendo ajustar ubicaciones y funcionamiento según los primeros resultados”.

Además de su función en seguridad, el sistema permitirá obtener información agregada sobre el uso de la ciudad. Da Cunda explicó que la infraestructura servirá para optimizar servicios municipales. “Si en un lugar la gente se congrega, sabemos que al otro día tenemos que mandar más personal a limpiar”. La información se integrará con otros sistemas como reclamos ciudadanos, Zona Azul y monitoreo digital de calles y luminarias.

Este enfoque forma parte de un plan de innovación que busca avanzar hacia una “ciudad inteligente”, donde la toma de decisiones se base en datos objetivos y actualizados.

Por su parte, Ferreira, en su condición de asesor legal, informó que la creación de la Guardia Departamental requiere aprobación legislativa. “Estamos proponiendo un decreto departamental”, indicó, “en línea con otros proyectos enviados recientemente sobre gestión de plazas y espacios públicos”.

La intendencia espera que la junta acompañe la iniciativa, que consideran clave para enfrentar la inseguridad y mejorar el cuidado del patrimonio público.

Un proyecto que combina presencia y tecnología

La propuesta presentada busca responder a una demanda creciente de seguridad mediante dos pilares: presencia física en el territorio y tecnología avanzada de monitoreo.

Albisu insistió en que la coordinación con el Ministerio del Interior será fundamental para que el sistema funcione correctamente y aporte soluciones reales. “Queremos contribuir con la seguridad ciudadana y con la Jefatura de Policía”, afirmó el intendente, destacando que “el objetivo es proteger los espacios públicos y brindar mayor tranquilidad a los salteños”.