Carlos Negro en Villa Constitución: “La Jefatura de Policía de Salto tendrá un ojo vigilante en esta zona del país”

Carlos Negro y Andrés Lima durante la inauguración de la Seccional 7ª de Policía, el 17 de setiembre, en Villa Constitución, Salto.

El ministro del Interior inauguró la nueva sede de la Seccional 7ª y aseguró que los delitos registran una tendencia a la baja en el departamento.

Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, quedó inaugurada en Villa Constitución, departamento de Salto, la nueva Seccional 7ª de Policía. La obra fue realizada en el marco de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y Mevir e incluyó la construcción del edificio, los accesos y el acondicionamiento de los espacios exteriores.

Durante la inauguración, Negro calificó la jornada como “muy especial para la villa” y destacó la importancia de contar con un espacio adecuado tanto para el trabajo policial como para la atención de los vecinos.

“Es un lugar más apropiado para recibir a los vecinos, pero también para el trabajo de la Policía, para estar más cerca de la ciudadanía”, señaló. En ese sentido, sostuvo que las inversiones en infraestructura son importantes, aunque remarcó que “más importante es el trabajo que los funcionarios van a desarrollar”.

El ministro afirmó además que la Jefatura de Policía de Salto mantendrá una presencia activa en la zona. “La Jefatura de Policía de Salto tendrá un ojo vigilante en esta zona del país”, aseguró.

Foto: Ariel Volpi

Inseguridad y delitos

Consultado por la diaria sobre la situación de inseguridad en Salto, Negro afirmó que el ministerio cuenta con los datos y registros concretos de los delitos en el departamento y sostuvo que “en la mayoría de los delitos los registros son a la baja”.

El ministro vinculó parte de la situación con las características del departamento durante los meses de invierno. Señaló que Salto es un destino turístico que recibe un importante flujo de visitantes en esta época del año y consideró que esa mayor circulación de personas también puede generar oportunidades para la acción delictiva.

Negro destacó el trabajo de la Jefatura de Policía de Salto y aseguró que existe un despliegue permanente de las fuerzas de seguridad. “El jefe de Policía trabaja cotidianamente y con éxito en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, afirmó, y sostuvo que existe un reconocimiento a esa tarea por parte de la población y de las “fuerzas vivas” del departamento.

A su vez, señaló que existe una preocupación a nivel nacional por la cantidad de delincuentes que utilizan armas de fuego. “En eso estamos trabajando”, afirmó.

Foto: Ariel Volpi

En otro tramo de sus declaraciones, Negro se refirió al control de personas extranjeras y a la vigilancia en las zonas fronterizas. Afirmó que existe un “contralor permanente” y que se está desplegando un importante operativo de control en las rutas.

Según explicó, la Policía Caminera incrementó en 100 la cantidad de funcionarios, y las actuaciones se desarrollan “en todas las rutas del país”, además de mantenerse un control permanente en las zonas de frontera.

El ministro reconoció que la tarea presenta dificultades debido a las características geográficas de Uruguay. “Es verdad también que Uruguay tiene frontera seca y ríos, donde hay muchísimos kilómetros para vigilar y abordar”, señaló.

“No es un trabajo sencillo”, admitió, aunque aseguró que el ministerio está reasignando recursos humanos y materiales y apostando especialmente a la incorporación de tecnología para mejorar la vigilancia. “Con personal, con recursos humanos, con materiales que se están reasignando y con tecnología, fundamentalmente, estamos trabajando para una mejor y mayor vigilancia”, concluyó.