PIT-CNT y Adeoms advierten por pérdida de derechos y precarización laboral en la Intendencia de Salto

Fue denunciada la falta de diálogo, pérdida de derechos y escasa inversión en la comuna.

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El PIT-CNT de Salto expresó su respaldo a los trabajadores de la intendencia y manifestó su preocupación por la situación laboral que atraviesa el funcionariado municipal.

La postura fue comunicada en una conferencia de prensa en la sede de la central sindical, en la que participaron Marcela da Col, por el PIT-CNT, y los directivos de Adeoms Adrián Curbelo y Víctor Batista.

La convocatoria surgió tras el Plenario del PIT-CNT del viernes 28 de agosto, en la que se resolvió hacer una declaración pública en apoyo a todos los trabajadores municipales, tanto sindicalizados como no sindicalizados.

Da Col vinculó la situación municipal con el contexto de desempleo y precariedad laboral del departamento y cuestionó las políticas impulsadas por la administración del intendente Carlos Albisu. “Lejos de ayudar a resolver este problema, ha resuelto abonar a la inestabilidad laboral”, afirmó.

La dirigente recordó el despido de 291 trabajadores municipales, donde cerca de la mitad de ellos se encuentran actualmente en una instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y cuestionó la incorporación de modalidades como el monotributo y las fundaciones, además del proyecto de privatización de la recolección de residuos. Según sostuvo, “estas formas de contratación pueden generar inestabilidad, afectar los aportes jubilatorios y reducir derechos laborales”.

Curbelo centró su exposición en el proyecto de privatización de la recolección.

El dirigente afirmó que “Adeoms está preocupado por el avance de la iniciativa sin que exista un ámbito suficiente de diálogo con los trabajadores”. Reconoció que “el servicio tiene carencias y necesita inversión”, pero sostuvo que “la solución debería pasar por fortalecer la estructura municipal”.

Curbelo informó que el área de recolección cuenta con unos 60 funcionarios distribuidos en tres turnos y que actualmente trabajan cuatro camiones recolectores. Según el sindicato, “serían necesarias unas siete unidades para atender adecuadamente las necesidades actuales de la ciudad”. El dirigente destacó el esfuerzo de los trabajadores señalando que “en distintos momentos, debido a las averías, llegaron a trabajar solamente dos camiones y aun así se mantuvo la cobertura de la ciudad”.

Curbelo señaló que “el sindicato solicitó información sobre el costo que tendrá para la intendencia y la ciudadanía, cómo funcionará el servicio y qué ocurrirá con los actuales funcionarios”. Según explicó, el gobierno les comunicó que “la privatización podría concretarse en un plazo de entre cuatro meses y un año y que los trabajadores municipales serían redistribuidos en otras áreas”.

Sin embargo, el sindicato desconoce cómo se hará esa redistribución y qué sucederá con los salarios, especialmente porque los funcionarios de recolección reciben compensaciones por trabajar fines de semana y feriados.

Adeoms solicitará una reunión con la Junta Departamental para analizar el proyecto y comparar los costos de la privatización con una alternativa basada en inversión municipal. “Con inversión, con camiones, el costo va a ser mucho menor que traer una empresa privatizada”, sostuvo Curbelo.

Cuota sindical

Batista agregó otro motivo de preocupación: la decisión de la intendencia de suspender el descuento de la denominada “cuota R”. Explicó que mediante ese mecanismo los trabajadores acceden a distintos beneficios del sindicato, entre ellos, órdenes de compra para medicamentos, alimentos y útiles escolares.

El dirigente afirmó que la medida representa un perjuicio económico para Adeoms que el sindicato estima en más de un millón de pesos. También señaló que las órdenes de compra benefician a comercios salteños, remarcando que se trata de dinero de los propios trabajadores y que la intendencia únicamente realiza la retención correspondiente. “Rechazamos totalmente esta medida. Apostamos al diálogo siempre”, afirmó.

Desde Adeoms consideran que la decisión estuvo vinculada con la movilización realizada por los trabajadores contra la privatización de la recolección.

Batista también manifestó preocupación por la posibilidad de que la recolección sea solamente el comienzo de un proceso de privatización de otros servicios municipales. “Entendemos que este plan de privatización ya ha venido armado y sabemos que hay muchas áreas que van a seguir con la privatización”, expresó.

El dirigente cuestionó la falta de inversión y mencionó como ejemplo el transporte colectivo, señalando la incorporación de unidades usadas. También mencionó las dificultades que se presentan en áreas como bacheo, calles y poda.

Para Adeoms, la falta de maquinaria termina repercutiendo directamente en la calidad de los servicios y genera que la responsabilidad recaiga sobre los trabajadores. “Si hay inversión, los servicios funcionarían mucho mejor”, afirmó.

Los representantes sindicales coincidieron en reclamar que el futuro de los servicios municipales sea discutido con los trabajadores y la ciudadanía. Desde el PIT-CNT, Da Col insistió en que “los trabajadores municipales son sujetos de derecho” y reclamó “recuperar los ámbitos de negociación colectiva”.

La central sindical y Adeoms anunciaron que continuarán haciendo gestiones ante el gobierno departamental y la Junta Departamental para acceder a la información técnica y procurar una instancia de diálogo antes de que se concrete la privatización.