Diputado frenteamplista cuestionó al senador José Luis Falero por las críticas realizadas en Salto al Ministerio de Transporte

Inthamoussu rechazó que las inversiones se hayan concentrado en el sur y respaldó la gestión de la ministra Lucía Etcheverry.

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Las declaraciones realizadas en Salto por el senador nacionalista José Luis Falero, exministro de Transporte durante el gobierno anterior, generaron una respuesta desde el oficialismo.

Pablo Inthamoussu, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), cuestionó los planteos del exjerarca sobre una supuesta eliminación o redistribución hacia la zona metropolitana de proyectos de inversión previstos para Salto y otros departamentos del interior.

Inthamoussu explicó que tomó conocimiento de las declaraciones a través de los medios y que consideró necesario responderlas a través de la diaria. “Nos llama la atención, nos sorprendieron las expresiones de Falero”, afirmó.

Según sostuvo, “existe un ámbito institucional adecuado para discutir esas diferencias, especialmente porque Falero continúa integrando el Parlamento y participa en la Comisión de Transporte”.

El diputado destacó las reiteradas comparecencias de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, ante el Parlamento, donde, según afirmó, “responde extensamente a las consultas de los legisladores”.

Inthamoussu destacó además que Etcheverry “ha recorrido distintos departamentos y mantiene contacto con intendentes, alcaldes y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición”.

Por esa razón, consideró llamativo que los cuestionamientos realizados por Falero en Salto no hubieran sido planteados anteriormente en las instancias parlamentarias. “No nos pareció del todo leal esa actitud porque cuando viene la ministra aquí no se le plantean esas cuestiones que se plantearon en Salto en una rueda de prensa”, sostuvo.

El diputado rechazó también las afirmaciones acerca de que el actual gobierno “haya concentrado las inversiones en el sur del país”. Afirmó que el Ministerio de Transporte “elaboró un plan quinquenal luego de recorrer el territorio y analizar las necesidades de cada departamento”.

Para Inthamoussu, existe una diferencia de enfoque entre ambas administraciones. Explicó que “el actual gobierno decidió recuperar el rol planificador del Ministerio de Transporte frente a una política que, durante el período anterior, otorgó un mayor protagonismo a las iniciativas privadas”.

Según indicó, al asumir la nueva administración se encontraron unas 120 iniciativas privadas en distintas etapas, algunas con plazos vencidos. “Este gobierno optó por otro camino, que es justamente retomar el rol planificador del ministerio”, afirmó. El legislador aclaró que “las iniciativas privadas son un mecanismo legítimo y que el gobierno anterior tenía derecho a utilizarlas”, aunque señaló que “el Frente Amplio no compartía esa orientación”.

En relación con los planteos de Falero sobre una conexión ferroviaria hacia Salto, Inthamoussu recordó que “durante la anterior administración no se concretó esa obra”. Explicó que el actual Ministerio de Transporte está culminando un estudio y un plan maestro para determinar qué inversiones ferroviarias resultan convenientes. “Se realiza precisamente con mucha evidencia, con mucho estudio, con mucho análisis, y no simplemente con la intuición y con la iniciativa privada”, señaló.

Sin reclamos de Albisu

A la consulta de la diaria de si el intendente Carlos Albisu había planteado ante el Ministerio de Transporte reclamos similares a los expresados públicamente por Falero, Inthamoussu respondió que no tenía conocimiento de eso.

Recordó además que mantiene un vínculo frecuente con Falero y con el exsubsecretario Juan José Olaizola, con quienes comparte la Comisión de Transporte. Según señaló, “las diferencias políticas son habituales, pero existen ámbitos institucionales para plantearlas”. En ese sentido, reiteró que durante las comparecencias de Etcheverry en el Parlamento no había escuchado reclamos similares a los formulados públicamente por Falero en Salto.

Inthamoussu también hizo una evaluación crítica de la gestión anterior y sostuvo que el actual gobierno recibió importantes compromisos económicos vinculados al Ministerio de Transporte. Como ejemplo mencionó la renegociación del Ferrocarril Central, que, según indicó, “alcanzó los 144 millones de dólares para evitar un juicio internacional, además de gastos postergados por unos 100 millones de dólares”.

También cuestionó el costo de determinadas obras y mencionó la doble vía de la ruta 9, que estimó en 383 millones de dólares. Aclaró que las obras son necesarias, pero sostuvo que “los recursos públicos son limitados y el gobierno debe establecer prioridades”.

En contraposición, destacó que “el actual gobierno elaboró un plan de obras con intervenciones en todos los departamentos”. Como ejemplo mencionó la ruta 26, corredor que atraviesa el país y conecta con Brasil y Argentina. Para Inthamoussu, el cambio fundamental está en la planificación y en la utilización responsable de los recursos públicos.

Finalmente, justificó su respuesta a Falero como parte del respaldo político a la ministra. “La ministra Etcheverry es una persona de mucho diálogo”, sostuvo, y agregó que “las diferencias entre oficialismo y oposición son legítimas”, pero deben plantearse en los ámbitos institucionales correspondientes. “Nos pareció que en nuestro rol como diputados de gobierno teníamos que salir a respaldar a la ministra”, concluyó.