Nicolás Martinelli: “Se puede llegar a los resultados de Bukele sin violar los derechos humanos”

El senador de la Coalición Republicana cuestionó en Salto el modelo salvadoreño y defendió un camino democrático para reducir los delitos.

El senador Nicolás Martinelli visitó Salto, donde participó en una instancia de intercambio sobre los principales desafíos en materia de seguridad y convivencia. Durante su visita también se reunió con el intendente de Salto, Carlos Albisu, con quien conversó sobre una propuesta que busca incorporar a la intendencia a las tareas de prevención y vigilancia de los espacios públicos.

En conferencia de prensa, el exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue consultado sobre el modelo de seguridad aplicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una experiencia que despierta interés entre la ciudadanía uruguaya. Martinelli sostuvo que el proceso salvadoreño “todavía está transitando”, y señaló que a lo largo de la historia latinoamericana hubo otros gobiernos que adoptaron medidas “más drásticas” frente a la inseguridad.

A su entender, la diferencia del actual gobierno de Bukele radica en que, después de “policiar” o militarizar la seguridad pública interna y reducir los niveles de violencia, comenzó a desarrollar políticas sociales y de infraestructura. “Empezó a inaugurar programas como dos escuelas por día, a construir rutas, es decir, a llevar el Estado a los barrios que antes estaban cooptados por el crimen organizado”, señaló.

Sin embargo, el senador marcó distancia con el modelo salvadoreño por considerar que también implica un régimen autoritario y de violaciones a los derechos humanos. “Es un régimen autoritario que tiene medidas prontas de seguridad y que ha violado los derechos humanos; así lo han manifestado distintos organismos internacionales”, indicó.

Por ese motivo, dijo que ese no es el camino que recomienda para Uruguay. “Creo que se puede llegar a los mismos resultados de baja sostenida de los delitos, pero por el camino democrático, del cumplimiento de las normas, del Estado de derecho y, obviamente, de la Constitución de la República”, sostuvo.

Martinelli reconoció que ese proceso puede ser más lento y requerir políticas de largo plazo. “Nos va a llevar más tiempo, sin dudas, construir políticas de Estado sólidas, que pueden llevar de diez a 20 años, pero en definitiva se logrará alcanzar el objetivo sin violar los derechos humanos y respetando el Estado de derecho”, afirmó.

Una guardia departamental

Durante su encuentro con Albisu, Martinelli dijo que conversó sobre la propuesta de crear una guardia departamental en Salto, una iniciativa que la intendencia plantea como una forma de colaborar con el Ministerio del Interior ante la creciente preocupación de los salteños por la seguridad pública.

La idea apunta a que esta guardia pueda contribuir a la vigilancia de plazas, parques y otros espacios públicos. Martinelli consideró que se trata de una propuesta “interesante e innovadora” y recordó que durante la campaña de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo se había planteado una iniciativa similar. “Nosotros habíamos planteado algo similar en la campaña de Martín Lema en Montevideo: crear una guardia departamental integrada por policías retirados, ya que tienen experiencia”, explicó.

También mencionó la posibilidad de incorporar tecnología para reforzar la vigilancia. En particular, planteó la instalación de cámaras con inteligencia artificial que permitan controlar los espacios públicos y, al mismo tiempo, generar evidencia para las investigaciones policiales y judiciales. “Las cámaras pueden ayudar al control de los espacios públicos, pero también brindar evidencia a la Policía y la Fiscalía para tener mejores resultados a la hora de formalizar a personas que cometan delitos”, sostuvo.

Drogas, bocas de venta y narcotráfico

Consultado por la diaria sobre el ingreso de drogas a Uruguay, particularmente en una ciudad fronteriza como Salto (ubicada frente a Argentina y próxima a Brasil), Martinelli señaló que el combate al narcotráfico requiere actuar en distintos niveles.

En Salto, uno de los principales reclamos vinculados a la seguridad es que, si bien se cierran bocas de venta de drogas, quienes abastecen esos puntos de distribución no siempre son identificados o detenidos. Para Martinelli, el abordaje debe comenzar por las propias bocas, pero no puede terminar allí. “Hay que trabajar en todos los niveles. Básicamente hay tres: en las bocas, porque generan una distorsión muy importante en los barrios; en la cadena de distribución, y en los grandes narcotraficantes”, explicó.

Sobre el impacto del cierre de las bocas, recordó que durante su gestión habían realizado un cálculo según el cual el delito en las zonas próximas a esos puntos disminuía significativamente. “Nosotros habíamos hecho un cálculo: cada vez que cerrábamos una boca, el delito en las cuadras circundantes bajaba aproximadamente entre 12% y 23%”, afirmó.

De todos modos, señaló que llegar hasta el cierre de una boca implica un proceso de investigación que requiere reunir pruebas y presentarlas ante la Fiscalía. “Hay que recabar pruebas, presentarlas en la Fiscalía y que esta las considere suficientes para que un juez autorice a hacer un allanamiento y el proceso pueda continuar”, explicó.

Para Martinelli, además de actuar sobre los puntos de venta, es necesario avanzar sobre la estructura que permite que la droga llegue hasta ellos y sobre las organizaciones de mayor escala. En ese sentido, sostuvo que el combate al narcotráfico no puede limitarse al ámbito nacional. “Es muy importante el trabajo a nivel regional y continental: actuar en conjunto con otros países y ayudarlos a blindar sus fronteras. Si nuestros vecinos tienen sus fronteras blindadas, es más difícil que llegue la droga”, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario profundizar la cooperación con los países de la región. “Hay que trabajar mucho con Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y otros países de la región. El intercambio de información es muy valioso”, sostuvo.

Martinelli recordó que durante su gestión también se trabajó en el ámbito del Mercosur para mejorar los mecanismos de intercambio de información sobre drogas y sustancias de riesgo. “Habíamos trabajado mucho a nivel del Mercosur, creando algunas tecnologías que permitían subir información sobre algunas sustancias, como el fentanilo. El intercambio de información, obviamente, ayuda”, concluyó.