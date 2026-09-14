Diputado De Brum cuestionó la respuesta del gobierno tras tormenta del 18 de julio y reclamó asistencia efectiva para productores

El legislador colorado convocó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes a la Dirección General de la Granja.

A casi dos meses de la tormenta del 18 de julio, que provocó una víctima fatal, nueve personas heridas, daños en viviendas y una importante afectación de la producción hortifrutícola, el diputado del Partido Colorado Horacio de Brum cuestionó la respuesta brindada por el gobierno nacional y reclamó medidas concretas para atender a los productores afectados.

El legislador señaló en diálogo con la diaria, que los daños no se limitaron al fenómeno meteorológico ocurrido el 18 de julio, sino que continuaron con las lluvias posteriores y, más recientemente, con una fuerte granizada que afectó distintas producciones del departamento, “lo que agravó más la situación”. Según explicó, “fueron afectados cultivos de cítricos, especialmente las variedades de mandarinas Avana y Valencia, además de cebolla y frutilla”.

De Brum sostuvo que la situación de la cebolla resulta particularmente preocupante porque Salto abastece al mercado nacional durante una parte del año en la que la producción del sur comienza a disminuir.

En ese contexto, el gobierno autorizó el ingreso de 40 camiones de cebolla importada, con una capacidad de 28.000 kilos cada uno. Para el diputado, esta situación tendrá consecuencias no solamente sobre los productores, sino también sobre los consumidores. “Salto produce entre el 35 y el 40% de la producción hortifrutícola del país”, recordó, advirtiendo que “la reducción de la oferta podría generar un incremento en los precios de algunos productos de la canasta básica”.

Uno de los principales cuestionamientos de De Brum está relacionado con la ausencia, según afirmó, de equipos técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) que se instalaran en Salto para evaluar en territorio la magnitud de los daños. “No hubo ningún equipo técnico de la Dirección General de la Granja que, a partir del 18 de julio, se haya instalado en el departamento de Salto para verificar y hacer un informe sobre la cuantía de lo que pasó”, sostuvo.

El legislador recordó que recorrió chacras del departamento junto a productores inmediatamente después de la tormenta y describió la situación como especialmente compleja para las familias vinculadas a la producción. “Había que verlo para entenderlo”, expresó, relatando que encontró “familias enteras trabajando para recuperar parte de las cosechas y proteger los invernáculos ante la continuidad de las lluvias”.

A su entender, el problema tampoco puede resolverse exclusivamente mediante la reconstrucción de estructuras dañadas. “Esto requiere una política de carácter agrario que lo tiene que llevar adelante la Dirección General de la Granja”, afirmó.

Ante este escenario, De Brum, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, solicitó la presencia de las autoridades de la Digegra para mañana martes 15 de setiembre. “El objetivo es obtener información detallada sobre las medidas anunciadas y conocer cuáles son los productores alcanzados por los mecanismos de asistencia”.

El diputado puso particular énfasis en los productores que figuran como beneficiarios y advirtió que existe una percepción equivocada respecto al monto que finalmente recibirá cada productor. “Queda en el imaginario de la mayoría de los salteños que los productores hortifrutícolas van a recibir prácticamente 40.000 dólares cada uno, cuando no va a ser así”, afirmó.

También cuestionó las condiciones establecidas para acceder a las ayudas. Según explicó, “los productores que no contaban con seguro tendrán una reducción del 15% en la asistencia”. Para De Brum, “esta penalización perjudica especialmente a los pequeños productores y colonos, quienes muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para contratar seguros”.

De Brum también puso el foco en las consecuencias sociales de la crisis productiva. Señaló que “detrás de cada productor existen trabajadores que dependen de las actividades hortifrutícolas y que ya están sufriendo una reducción de sus oportunidades laborales”.

En ese sentido, vinculó la situación con otros problemas de empleo que atraviesa Salto, mencionando a los trabajadores de Somicar y a los 300 trabajadores del exfrigorífico Daymán Mead.

El diputado cuestionó que “el Estado encuentre recursos para atender determinadas situaciones empresariales o institucionales y no tenga una respuesta de similar magnitud para sectores productivos afectados por fenómenos climáticos”. También comparó la asistencia otorgada recientemente al Casmu con las dificultades que enfrentan los productores. A su juicio, existe una diferencia en la capacidad de presión de ambos sectores.

El legislador recordó que en 2025 intervino desde la Comisión de Ganadería para conseguir asistencia para pequeños y medianos productores citrícolas afectados por las heladas de julio de ese año. Según explicó, “aquella gestión permitió que 98 productores recibieran una ayuda de 25 millones de pesos”.

Ahora considera que debe aplicarse un criterio similar frente a los daños provocados por la granizada. “Estos productores citrícolas, ahora que fueron afectados con el granizo, ¿qué diferencia hay con lo del año pasado?”, cuestionó.

Proyecto para modificar los pases en comisión

Consultado por nuestro medio por su labor legislativa, De Brum anunció la reciente presentación de un proyecto de ley destinado a modificar el régimen de pases en comisión de legisladores y autoridades. Según explicó, su intención “es recuperar el carácter excepcional que tenía este mecanismo cuando fue establecido en 1986”.

El diputado sostuvo que “con el paso del tiempo los pases en comisión se fueron multiplicando y terminaron generando situaciones abusivas”.

El proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas por el legislador vinculadas al funcionamiento del Parlamento, entre ellas su planteo para modificar el régimen de subsidio de los legisladores y sus pedidos para eliminar determinados gastos considerados superfluos, como servicios de catering y regalos de fin de año.

Finalmente, adelantó que la próxima semana presentará otro proyecto de ley que considera especialmente relevante para Salto y para el resto del norte del país, relacionado con la creación de regímenes especiales para pequeñas y medianas empresas.