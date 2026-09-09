El PIT-CNT planteó al intendente Albisu preocupación por el empleo, las tercerizaciones y la crisis del frigorífico Somicar

La central sindical mantuvo una reunión con el jefe comunal, donde se reclamó por mayores controles, apoyo a mano de obra local y seguimiento de temas laborales del departamento.

Parte del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de Salto se reunió este lunes con el intendente Carlos Albisu para intercambiar visiones sobre la situación laboral del departamento. La presidenta de la central sindical local, Marcela da Col, explicó a la diaria que “la charla fue en muy buenos términos”, aunque señaló un hecho que generó sorpresa en la delegación sindical: “El intendente nunca, o al menos así lo manifestó, se había enterado de que hubo solicitudes previas del plenario”. Según relató, debieron explicarle previamente los puntos que querían discutir. “Eso nos preocupa bastante”, subrayó.

La reunión tuvo un intercambio “muy fluido”, donde el PIT-CNT presentó su plataforma de temas vinculados al empleo, la gestión de servicios y la situación de empresas locales.

El primer punto planteado por la central sindical fue la situación del empleo y el desempleo en Salto. Da Col señaló que existe preocupación por las políticas del gobierno departamental en materia de tercerización y privatización de servicios esenciales. “Nos preocupa la política que lleva adelante el actual gobierno de Salto, que tiene que ver con la tercerización y la privatización de recolección, barrido y gestión de residuos”. También mencionó la “incursión de la figura de fundaciones dentro de la administración”, un mecanismo que el PIT-CNT observa con cautela.

Otro tema relevante fue el frigorífico municipal Somicar, concesionado desde 2010 y que viene atravesando serias dificultades “desde hace un par de años”. La central sindical transmitió su preocupación por la falta de controles sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa concesionaria. “A nuestro parecer, los controles no se estarían dando”, advirtió.

En el diálogo también se abordaron las inversiones y obras públicas previstas por la intendencia. Según Da Col, Albisu “manifestó interés en incluir en los pliegos la exigencia de contratar mano de obra salteña” y, en lo posible, empresas locales.

El PIT-CNT planteó además los beneficios de las compras públicas a comercios, pequeñas empresas y cooperativas de trabajo del departamento como mecanismo para dinamizar la economía local. “De esa forma podría reactivarse lo que tiene que ver con el trabajo de los salteños”, sostuvo.

Consultada por nuestro medio sobre el tema de la tercerización, Da Col explicó que Albisu reiteró el argumento que ha expresado públicamente: “La intendencia no tendría capacidad económica para sostener el servicio de gestión de residuos. Nos decía que el dinero con el que cuentan es para gestión de obras”.

El PIT-CNT insistió en que “una inversión adecuada permitiría mejorar el servicio sin necesidad de privatizarlo”. Sin embargo, “el intendente reafirmó que el presupuesto disponible está destinado a caminería y obras directas”. Da Col aclaró que “Albisu no mencionó otras áreas en proceso de privatización, más allá de la gestión de residuos y la empresa encargada de luminarias”.

: Somicar: seguros vencidos, acreedores y falta de controles

La situación del frigorífico Somicar ocupó buena parte de la reunión entre los sindicalistas y el gobernante. Da Col informó que “Albisu se comprometió a entregar al presidente de la República la solicitud de seguro especial, cuyos plazos ya están vencidos”. Además, “expresamos nuestra preocupación de que hay una responsabilidad del gobierno departamental en cuanto a los contralores”.

La dirigente señaló que los trabajadores de la industria cárnica han advertido que la empresa no estaría cumpliendo con sus obligaciones laborales. “Allí se estaría incurriendo en falta”.

La presidenta del plenario departamental de trabajadores manifestó que “sabemos también, extraoficialmente, de una reunión con los acreedores reclamando alguna forma de solución”, dijo.

Consultada sobre la potestad de la intendencia de rescindir unilateralmente el contrato, Da Col confirmó que esa posibilidad existe. Sin embargo, “Albisu nos transmitió que la empresa concesionaria está cumpliendo con el canon y que una inspección ocular realizada el año pasado encontró todo en orden”, y que la posibilidad de una rescisión del contrato “llevaría un tiempo y que la intendencia estaría evaluando los costos y beneficios de iniciar ese proceso”, explicó Da Col.

Para el PIT-CNT, la situación amerita una decisión más firme. “Desde el punto de vista de los trabajadores, entendemos que es hora de que ese proceso se inicie porque ya llevamos tres años trabajando a un 25% de la plantilla”.

Albisu también mencionó que “existen interesados en adquirir la gestión del frigorífico en modalidad de comodato”, aunque la salida del actual empresario no parece avanzar.

Un canal abierto y la intención de dar seguimiento a lo conversado

Da Col aseguró que el PIT-CNT pretende continuar el diálogo con la intendencia. “Nos interesaría hacer un seguimiento de estos temas”. Según relató, Albisu expresó estar “muy satisfecho” con la reunión y dispuesto a recibirlos nuevamente. “El intendente entendía que esa reunión se debía haber hecho antes y que estaba de puertas abiertas”, afirmó.

El plenario sindical solicitará más adelante una nueva instancia para evaluar avances y continuar por el camino de la búsqueda de soluciones a los problemas planteados.